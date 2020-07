O după-amiază cu Leicester, Chelsea, Churchill și... Miron Mitrea

Aștept să înceapă a doua repriză Leicester – Chelsea. Sigur se va marca, poate vor ajunge și la penalty-uri, trebuie ca una să se califice în semifinale. Căldură mare, oraș amorțit, toți au dat buzna pe litoral, programe TV leșinate, doar ăștia de pe teren aleargă de parcă n-ar avea plămâni, chiar și în Cupa Angliei.

Aș putea să pun mâna pe o carte, „Churchill”, de Paul Johnson, am dus vreo 30 de pagini, bună carte, am aflat o grămadă de lucruri despre acest politician, om de stat cu o viață tulburătoare, mi-a stat mintea-n loc, dar nu merită s-o citesc într-o duminică topită de caniculă.

Mai bine „ard gazul” la Leicester – Chelsea, cu sonorul pe mute, așa-mi place să mă uit la fotbalul englez, nu că m-ar deranja comentatorii de la Eurosport, dar e mai frumos fotbalul ăsta fără sonor, mai ales că tribunele sunt pustii…

Sunt reclame la vopsele și lavabile, la magazinele de bricolaj și automobile, uite că publicitatea s-a dezmorțit, dacă se bagă bani în reclame înseamnă că nu mai vine criza economică, nu-i așa?

Decid să mă mai mișc pe „terenul” grilei TV, butonez telecomanda și văd o mutră pe Antena 3, parcă o știu de undeva. Îl recunosc pe vorbitor: primarul Daniel Tudorache de la sectorul 1, ce zice? Dau sonorul tare, deși eu locuiesc în sectorul 3. Prind ideea: primarul anunță construcția unui mare spital în sectorul 1, imaginile arată macheta, va fi un spital de mare capacitate, va avea și o pistă pentru elicopter.

Am înțeles: e o promisiune electorală, dar de ce este băgată în calupul de știri? Toți primarii de sectoare au început să se agite cu promisiuni, cu intenții, cu campanii de informare a realizărilor, vin alegerile, electoratul trebuie trezit din amorțeală. Dar electoratul e plecat pe litoral, am rămas numai eu cu telecomanda în mână pe Leicester – Chelsea. Trebuie să mă întorc…

Dar o altă figură mă oprește pe Realitatea Plus. Ăsta cine mai este? Cu barbă, cu ochelari, la costum impecabil, cu prestanță, la un pupitru modern, în studio. Dau sonorul mai tare și-i recunosc vocea, ăsta-i Mitrea! Miron Mitrea! Ăsta nu era în pușcărie?

Mai este în studio o tipă brunetă și un tip, unul anost, dar ăștia par de decor, numai Mitrea vorbește dezinvolt, el pune întrebările și tot el răspunde, aha!, este la un talk-show, scrie mare pe podeaua studioului: „Culisele puterii”.

Ar trebui să caut pe Google, ce-i cu Mitrea la Realitatea Plus, dar mi-e lene, îmi amintesc că este acum consultant politic, de comunicare, de imagine, consultant PSD, oricum, consultant! Consultanții o duc bine în România. Și are o emisiune aranjată de patronul Păcuraru de la Realitatea.

Ia să vedem, domle, ce mai zice Mitrea? Zice despre cazul Unifarm, despre directorul acuzat de DNA, despre încrengături, mestecă ușor cuvinte, face insinuări, lansează ipoteze pe care le „întoarce ca la Ploiești”, nimic concret, nimic memorabil, abureală de „consultant”.

Colega de platou zâmbește tot timpul, i s-a lipit un zâmbet dulce pe figură, parcă Mitrea ar spune bancuri. Nu-mi dau seama dacă e un zâmbet de admirație sau unul ironic, poate așa i s-a dat indicație de la partid, să zâmbească. Tipul anost face eforturi să-l întrerupă pe jupânul Mitrea cu întrebări „deștepte”, dar tot anost rămâne.

Am încremenit cu telecomanda pe „Culisele puterii”. Oare cui se adresează această emisiune? Care-i targetul vizat? Nu cel din sondaje, reperat în mod mecanic: 18 – 49 de ani, urban, studii medii… Nu! Cine sunt oamenii care „pun botul” la această emisiune, care urmăresc cu interes, cu pasiune, care sunt atenți la ce zice Mitrea? Sau emisiunea asta n-are telespectatori?

O fi făcută numai pentru cineva anume, din „culisele puterii”, din „culisele serviciilor secrete” sau poate e un instrument de presiune, de intimidare, de semnalizare pentru un anumit public, discret și paralel cu consumul comercial de televiziune?

Mă gândesc ce-ar fi, dacă Mitrea, în loc să clămpănească despre Unifarm, despre servicii, despre Băsescu, Maior și Coldea, ar suferi așa, un derapaj al minții, și-ar începe să vorbească despre afacerea televiziunii MTC TV din Constanța.

Cum pe vremea când era ministrul transporturilor, în 2002?, 2003?, trei companii din subordinea ministerului său – CFR Marfă, CFR Călători și Administrația Porturilor Constanța – au băgat fiecare câte 2 milioane de dolari în conturile acelei televiziuni regionale, care era și ea în subordinea ministerului condus de Mitrea. Și cum imediat după ce-au intrat cele 6 milioane de dolari, bani necesari pentru promovarea și mediatizarea activității acestor unități, televiziunea MTC TV Constanța a virat banii în conturile unor firme deținute de patronul în publicitate și media, Cristian Burci.

Pe baza unui contract de „promovarea și mediatizare a activității”, desigur, ca să aibă acoperire! Și uite așa s-au sifonat 6 milioane de dolari, de la stat la privat! Nu a existat nicio semnătură a lui Mitrea pe hârtiile din acea afacere. În 2005, imediat după ce PSD a pierdut alegerile, televiziunea MTC TV Constanța a dat faliment, n-a mai avut bani de finanțare.

Niciun procuror nu l-a deranjat atunci pe ministrul Mitrea. Cum ar fi ca Mitrea să vorbească despre acea afacere acum, la emisiunea „Culisele puterii”? Să răscolească singur rahatul, într-o emisiune de tot… Ar fi un consultant cu mințile rătăcite și nimeni nu l-ar mai angaja pentru consultații, l-ar băga urgent la balamuc.

După aproape 20 de ani, manevra cu cele 6 milioane de dolari băgați într-o televiziune falimentară este o afacere îngropată, care nu va fi aflată nici în marile cărți de istorie.

Mai bine mă uit pe internet la scorul final Leicester – Chelsea, că doar nu joc la pariuri. Deschid cartea lui Paul Johnson și citesc răspunsul lui Winston Churchill, în 1946, la întrebarea cărui fapt i se datorează succesul său în viață: „Conservarea energiei. Nu sta niciodată în picioare dacă poți să te așezi și nu te așeza niciodată dacă poți să te întinzi.”* Mă întind și citesc.

Foto: Hepta

„Churchill”, de Paul Johnson, Editura Humanitas, traducerea Veronica Sidon, anul 2017.

