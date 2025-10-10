Și această cheie greșită de lectură a societății (și chiar a economiei) nu face decât să ne agraveze situația. În România și în lume. Pentru că lumea fierbe peste tot, nu doar la Pașcani și Mizil. Ci și la Bergamo sau Marsilia.

Au fost decenii de împliniri mărețe ale unui post-capitalism post-liberal post-moral care ne-au adus în situația de a fi în anticamera apocalipsei climatice (și, poate, și tehnologice) cu o lume de post-sapienși străbătuți de post-adevăr.

Niciuna dintre ideologiile secolelor trecute nu mai poate să răspundă nevoilor societăților actuale în acest univers post-globalist.

Iar întoarcerea în trib e cea mai proastă dintre ideile posibile și tocmai de aceea cea mai populară.

Când „cel mai puternic om din lume” și „cel mai bogat om din lume” sunt inși cu evidente probleme de percepție justă a realității (probleme la mansardă – se zice la mine în cartier) e limpede (sau ar trebui să fie – și nu e) că mergem într-o direcție greșită.

„Democrațiile liberale” sunt fragile pentru că singura logică în care a funcționat capitalismul în ultimele decenii a fost profitul. Iar fără un simț real al echității și al solidarității sociale, societățile nu pot decât colapsa.

Din această fractură se naște post-fascismul care străbate TikTokul până ce îi pătrunde în oase și lui, să zicem, Ilie de la măcelărie sau Marcel de la covrigărie.

Desigur, cazul românesc are farmecul aparte al moțului care atârnă peste nimicul fudul. Nu putem fi în mod profund altfel decât sunt și cei cu care am împărțit bucăți consistente de istorie, cu care împărțim meniul și cuvântul sictir. Bun-venit în Balcani!

România este o țară care a progresat în ultimele decenii, așa împiedicată cum a fost, și ar putea cândva, în câteva zeci de ani, să prindă din urmă prezentul (profitând și de faptul că lumea e în picaj).

Dar pentru asta avem nevoie să ne regândim setul de valori, sistemul de învățământ, să nu mai împărțim lumea în buni și răi (maniheismul ne omoară!) și să găsim căi ca să lucrăm împreună.

Altfel, la concursul de cele mai frumoase înjurături oricum câștigă o doamnă gravidă de la mine din cartierul post-industrial, care i-a urat unui trecător să-i… Dar nici nu vă mai zic.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

