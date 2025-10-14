Câți bani au făcut firmele de sondaje în anul electoral 2024

N-a existat zi în care să nu apară vreun sondaj care să fie dezbătut și luat la bani mărunți de analiștii neamului și formatorii de opinie, la televiziunile de știri. Plus dezbaterile de pe rețelele de socializare. „Pe primul loc Cîrstoiu, pe locul doi Nicușor Dan…”, apoi „Piedone pe primul, pe doi Firea, pe trei Dan…”, „Ciolacu pe locul întâi, urmat de Simion și Ciucă…”. Pe vremea aceea nu exista Călin Georgescu. Era un nimeni în sondaje.

Ce vremuri minunate au fost, ce viață frumoasă, ce bucurie pentru alegători! Simțeam că trăim în România, nu-i așa? Nimeni n-a numărat sondajele electorale (profesioniste sau făcute pe colțul mesei) care s-au abătut ca o furtună peste mințile românilor, cu ajutorul presei, firește! Poate n-a avut interes, poate n-a avut o comandă, poate numărătoarea este inutilă – ce-a fost, a fost!

După aproape un an, am avut curiozitatea să monitorizez câți bani au făcut casele de sondare și cercetare care s-au implicat în sondajele electorale din anul 2024. Principalele companii, care ne-au ținut cu sufletul la gură cu sondajele lor, au fost veritabile vedete media, iar unii dintre patronii acestora au făcut ratinguri mari la televiziunile de știri, punând în pericol ratingul nemuritor al Andreei Esca.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Mă așteptam ca bilanțurile financiare ale firmelor care au lucrat pentru campaniile electorale – fie la comanda partidelor sau a entităților de presă, fie din proprie inițiativă – să înregistreze creșteri explozive ale cifrelor de afaceri și ale profiturilor în 2024. Chiar dacă sondajele electorale au avut ponderi mai mari sau mai mici în afacerile acestora.

O mare dezamăgire: „explozia” n-a avut loc, iar unele firme au înregistrat scăderi ale afacerilor comparativ cu anul 2023. I-am întrebat în scris pe câțiva moguli ai sondajelor – Marius Pieleanu, Mirel Palada, Iosif Buble și Remus-Ioan Ștefureac -, dar n-am primit niciun răspuns. Când e vorba de bani, sondorii tac.

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), deținut de consultantul politic și fostul jurnalist Iosif Buble, a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 1,4 milioane de euro, în creștere cu 41% față de anul precedent, și un profit net de 699.332 de euro, similar cu cel din anul 2023 (-0,3%).

Iosif Buble. Foto: Facebook

CURS ocupă locul 13 în topul general al celor 74 de firme de cercetare de piață și sondare pe care le-am monitorizat în funcție de cifra de afaceri, fiind cel mai bine plasată din grupul companiilor care s-au implicat în sondajele electorale. Totuși, profitul net al CURS n-a crescut în anul electoral 2024 față de anul liniștit 2023.

Precizare 1: Bilanțurile financiare au fost calculate pe baza raportărilor la Ministerul Finanțelor, la cursul mediu de 4,97 de lei/euro.

Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, controlat de sociologul Marius Pieleanu, a avut o cifră de afaceri de 491.852 de euro, în creștere cu 31% față de 2023. Profitul net a fost de 199.665 de euro, în scădere cu 11% față de anul precedent. Așadar, anul electoral nu i-a adus lui Pieleanu o majorare a profitului, în ciuda prezenței sale constante și enervante la televiziuni.

Marius Pieleanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cifra de afaceri a firmei INSCOP Cercetare, fondată de Remus-Ioan Ștefureac, s-a ridicat la 368.831 de euro, în scădere cu 23,7%, în timp ce profitul net a cunoscut o scădere drastică de 46,4% față de 2023, ajungând la 94.938 de euro.

Remus-Ioan Ștefureac. Foto: Facebook

The Center for International Research and Analyses (CIRA), care îl are fondator pe sociologul Vladimir Ionaș, nelipsit din prime-time la televiziunile de știri, dându-și cu părerea despre orice domeniu, a avut în 2024 afaceri de 601.236 de euro (+36,5%) și un profit net de 230.371 de euro, în scădere cu 9,3% față de anul anterior.

Vladimir Ionaș. Foto: aspeninstitute.ro

Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (I.R.E.S.), deținut de Iacob Ovidiu Turcu (95%), a raportat pierderi de 135.555 de euro la o cifră de afaceri de 1,07 milioane de euro, în scădere cu 29,7% față de 2023.

IPSOS România, parte a gigantului global IPSOS, a avut un contract de câteva luni cu USR, fiind singura colaborare în acest domeniu din portofoliul său, restul fiind clienți comerciali. Bilanțul multinaționalei IPSOS în România nu se poate compara cu firmele românești de cercetare: o cifră de afaceri de 4,5 milioane de euro (+12% față de 2023) și un profit net de 310.473 de euro (+25,4%).

Precizare 2: Până la ora redactării acestui text, bilanțurile companiilor Sociopol și Cercetare Consultanță Sociologică Sociopol, deținute de Mirel Palada, nu figurau pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Bilanțurile altor companii de sondare, active în campaniile electorale 2024:

Metro Media Transilvania

Cifră de afaceri: 218.855 de euro (+7% față de 2023)

Profit: 92.297 de euro (+19%)

Sodiso Research

Cifră de afaceri: 59.457 de euro (+3%)

Profit: 13.918 euro (-22% față de 2023)

Sondaje Marketing Relații Publice

Cifră de afaceri: 73.678 de euro (+78%)

Profit: 37.531 de euro (+122%)

În cazul acestei companii se poate vorbi de o „explozie” a profitului.

Ara Public Opinion

Cifră de afaceri: 641.700 de euro (+27,3%)

Profit: 61.078 de euro (+139%)

Și pentru această companie anul electoral 2024 a fost profitabil.

MKOR Consultanță

Cifră de afaceri: 279.162 de euro (+45%)

Profit: 85.201 euro.

Cifra cumulată de afaceri a celor 74 de companii de cercetare de piață și sondare (multinaționale și locale) s-a ridicat la 165,5 milioane de euro, în creștere cu 50,7% față de anul precedent. Majorarea nu se datorează afacerilor din campaniile electorale ale partidelor, ci mediului de afaceri privat, care a fost interesat de cercetările de piață și alte activități specifice.

Anul 2025, cu câteva luni de campanie prezidențială și afectat de măsurile guvernului Bolojan, este dificil pentru companiile de cercetare. Deja, sondorii au început concedierile, în lipsa comenzilor comerciale.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE