Cine nu are nevoie de legi? Aici nu e retorico-filosofic. MApN a fost în ultimul timp pe podium la greva legislativă. Are printre cele mai slabe „producții” de proiecte de acte normative din Guvern. Nu se știe dacă din lipsă de resurse umane sau din lipsă de interes. Și are ce legifera și îndrepta prin legiferare. Și de actualitate, și restanțe.

A spus avântat ministrul Moșteanu că vine la noua sa muncă cu respect față de armată și cu loaialitate față de militari. Fiind în luna de miere, i se acordă prezumția de sinceritate. Și predecesorul său, Angel Tîlvăr, de la PSD îi asigura, de exemplu, pe rezerviști de respectul și dragostea sa, după care îi lăsa cu ochii în lună. Cu repetiție.

Apropo de rezerviști, noul ministru a recunoscut inechitățile din pensiile militare și faptul că au fost cauzate de breșe legale produse de unii politicieni. A spus că va căuta să îndrepte situația. Și Angel Tîlvăr de la PSD, și Vasile Dîncu de la PSD, cât au fost miniștri ai Apărării, au vorbit de inechități, au rezolvat zero.

Comunitatea rezerviștilor nu trebuie ignorată. O parte a sa are anumite febleți politice taman pentru că a fost fie nebăgată în seamă, fie băgată în seamă de cine nu trebuie.

Ministrul Moșteanu se gândește și la viitor: vrea o armată atractivă pentru tineri. Dincolo de remunerații și facilități, cum stăm cu modelele pe care le oferă armata națională? Doar ce „Modelul Zisu” a mototolit rău imaginea. Sau „modelul MK”.

În fine, dar nu în cele din urmă, ministrul Moșteanu vrea să fie „partener corect și curajos al profesioniștilor din minister”. Se deduce că este nevoie de curaj să ai de a face cu uniformele și stelele. Ceea ce nu este departe de adevăr.

Din această perspectivă, a corectitudinii și…temerității, este interesant de urmărit cum va fi, dacă va fi și cum va evolua relația cu șeful SMAp, generalul Vlad. Soarta miniștrilor Apărării este un pic ingrată: sunt prinși între „marele boss” al forțelor, președintele și „marele boss” militar, șeful SMAp. Cum noul ministru a subliniat cât de importantă este comunicarea (ceva notabil), relațiile ar trebui să fi pozitive și cu foloase pentru armata față de care și-a declarat respectul.

Din toate unghiurile și privind pe deasupra, noul titular de la Apărare a venit cu gânduri de refrișare a locului. Ceea ce este oportun. Totul este să îl țină kerosenul și să nu aterizeze forțat pe te miri unde.

Foto: Agerpres