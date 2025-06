Greşeala mea: l-am ascultat pe Dani Mocanu! Nu mai bine-i ascultam pe Găoază şi Gioconda? Sau ascultam hitu apolitic a lui Beetovăn, „Sună fraierii la gardă/Mă supăr, le dau petardă”. Ştiţi ce zic.

Ai căutat cu noi anturaj, Nicuşoare, mâncaţi-am olimpiezile tale. Te-am votat şi tu ce ne faci? Ne muţi de pe Veseliei pe Întristării. Citez din teza mea de doctorat de la finanţe-bărci-burse-criptolovele: „Mai acu vreo enşpe ani/Toţi jmecherii făcea bani/A bătut vântu mai tare/Şi ne-am spart la buzunare”.

Te-am crezut sigma, Nicuşoare, şi tu ne dai ţeapă, ne faci din vorbe. Am ajuns să ne întrebăm ce-i schimbarea şi care-i şpilu cu reforma. Păi, tu te rogi de-aceiaşi ciorditori să se-ntoarcă la guvernare? Tot de ăia? N-au prin partide talente fără cazier? Aceiaşi panacotari, manglitori, combinatori care tocmai ce-au operat România? Cum ar veni, keep up the good work.

(Şi doar ne-au zis în campanie ciumegii de la AUR că ei POT! Da noi – nu şi nu, SOS!).

Am fi gata s-o dăm la pace. Aţi greşit voi, am greşit şi noi. Da să-i pui tu vidanjori fix pe ăia care ne-au băgat în căcat?! Păi, să nu-ţi vină s-o dai din logaritmi în algoritmi?

Ascultăm şi nu judecăm, am înţeles: ne luăm bugetu-napoi, de la noi. O lucrare unii de la alţii şi noi toţi împreună cu Sistemu. Mişcăm banii până ne trezim în contabilitate.

Treziţi, dar încă mahmuri, să vedem ce avem noi aici. Logic ar fi să lăsăm deficitul cum e, să n-aveţi de unde mai fura. Pe de altă parte, cu asta călcăm UE pe coadă, care o să ne calce pe cap.

Deci: în plus faţă de gălăgia de tăieri şi impozite, duma asta care văd c-aţi propus-o deja (n-am ştiut că vă dă imaginaţia afară din casă şi vă împinge brutal la guvernare), adaug ca virgulă expert. Rapid: impozit pe nevastă (dacă o ai, de ce o ai, dacă n-o ai, de ce n-o ai), acciză pe amantă (bun de lux) şi TVA la traseiste (pe Centură şi în Parlament). La care mai punem, normal, impozitele ce ne duc direct în excedent bugetar: impozitul pe prostia afişată şi impozitul pe impozit!