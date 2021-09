Contractul social românesc arată cam așa: statul își bate joc în toate pozițiile de cetățean, cetățeanul își bate joc de stat atunci când are câte o (rară) ocazie. Poate vi se par fără legătură, dar rata de vaccinare are o legătură și cu liberalizarea prețurilor în energie. De un an are loc o bătaie de joc incredibilă numită „liberalizarea prețurilor la energie” – de fapt o aruncare a consumatorilor în mâinile unor companii nesimțite. Asta fără ca statul să intervină cu altceva decât cu reacții precum cea a lui Cîțu: așa e piața liberă, am avut curaj că am liberalizat, poate vom da un ajutor, dar nu știm cum etc. Cum crezi, în astfel de condiții, că acei oameni vor avea încredere când le vei spune că vrei să îi salvezi de COVID cu un vaccin gratuit?

Relația stat-cetățean decurge după un algoritm foarte simplu: ți se întâmplă ceva? Atunci e vina ta. Nu ai citit atent contractul și te-au furat băncile, nu ai citit atent contractul și te fură companiile de energie. În cazul COVID, de vină e poporul român că e prost și nu se vaccinează. Nu, de vină e acest contract social făcut praf.

Ieșirea ministrului sănătății, Ioana Mihăilă, de acum câteva zile, ne arată ce tip de de responsabilizare propagă statul în relație cu cetățenii. Mihăilă a declarat: „Cred că părinții ar trebui să ceară școlilor situația profesorilor vaccinați și nevaccinați, ca să fie o chestiune transparentă”. E o mostră de filozofie anemică a agitației fără sens.

Pe de o parte, e clar că nu vei avea vreun front părintesc provaccin, din moment ce ai la nivel de țară nici 30% vaccinați. Asta înseamnă că avem o problemă mult mai mare decât profesorii care nu fac vaccin. Sunt prea mulți oameni care au învățat regula individualismului și egoismului feroce prin care protejarea aproapelui e un semn de maximă prostie. Nu combați această stare promovând și mai multă neîncredere.

Apoi, cum să faci liste ale rușinii pe care să le dai părinților? Nu mai zic că, la cum funcționează treburile, cei rușinați și stigmatizați ar putea fi tocmai vaccinații, că doar discursul mainstream e că vaccinații sunt spălați pe creier, nu invers!

De ce nu își asumă guvernul, Ministerul Sănătății reguli clare în ce îi privește pe bugetari? Nu văd o încălcare a libertăților dacă aceia care lucrează în grupuri mari, cu foarte mulți oameni, să se vaccineze. Se întâmplă în UE, cu scandal, e adevărat, dar de aia ai puterea, să-ți asumi măsuri nepopulare.

Pentru că, pe de altă parte, e o generalizare nepermisă să dai vina, în general, pe popor pentru nevaccinare. Nu, problema noastră e că tocmai specialiștii ne-au scăpat de sub control. Problema e că ai medici care neagă importanța vaccinului, că ai o comunicare dezastruoasă provaccin. Ai permis chiar în aparatul de stat un scepticism antivaccin absolut idiot. De altfel, nu mă mir, obscurantismul, gândirea reacționară (antiavort, antitratamente clasice și promovarea homeopatiei, pentru că aia aduce comision mai gras) sunt la mare căutare și prin acel popor educat, frumos și liber, care bântuie fantezia românului care se crede „evoluat”.

S-au vaccinat mulți lucrători care nu au avut nici timp, nici drept să mai conteste ceva: lor li s-a pus clar în vedere că își pierd locul de muncă dacă nu se vaccinează. Asta mai ales în mediul privat. Nu a fost ideală nici această manieră, probabil că de aici a ieșit și aberația cu șpagă pentru „metoda chiuveta” (adeverință de vaccin fără ca acesta să fie făcut). Însă încă o dată s-a văzut că guvernanții nu sunt în stare nici măcar să impună reguli clare și strategii de comunicare eficiente în interiorul aparatului de stat. Cât despre angajați, eu nu am decât un mesaj: dacă vă folosiți puterea de asociere și sindicalizare (mă refer aici mai ales la bugetari) pentru prostii antimască și antivaccin, în loc să ieșiți în stradă pentru salarii mai mari, atunci vă meritați soarta.

Când tot ce mai poți face e să inviți părinții să se încaiere cu profesorii pentru vaccinare sau nonvaccinare, enunți nu doar neputință, ci și strategia pe termen lung periculoasă când muți toată educația într-un front profund nociv: părinți versus profesori.

Orice stat evoluat își are un sistem public de educație prin care protejează și educă elevii, uneori în ciuda ignoranței părinților. E o prostie tipică ideologiei la modă „distrugeți statul, preluați controlul”, aceea de a tot cere părinților să intervină în contractul școală-elev.

În rest, cum spuneam, mi se pare că suntem „foarte pregătiți” de pandemie. Au fost anul trecut mii de morți ascunși prin statistică, s-a propagat cu succes o nesimțire generală în ce privește riscurile COVID. Lipsa de empatie a fost maximă. Morții s-au cărat în liniște la morgă, iar pe vară am încins un botez-cumetrie-festivalărie general. Eu zic că pot muri și mai mulți dintre noi. Mor acolo la ei acasă, ce ne interesează pe noi? Dacă aveți nemulțumiri, trimiteți o reclamație.

