În primele zece zile din august, odată cu intrarea în vigoare a primului pachet de măsuri ale Guvernului Bolojan, te-ai prăbușit umblând de la o tarabă la alta prin piață. Te-ai convins și de noile prețuri din farmacii. Atunci ai simțit că nu mai e nimic de făcut, decât să alergi ca un șoricel. Un cobai ai fost, un cobai ai ajuns. N-ai scăpare.

Banii din portofel se evaporă ori de câte ori ieși din casă, la o biată cumpărătură. Așa simți, că se evaporă. De aceea, inflația de 7,84% nu mai are nicio relevanță. Mai bine te baricadezi în casă și nu mai ieși în piață, în lumea asta inflaționistă. Ca să te protejezi, măcar psihic.

Deschizi televizorul în prime-time și te „plimbi” pe televiziunile de știri. Numai toxine. O altă cușcă. Ești același cobai care aleargă acum pe tamburul știrilor și dezbaterilor. Până ai să adormi. Dar pauza de publicitate te mai ține treaz, ba chiar îți trezește un interes din ce în ce mai mare. 

Un supermarket te anunță că a blocat prețurile la „o selecție de produse de bază”, în ciuda majorării TVA. Pentru o lună le-a blocat. O altă rețea de magazine îți strigă în ureche că „reducem prețurile și creștem economiile tale!”. Rețeaua concurentă te anunță că, dacă îți folosești cardul de loialitate, beneficiezi de „o reducere de 2% la valoarea totală a coșului de cumpărături”. Un hipermarket a redus prețurile prin cupoane „care, în echivalent valoric, compensează de până la trei ori TVA-ul majorat”. Toate astea le-ai aflat din reclame. Vezi? Retailerii ăștia sunt prietenii tăi! S-au mobilizat repede, mai repede decât Armata sovietică, și au pregătit campanii de marketing care să te ajute să treci peste acest șoc. Șocul Bolojan. Ei vor să fie prietenii tăi. Te așteaptă să le treci pragul și „să te bucuri” de prețuri, cupoane, oferte și promoții. Să alergi pe un alt tambur, tamburul prețurilor, ca un cobai. Același cobai. 

Asta înseamnă comunicare! Bolojan comunică, pe de-o parte, în interviuri și conferințe de presă, supermarketurile, pe de altă parte, în reclame. Bolojan nu este prietenul tău. Supermarketul este prietenul tău, te-ai convins! Aleargă! Dar tu te-ai decis să rămâi în casă, la televizor, în pauza de publicitate.

Supermarketurile nu sunt singurii prieteni care țin să-ți intre în grație. Calupul de publicitate este un lung șir de medicamente, suplimente alimentare și leacuri care îți promit o viață sănătoasă, un psihic sănătos, un corp armonios de… cobai.

Fii atent la potențialii tăi prieteni! Un șampon care îți oprește căderea părului, o soluție care distruge ciuperca unghiei (îți examinezi rapid unghiile de la picioare, sunt tăiate!), niște capsule care îți reglează digestia, un probiotic care se ia cu un antibiotic, un unguent pentru articulații și mușchi, ceva împotriva transpirației (din cauza inflației, ai transpirat fleașcă!), o altă soluție pentru piele și unghii, un supliment care îți fortifică ficatul, alt supliment care îți regenerează ficatul, niște colagen pentru întărirea articulațiilor, un spray pentru rănile deschise (dar sufletul tău este o rană sângerândă!), un supozitor pentru hemoroizi, un supliment pentru prostată și erecție, o pastilă cu vitamine pentru memorie, alta pentru îngrijirea sistemului nervos (te-au lăsat nervii demult!), un cărbune pentru digestie, un ovul vaginal, o pastilă împotriva durerilor de cap, vai de capul tău!… Pauza asta de publicitate a acoperit toate organele mici și mari ale omului. Niciun organ omenesc n-a scăpat. Dar tu nu mai ești om, ești cobai.

Toate aceste reclame sunt prietenii tăi, pentru că îți vor binele. Iată: reclame la supermarket și la farmaceutice! Ce prieteni mai buni să-ți faci în aceste vremuri de inflație! Sunt mai convingători decât Guvernul Bolojan, decât președintele Nicușor Dan, decât toate televiziunile de știri la un loc. Îți promit ceva, nu-ți rămâne decât să te convingi de loialitatea lor, ca un consumator informat. Tu nu mai ești consumator, ești cobai.

Până la urmă, pauza de publicitate TV te-a împins pe un alt tambur, tamburul reclamelor, și ai alergat până s-a terminat pauza.

Rata inflației a fost de 7,84% în iulie. În august va trece peste 8%. Iar în septembrie… Ți se întunecă mintea. Pentru că ai trăit o inflație de 150% în anii 90. Coșmarul acela a revenit. Ai fost un cobai atunci, ești același după 30 de ani, dar acum ești mai ostenit, în panică, în depresie.

Cauți un remediu, ceva care să te ajute să fugi din cușcă, să uiți de tambur… Te uiți rătăcit prin bibliotecă, poate o carte va fi salvarea ta. Cum, naiba, să citești în tihnă pe o asemenea inflație? Țara arde de inflație și tu citești! Vezi cotorul unei cărți groase… Te repezi la ea ca și cum ai fi găsit un colac în mijlocul oceanului. „Demonii” de F.M. Dostoievski! Nici nu-ți amintești de când n-ai mai recitit acest roman. N-are rost să socotești anii. Ai uitat romanul. Lumea s-a înmulțit cu demoni, tu citește „Demonii”! S-o ia naiba de inflație, spor la citit!… Dar nu uita, dacă ai nevoie de un decongestionant pentru ochii obosiți, cu gălbenele și mușețel, știi unde să-l găsești… Cărțile n-au loc în reclamele TV.                   

Foto ilustrativ: Shutterstock

