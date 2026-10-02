Microsoft a lansat oficial update-ul Windows 11 26H2: de ce e bine să-ți actualizezi PC-ul cât mai rapid

Microsoft a lansat oficial Windows 11 26H2, cea mai nouă versiune a sistemului său de operare, care marchează actualizarea anuală programată pentru a doua jumătate a anului 2026. Potrivit ZDNET, această ediție este disponibilă sub forma unui „enablement package”, un format care permite instalarea rapidă și ușoară.

Cum verifici dacă PC-ul tău este eligibil?

Distribuția actualizării Windows 11 26H2 se face treptat, pentru a evita eventualele probleme tehnice. Utilizatorii pot verifica disponibilitatea accesând secțiunea „Setări” din meniul Windows, apoi „Windows Update”.

Dacă PC-ul îndeplinește cerințele, va apărea mesajul: „Windows 11, versiunea 26H2 este disponibilă”. Apasă pe link-ul „Descărcare și instalare” pentru a începe procesul. În cazul în care notificarea nu apare, activează opțiunea de a primi cele mai recente actualizări și verifică din nou.

Alternativ, utilizatorii pot descărca actualizarea direct de pe site-ul oficial Microsoft, prin intermediul „Installation Assistant”, al instrumentului „Media Creation Tool” sau folosind fișierul ISO.

Totuși, Microsoft recomandă așteptarea distribuirii prin Windows Update, pentru a evita eventualele incompatibilități, deși compania a declarat că nu au fost descoperite probleme majore pentru moment.

Ce e nou în Windows 11 26H2

Noua versiune nu aduce funcționalități complet noi, ci mai degrabă consolidează în același pachet complet toate actualizările lunare de funcții și de securitate lansate în ultimele 12 luni.

Printre îmbunătățirile incluse se numără un meniu Start și o bară de activități mai personalizabile, o funcție Windows Search simplificată, actualizări pentru aplicația Widgets și suport extins pentru cititoarele externe de amprente prin Windows Hello.

Dacă nu ai instalat actualizările lunare, Windows 11 26H2 e numai bun pentru a-ți aduce sistemul la zi. Utilizatorii care au instalat deja toate actualizările recente pot considera că această versiune nu este o prioritate imediată, însă este important de menționat că actualizarea va deveni inevitabilă.

De ce este necesară actualizarea?

Microsoft oferă suport pentru fiecare versiune anuală a Windows 11 în edițiile Home și Pro timp de doi ani. Pentru edițiile Enterprise și Education, suportul se extinde la 36 de luni. În prezent, Windows 11 23H2 nu mai beneficiază de suport, iar versiunea 24H2 va ajunge la sfârșitul perioadei de suport pe 13 octombrie 2026.