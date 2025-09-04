Majorări, majorări, majorări. Asta auzim în paralel cu „tăierile”. Nu majorări de pensii și salarii, ci de taxe și impozite. Tăierile și majorările lui Bolojan au băgat poporul în depresie. Un popor care a trăit, până acum, într-un soi de capitalism controlat de stat. Altfel spus, într-un socialism în care statul a administrat banii după propriul interes, prefăcându-se că încurajează piața liberă, concurența loială, inovația și performanța mediului privat de afaceri.

Dar să spunem cine este statul: politicienii care s-au aflat la conducere. Ei au dispus de bani după bunul plac. Au mărit salariile bugetarilor și pensiile, au umflat organigramele companiilor de stat, au oferit în stânga și-n dreapta sinecuri, fără nicio bază economică, doar pentru a câștiga voturi. Cheltuielile s-au umflat atât de tare încât, astăzi, nu mai sunt… sustenabile. (Adorabil cuvânt, „sustenabil”!)

Veniturile nu mai acoperă cheltuielile, iar împrumuturile externe vin la dobânzi umilitoare. România trăiește de la o lună la alta cu frica în sân că nu va mai fi în stare să plătească pensiile și salariile bugetarilor. Teama că agențiile de rating vor retrograda țara la categoria „junk” este foarte mare. „Gunoiul” amenință să acopere România.

Gata cu socialismul ăsta deghizat în economie de piață! Bolojan a ales să taie cheltuielile și să crească fiscalitatea. Taie corect? Taie înțelept? Taie tot ce-i iese în cale? Majorează TVA-ul cu măsură? Crește taxele la nivel optim (alt cuvânt adorabil, „optim”!) sau la nivel suportabil? Discuțiile sunt nesfârșite. Până la urmă, doar piața va arăta dacă „pachetele” lui Bolojan au fost corecte.

Cu siguranță, Ilie Bolojan știe că aceste pachete nu sunt de ajuns. Socialismul în care trăim nu se reformează cu câteva „pachete” de măsuri într-un an și jumătate. Niște tăieri pe ici, pe colo, și câteva majorări de taxe nu pot redresa bugetul într-un timp scurt. Răul făcut de politicienii de până acum este imens.

Mai devreme sau mai târziu, socialismul nostru va intra în faliment. Pentru că nu poți trăi la infinit din banii altora. Pentru că banii altora se termină ori se blochează. Asta au făcut dintotdeauna socialiștii: au trăit din banii altora. Și Marx, și Lenin, și Ceaușescu au trăit din banii altora.

Casele de pariuri ar putea pune cote la reușita reformelor lui Bolojan. Asta dacă nu va demisiona. Problema este că nu poți reforma un sistem care trăiește pe banii statului, iar statul – pe împrumuturi externe. Mai mult, nu poți reforma fără o viziune, o țintă, un obiectiv pe termen lung. Nici premierul Ilie Bolojan nu are această viziune, și nici președintele Nicușor Dan nu dă vreun semn că ar avea.

Din această perspectivă, Bolojan ar putea primi, pe lângă numele de Tăietor I al României, și pe cel de „Cârpaci I al României”. Pentru că, să fim sinceri, toate aceste pachete de măsuri nu sunt decât o cârpăceală a bugetului de stat.

Depresia în care au căzut românii, de când au început tăierile și majorările, se va adânci și va fi greu de controlat. Mai ales dacă România va intra – de ce nu? – în faliment. Falimentul poate fi bun uneori, într-o afacere, dar lasă urme adânci. Cum să trăiască românii cu rușinea unui faliment național? Nicio problemă: Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional nu ne vor lăsa să ne prăbușim în groapă.

UE ne va ajuta cu bugete de urgență, FMI ne va întinde un pumn de împrumuturi, dar în condiții dure. Deci, România are perspective. După un astfel de faliment, măcar va avea o țintă: să-și revină. În 15, 20 sau 30 de ani! Mare noroc vei avea să trăiești și să muncești într-o Românie care își revine din faliment. O grămadă de oportunități!

Tăieri, tăieri, tăieri… Ce rămâne în urma tăierilor? Speranța. Dar nu una iluzorie sau fantezistă. Și dacă speranța va fi ucisă odată cu tăierile și majorările lui Bolojan? Probabil că doar poporul își poate cultiva singur speranțele, fără indicațiile politicienilor, teoriile experților și ideile sprâncenate ale unei elite intelectuale rupte de realitate.

Astfel, niciun pachet adoptat de Tăietor I al României nu va putea reteza speranța. Până atunci, tăiați, băieți, tăiați!

