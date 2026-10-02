Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat un avertisment dur la adresa Teheranului, precizând că Iranul va fi „lovit extrem de dur” dacă ancheta va stabili o legătură între regimul iranian și atacul violent produs la bordul unui avion al companiei FlyDubai, care efectua o cursă către Israel.

„Da, dar lucrăm la asta chiar acum”

Incidentul a avut loc la bordul unei aeronave care părăsise Dubaiul cu destinația Tel Aviv. Potrivit datelor oferite de platforma Flightradar24, aeronava a pierdut brusc aproximativ 5.000 de metri altitudine (17.000 de picioare) în doar un minut, după ce copilotul l-a atacat pe căpitan în timpul zborului.

Pasagerii au descris momente de groază, menționând că au fost nevoiți să dea buzna spre cabina piloților și să intervină direct în lupta pentru controlul manșei, reușind să prevină o prăbușire catastrofală.

În urma intervenției, aparatul de zbor a aterizat de urgență în Arabia Saudită, iar pasagerii, în majoritate cetățeni israelieni, au fost ulterior preluați de o cursă de salvare și transportați în siguranță acasă.

Întrebat la Casa Albă dacă consideră că Iranul este implicat în acest incident, Donald Trump a declarat că datele preliminare sugerează această ipoteză, însă investigația este în plină desfășurare. Totodată, liderul de la Casa Albă a dat asigurări că Statele Unite vor răspunde ferm în cazul în care responsabilitatea Teheranului va fi confirmată.

„Aș spune că răspunsul, pe baza a ceea ce aud, este da, dar lucrăm la asta chiar acum”, a declarat Trump reporterilor, relatează Euronews.

Totodată, Trump a fost întrebat și dacă Statele Unite vor riposta militar împotriva Iranului în eventualitatea în care ancheta va confirma implicarea Teheranului în incident: „Oh, vor fi loviți foarte puternic, nu vă îngrijorați”, a precizat liderul american.

Mobilizare masivă în Orientul Mijlociu

Reacția Washingtonului vine pe fondul unei mobilizări militare masive desfășurate de SUA în Orientul Mijlociu.

Potrivit informațiilor din presă, armata americană a redesfășurat baterii de rachete Patriot în Arabia Saudită și Qatar pentru protejarea infrastructurii energetice, în timp ce grupuri de luptă conduse de portavioane, inclusiv USS Theodore Roosevelt, au fost direcționate spre regiune.

În paralel, autoritățile din Emiratele Arabe Unite și din Arabia Saudită au deschis anchete extinse pentru a stabili dacă actul violent a fost un atac terorist.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că suspectul ar fi fost supus unei îndoctrinări radicale islamiste. Copilotul acuzat de declanșarea atacului a fost transferat sub pază din Arabia Saudită în Emiratele Arabe Unite, unde este cercetat de echipele de securitate.

Pilotul FlyDubai atacat de copilot povestește cum și-a salvat pasagerii

Cursa aeriană pe ruta Dubai - Tel Aviv de miercuri, 30 septembrie 2026, s-a transformat într-o scenă de groază la mii de metri altitudine, după ce copilotul navei a încercat să prăbușească aeronava FlyDubai cu 174 de pasageri la bord.

Pilotul Smit Machchhar, cetățean indian din Mumbai, a fost atacat cu un cuțit de colegul său, un copilot de naționalitate omaneză, chiar în timpul zborului. În ciuda rănilor grave, Machchhar a reușit să deblocheze ușa cabinei, permițând pasagerilor și membrilor echipajului să intre și să-l imobilizeze pe atacator.

Pilotul indian Smit Machchhar, grav rănit în timpul tentativei de deturnare a avionului FlyDubai care zbura miercuri dimineață din Dubai spre Tel Aviv, a mărturisit, în primele declarații publice legate de incident, că a fost hotărât să nu-i lase pe alții să moară, relatează BBC.

„Eram întins pe podea, rănit, dar mi-am spus să încerc încă o dată să deschid ușa din interior”, a mărturisit el într-un apel video cu prim-ministrul indian Narendra Modi.