Invocatul incident armat își are explicația majoră în faptul că lucrurile sunt încă neclare, nereglementate încă în această a doua etapă a încetării focului. Evazivul Plan Trump în 20 de puncte, întocmit în pripa Nobelului pentru Pace, nu are reguli stricte de urmat, nu are termene în ce privește dezarmarea Hamas, nu are detalii legate de administrația interimară de „tehnocrați” ce urmează să guverneze Fâșia Gaza (cu certitudine nu hamasnici, dar nici membri ai Autorității Palestiniene din Cisiordania).

Steve Witkoff (un „Henry Kissinger care nu dezvăluie informații”, în viziunea geniului stabil din Biroul Oval), trimisul special în Orientul Mijlociu al președintelui Statelor Unite, a ajuns degrabă în Gaza, încă de ieri, împreună cu Jared Kushner, ginerele lui Donald J. Trump. Înainte de 10 octombrie – când a fost semnat la Sharm el-Sheikh acordul de încetare a focului – cei doi, Witkoff și Kushner, au consolidat un duet  insolit de diplomați. Un duet de-a dreptul însorit, gândindu-ne că, profund motivați, ca doi magnați imobiliari ce sunt, pregătesc asiduu terenul pentru Gaz-a-Lago, „Riviera Orientului Mijlociu”. Astăzi ajunge la Ierusalim și vicepreședintele american J.D. Vance. Se poate afirma cu certitudine (evident, câtă certitudine poate oferi Orientul Mijlociu) că acordul de încetare a focului e ireversibil și drumul către superprofitabila feerie turistico-tehnologică – larg deschis.

Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024
Recomandări
Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024

Iscusitul Benjamin Netanyahu a înțeles primul în ce direcție a cotit-o istoria și își schimbă strategia din mers, căutând să își asigure un loc la masa îmbelșugată a viitorului apropiat. Cel mai greu obstacol, pe care îl va trece însă cu enorma sa experiență politică, e acela că întâi de toate trebuie să schimbe istoria. Să o povestească așa cum îi slujește să o facă. În consecință, a propus din nou (pentru a doua oară) un nume războiului din Gaza, nu doar ca să scape de responsabilitatea uriașă care îi revine fiindcă n-a împiedicat atacul barbar al Hamas din 7 octombrie 2023. Esențial este ca, repovestind istoria acelei zile, s-o așeze în contextul mai larg al celor 7 „amenințări existențiale” la adresa țării sale cărora le-a făcut față cu succes, să numească războiul „al Renașterii”, așezându-l ca importanță lângă Războiul de Independență (1948-1949) și eroizându-se pe măsură. (Încă mă mai gândesc la o traducere a Războiului Renașterii – „Milhemet HaTkuma”, unde HaTkuma înseamnă, literal, „ridicare în picioare”, o traducere care să păstreze și încărcătura mesianică pe care premierul o atribuie întotdeauna unor astfel de formulări).

Marele Bibi se străduiește din răsputeri și ca solicitata (în stradă și de către opoziție) anchetă asupra catastrofei din 7 octombrie 2023 să revină  Executivului, astfel încât cei responsabili să se ancheteze pe ei însiși. (Măcar în treacăt fie spus, războiul din Gaza al Guvernului de extremă-dreapta de la Ierusalim ar trebui să se numească Războiul Eșecului, cum sugerau familiile victimelor în Piața Ostaticilor).

Ar mai exista un obstacol în calea noii strategii a premierului (gândită pentru sine, ca toți pașii pe care i-a făcut de doi ani încoace): membrii coaliției care îl ține la putere. Dar, sub umbrela Washingtonului, se va putea desprinde ușor de aceștia și de vârfurile lor de lance. Cu ministrul Finanțelor, Bezalel Smotrich, care duminică, la riposta armată israeliană asupra comandoului Hamas, scria cu speranță pe contul său de socializare „Război!”, și cu ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, care presa duminică premierul să ordone reluarea luptelor până la „victoria finală”.

Cu zeci de mii de cetățeni exemplari în stradă, dar cu o opoziție politică firavă, iscusitul Bibi, beneficiind de sprijinul – condiționat! – al magicianului din Biroul Oval, încercând să atragă asupra lui parte din strălucirea magnificenței acestuia, are toate șansele să devină și el un erou al păcii, dacă nu măcar un semnificativ deținător de acțiuni în Gaz-a-Lago.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Unica.ro
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Elle.ro
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Vremea în perioada 20 octombrie - 17 noiembrie 2025. De când revine frigul
Știri România 08:47
Vremea în perioada 20 octombrie – 17 noiembrie 2025. De când revine frigul
Cum va arăta sistemul medical românesc după digitalizare: PIAS, proiectul de 100 de milioane de euro
Știri România 08:28
Cum va arăta sistemul medical românesc după digitalizare: PIAS, proiectul de 100 de milioane de euro
Parteneri
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
Adevarul.ro
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
“Am vrut să-l iau pe Teles la FCSB!”. Gigi Becali, dezvăluire făcută în direct
Fanatik.ro
“Am vrut să-l iau pe Teles la FCSB!”. Gigi Becali, dezvăluire făcută în direct
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Exclusiv
Stiri Mondene 20 oct.
Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Stiri Mondene 20 oct.
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
ObservatorNews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.ro
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
GSP.ro
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
Parteneri
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax.ro
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
"Rochia de mireasă o punem deasupra în sicriu… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace, săraca"
StirileKanalD.ro
"Rochia de mireasă o punem deasupra în sicriu… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace, săraca"
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;
KanalD.ro
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;

Politic

De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar”
Politică 20 oct.
De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar”
Ilie Bolojan nu își dă demisia după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care și-a asumat răspunderea. Ce decizie a luat
Politică 20 oct.
Ilie Bolojan nu își dă demisia după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care și-a asumat răspunderea. Ce decizie a luat
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței