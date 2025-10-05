În septembrie, TVR 1, principalul canal al televiziunii publice, a înregistrat o audiență medie de 15.080 de telespectatori pe minut (toată ziua), la nivel urban, conform măsurătorilor Kantar Media. Este cel mai mic rating lunar înregistrat vreodată de TVR 1, de când există sondajele de audiență. Și asta într-o lună în care românii s-au întors din concedii, a început anul școlar, scena politică internă și internațională a fost agitată, iar consumul TV crește în mod natural. În loc să capitalizeze aceste situații, programele TVR 1 au pierdut telespectatori. Astfel, în prima lună de toamnă, ratingul mediu urban a scăzut cu 2.000 de persoane față de cel din august.

Cu o medie de 15.080 de telespectatori pe minut – echivalentul populației din Vicovu de Sus (Suceava) sau Adjud (Vrancea) – canalul public ocupă locul 18 în topul audienței urbane, din 92 de televiziuni monitorizate. Este cea mai joasă (și mai rușinoasă) poziție de când TVR funcționează pe piață. Prin comparație, liderul Pro TV a avut o audiență medie de 239.300 de telespectatori pe minut, de aproape 16 ori mai mare.

TVR 1 a fost depășită de Prima TV, Kanal D2 și AMC, iar semnele sunt clare: sub conducerea actualei echipe, condusă de președintele Dan Cristian Turturică, canalul public riscă să se piardă în anonimat, printre stațiile private de nișă. Practic, la audiența pe care o are, TVR 1 poate fi considerată cea mai scumpă televiziune publică de nișă. La nivel național, în septembrie, TVR 1 a avut o medie de doar 30.540 de telespectatori pe minut, ceea ce i-a adus locul 15 în top.

Cu pierderi de 10 milioane de lei (două milioane de euro) raportate în 2024, cheltuieli totale de 549,5 milioane de lei și 2.114 angajați la finalul anului trecut – conform Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al SRTV – instituția ar trebui să se găsească pe lista restructurărilor și tăierilor bugetare promise de premierul Ilie Bolojan. Ar trebui… Dar realitatea este că TVR este menținută în această stare deplorabilă doar pentru a furniza servicii politice, de imagine și de PR actualei coaliții de guvernare. Bolojan știe acest lucru și, cel mai probabil, va închide ochii până la finalul mandatului său.

Revenind la audiențele din septembrie, celelalte televiziuni ale SRTV au avut rezultate și mai slabe, la nivel urban:

TVR 2: 11.620 telespectatori pe minut, locul 25 – o televiziune fără concept, fără poziționare, fără vreo noimă.

TVR Info: 3.610 telespectatori pe minut, locul 51 – o televiziune de știri alimentată exclusiv din surse oficiale, devenită goarna propagandistică a actualei puteri.

TVR 3: 2.860 telespectatori pe minut, locul 58 – audiența s-a prăbușit după pensionarea lui Tudor Barbu; nu că acesta ar fi fost un mare jurnalist, dar măcar aducea ceva agitație în grila inertă a televiziunii.

TVR Sport: 1.140 telespectatori pe minut, locul 75 – o televiziune care își umple grila cu meciuri de polo în reluare, născută să se scufunde pe fundul sondajelor.

TVR Cultural: 900 telespectatori pe minut, locul 81 – o audiență mai mică decât numărul locatarilor unui bloc din cartierul Titan. Și totuși, aici s-au difuzat concertele din Festivalul Internațional „George Enescu”. Puterea culturii la TVR: doar 900 de oameni!

TVR Folclor: 650 telespectatori pe minut, locul 87.

Cele șapte televiziuni ale SRTV au adunat o cotă cumulată de piață de doar 2,38% la nivel urban, în luna septembrie, dintr-un total de 92 de televiziuni. Cu alte cuvinte, doar 2,38% dintre orășeni au ales să urmărească, măcar o dată, unul dintre canalele publice. Această cotă este apropiată de cea a televiziunii tabloide Antena Stars (2,45%) și de 6,6 ori mai mică decât a liderului Pro TV (15,84%).

TVR nu mai contează pe piața TV din România. Și atunci, de ce nu ar trebui să fie inclusă pe lista companiilor care necesită reformă, restructurare sau chiar desființare de către guvernul Bolojan? Premierul și miniștrii săi au destule televiziuni obediente la care să dea interviuri și să-și trimită mesajele către audiență.

