În prima ședință a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) după sărbătorile pascale (27 aprilie), televiziunea Nașul TV a fost amendată cu 5.000 de lei. Sancțiunea n-a fost o știre pentru presă, pentru că amenda este nesemnificativă și a devenit un fapt obișnuit ca televiziunea lui Radu Moraru să fie amendată. N-a fost singura amendă din ședință: News România a primit o amendă de 20.000 de lei.

Televiziunea Nașul TV a fost amendată pentru afirmațiile lui Radu Moraru, „În Ucraina nu este război” și „Vaccinul anti-COVID este otravă” din edițiile emisiunii „Să vorbim despre tine” din 2, 8, 14 și 15 martie 2022. Amenda a fost votată în unanimitate de membrii forului pentru nerespectarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul Audiovizualului. Ce spune respectivul alineat:

„În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:

b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună-credință”.

Ceea ce ne-a atras atenția în acest subiect de rutină pentru CNA este modul cum s-a discutat cazul, pentru că Radu Moraru a fost prezent la ședință (prin conexiune Zoom).

Prestația „vedetei TV” în fața membrilor CNA este o dovadă a slăbiciunii oamenilor din Consiliu, trimiși aici pe criterii politice, care-și fac treaba ca niște funcționari fricoși, grăbiți să-și bifeze activitățile, atenți să nu deranjeze, să-și țină scaune, să-și țină gura și să bage mizeria sub preș.

Un singur membru CNA a avut curajul să-l combată pe Radu Moraru

Dialogul dintre Radu Moraru și Mircea Toma, singurul membru al Consiliului care a avut inițiativa (curajul?) să comenteze „faptele reclamantului”, este emblematic pentru decăderea în care a ajuns această instituție, „garantul interesului public și autoritatea de reglementare în domeniul programelor audiovizuale”. CNA nu mai este băgat în seamă și este tratat cu zeflemea și aroganță de reprezentanții radiodifuzorilor, în ciuda amenzilor pe care le tot votează. Consiliul și-a pierdut respectul și credibilitatea în piața audiovizualului.

Recomandări „Pe drum, într-o benzinărie, l-am întâlnit pe Gabriel, îngerul nostru păzitor”. Trei refugiate din Ucraina vorbesc despre război și lupta lor cu cancerul la București

Radu Moraru, care ține o televiziune cu o audiență minusculă (o medie de 2.184 de telespectatori pe minut în 2021, conform măsurătorilor Kantar Media), știe cu cine are de-a face. Astfel, s-a pregătit foarte bine pentru ședința din 27 aprilie, cu „armele” specifice unuia care intimidează, amenință, jignește, pune la colț, lovește, un „arsenal” pus în slujba, chipurile!, libertății cuvântului, libertății presei. Membrii CNA își merită umilința. Nu este prima, nu va fi ultima umilință. Radu Moraru este un exemplu de mahalagiu în audiovizual. Nu este singurul, din păcate.

Dar să mergem la „textul piesei” (o piesă proastă), mai precis la dialogul purtat în ședința CNA. După vizionarea unor fragmente din emisiunile reclamate, Radu Moraru adoptă o figură solemnă: „Hristos a Înviat!”, apoi apreciază selecția fragmentelor, „este foarte bună, ne-ați ajutat”, și promite insolent că le va difuza din nou pe post.

Recomandări La cererea Rusiei, România e pe cale să extrădeze o femeie acuzată de terorism. „Sunt o victimă a regimului represiv al lui Ramzan Kadîrov”, se apără Amina

Mircea Toma: Salut, domnu Moraru!

Radu Moraru (grav): Salut, Mircea!

(Radu Moraru îi răspunde lui Mircea Toma ca și cum l-ar fi întâlnit pe stradă, băi, iarăși vrei să mă amendezi, ai grijă că te ard!)

Mircea Toma: Referința la Biden, care este făcută cu o conotație legată de efectele vârstei asupra performanței intelectuale este asumată? Chiar consideri că domnul Biden este senil, deci, nu poate să ia decizii competente pentru că are o dizabilitate legată de vârstă?

Radu Moraru: Porecla pe care i-am dat-o este foarte veche, încă de când eram în Canada. Deci, are aproape un an și jumătate și n-are nicio legătură cu senilitatea, pentru că la momentul respectiv senilitatea nu se manifesta. Senilitatea a început să apară foarte puternic în ultimele șase luni și acest lucru este remarcat de presa din toată America, indiferent că este Fox News, Politico sau presa democrată. Este o senilitate remarcată inclusiv prin foarte multe imagini video și emisiuni. Internetul e plin. Deci, n-are legătură una cu alta. Am înțeles insinuarea, dar nu are nicio legătură. Porecla de Bideu e dată de… Eu sunt un naș al poreclelor și se știe foarte bine că multe dintre poreclele date de mine au intrat în limbajul comun al multora.

Recomandări Atacuri cibernetice de amploare asupra site-urilor guvernamentale din România. Instituții, între care Guvernul și MApN, vizate

(Un răspuns ipocrit: de vreme ce alții îl fac senil pe Biden, eu, Radu Moraru, n-am nicio reținere să-l jignesc.)

Mircea Toma (îngăduitor): Da.

Radu Moraru (își amintește): Când vorbim de un actant politic, se știe foarte bine că și în România, și în Statele Unite există comisii de analiză a sănătății președintelui. În România, comisia care l-a analizat pe președintele Iohannis a constatat că este normal. În America, această comisie nu s-a mai întrunit de nu știu cât timp, nu s-a întrunit de când Biden este președinte. Cred că e destul de limpede ce-am spus! Deci, Iohannis e sănătos, stați liniștiți, nu e senil și nu e nici bolnav!

Mircea Toma: Mulțumesc!

(Monica Gubernat, președintele CNA care conduce ședința, se interesează dacă mai sunt întrebări din partea colegilor. Nu sunt. Parcă membrii CNA s-au ascuns pe sub birouri. Gubernat invită la dezbateri.)

În timp ce Moraru face comparații care ar jigni lumea civilizată, membrii CNA se fac că plouă

Mircea Toma: Da, am să mă pronunț eu… Majoritatea discursului din emisiunile care au fost reclamate se poate califica în zona opiniei care este liberă. Eu mă împiedic în două subiecte. Unul este cel în care se face afirmația defăimătoare la adresa unei persoane pentru că aparține unei categorii vulnerabile. Acest lucru apare repetitiv. Senilitatea este trată la modul negativ, cu o conotație asociată explicit negativă. (…) Este un accent destul de puternic. În fluviul de opinii și ipoteze care au aspectul, uneori, fantastic, se face referire din mers la câte un adevăr. Sunt enunțate argumente cu calitate de dovezi și probe. Nu mă refer, în primul rând, la detaliile legate de conflictul din Ucraina, ci la fenomenul care se petrece în Ucraina. Adică, faptul că la 10 zile de la izbucnirea conflictului afirmi că acolo nu există război, asta mi se pare o îndepărtare flagrantă de realitate. „În Ucraina nu este război” este o afirmație peste care eu trec cu foarte mare greutate… N-o pot încadra la opinie, fiind vorba despre negarea unei realități: „toată presa minte, acolo nu mor oameni, nu mor destui ca să fie un război”. Dar câți oameni trebuie să fie victime ca să spun că este război? Apoi, enunțul „Vaccinul este otravă, iar vaccinarea obligatorie este echivalentul gazării…” este fals, fără niciun suport în realitate…

(Radu Moraru atacă brutal, gata de încăierare.)

„Și eu sunt psiholog!”

Radu Moraru: Este o minciună, Mircea! Știi foarte bine! (…) Voi nu mă lăsați să mă apăr și trageți concluzii false și scoase din context… Faci o chestie foarte jegoasă, Mircea! Și eu sunt psiholog!

(Dumnezeule, cum să-l faci mincinos și jegos pe un membru CNA, într-o ședință publică! În ce hal a ajuns CNA!)

Mircea Toma (pacifist, îi atrage atenția): Vei avea dreptul la intervenție. Nu este un dialog. Noi formulăm niște idei, după care ai dreptul la cuvânt. Nu discutăm direct cu „șoferul”… (revenind) Sunt câteva idei-pilon, cum este cea care neagă războiul din Ucraina și referirile la vaccinare, care mi se par excesive. De asemenea, referirea la senilitate, într-un context depreciativ, este inacceptabilă.

(Mircea Toma bate în retragere, se vede că atacul lui Moraru l-a atins. Monica Gubernat îl invită pe jurnalist să vorbească.)

Radu Moraru: Deci, „neagă războiul”, spune Mircea Toma, psihologul Mircea Toma. Avem aceeași calitate, și eu sunt psiholog! (…) Am și calitatea de psiholog, nu doar de ziarist. Orice ziarist are voie, potrivit CEDO, să-l facă senil pe un om politic, în sensul acțiunii politicii. Eu nu vorbesc de pacientul Biden, pentru că el n-a fost declarat pacient în America, pentru că n-a mai fost controlat. Deci, este și opinie, și expertiză, și, repet, sunt și ziarist! Vrăjeala asta a lui Mircea, care face pe băiatul bun și se dă mare psiholog, mie mi se pare… Mircea, tu te degradezi ca psiholog când spui așa ceva…

(Monica Gubernat intervine și îl roagă patetic, cu delicatețe, ca „mama răniților”, să-și tempereze discursul. Degeaba.)

Radu Moraru: Eu n-am treabă cu CNA! E vorba de relația mea cu Mircea Toma. El spune așa: „Radu Moraru neagă războiul”. Domle, războiul, la ce confruntări armate sunt, înseamnă mult mai multe victime. În Iugoslavia au fost 130.000 de oameni care au murit. Când vorbeam la momentul respectiv, erau câteva zeci de victime din partea Ucrainei. Sigur că de atunci au mai crescut numărul pentru că nu s-a făcut pace. Și ce-am mai spus? Cu COVID-ul… Păi, fraților, încă o dată, eu am raportul de la CDC-ul american și FDA, care au fost obligați prin instanță să publice raportul Pfizer. (Arată niște hârtii.). Îl am aici, uitați! Aceste date Pfizer cu 400 de efecte secundare se știau din 30 aprilie 2021. Eu vă îndemn pe toți membrii CNA: luați orice medicament din casa voastră, orice vaccin, și-o să găsiți poate zece efecte secundare…

(Monica Gubernat îi atrage atenția cu sfială că nu acesta este subiectul emisiunilor reclamate.)

Radu Moraru: Da, pentru că a spus-o Mircea Toma! M-a acuzat că am spus că vaccinarea este otravă! Trebuie să-i dau replica: da, Mircea, când o companie cum e Pfizer, știa de-acum un an de 400 de efecte secundare pe care nu le-a comunicat, ci le-a secretizat, atunci, da, vaccinul este otravă! Sunt foarte mulți oameni care, dacă știau că vaccinul Pfizer are 400 de efecte secundare, nu-l mai făceau. Și am mai spus că vaccinarea obligatorie este similară cu gazarea de la Auschwitz sau cum am spus eu, din lagăre. Păi, Mircea Toma, un act medical obligatoriu, așa cum au fost obligați la acte medicale obligatorii strămoșii tăi, bunicii tăi, Mircea, că tu ai… tu ești evreu, tu știi din familia ta poveștile astea tragice. (Sublinierea P.B.) Eu chiar dacă nu sunt evreu, dar eu le știu, că am mulți prieteni evrei care mi-au spus cum erau supuși la acte medicale obligatorii. Vaccinarea este un act medical obligatoriu! Ce-am spus: că n-am voie să fac o comparație între actul medical obligatoriu de astăzi cu actul medical obligatoriu de la Auschwitz? Asta e tot!… Îmi pare rău că am stârnit hohote de râs la chestia asta cu…

Cristina Pocora, membru CNA (râde): Dacă știam că este rabin… (râde) Dar nu o recunoaște!

Radu Moraru: Eu sunt sigur că i-am răspuns lui Mircea Toma. Mulțumesc!

(Mircea Toma nu răspunde la atacul sub centură. Pauză. Se așteaptă deliberarea membrilor CNA.)

Mircea Toma (într-un târziu): Am să fac eu o propunere dacă nu mai sunt comentarii. Am să accept explicația lui Radu Moraru, care contextualizează referirile la senilitatea președintelui Statelor Unite ca fiind spațiul acela de libertate pe care ți-l conferă statutul de jurnalist atunci când te adresezi unei personalități politice. Totuși, trebuie să fac o remarcă: asocierea cu calitatea de defăimare a unei identități de grup produce efecte secundare la nivelul acelui grup. Deci, noi vom trata cu dispreț persoanele în vârstă care nu mai au performanțele intelectuale pe care le aveau când erau maturi. Asta e nasol pentru ei…

Nașul plusează la atacuri

Radu Moraru: Pentru a fi președinte, Mircea! N-are legătură cu oamenii senili care, săracii, sunt în concediu medical sau la pensie. Ești psiholog, Mircea! Nu ești venit de la sculărie!

Mircea Toma: Sunt de acord cu explicația, poți să folosești cuvinte tari, cu riscul de a fi considerat în afara spațiului civilizat, la adresa unor politicieni. Dar când alegi cuvintele acestea, trebuie să le alegi în așa fel încât să nu produci victime colaterale. Nu de Biden e vorba, ci de persoanele vârstnice. Păstrează această idee: când alegi cuvântul acela, gândește-te cu ce ciomag dai…

Radu Moraru: Mircea, voi la „Cațavencu” l-ați făcut homosexual pe Adrian Năstase, ani de zile… (Hohote de râs la CNA. Râde și Monica Gubernat.) Și n-ați dat în toți homosexualii? Repet: eu fac distincția dintre omul politic și n-are legătură cu faptul că este senil. Asta este o chestie forțată și ca psiholog, Mircea, îți dezavuezi meserie. Gata, nu mai zic!

Mircea Toma (bate în retragere, către Monica Gubernat): Da, are dreptate, colegii mei de la „Cațavencu” au avut o perioadă în care au folosit, în mod total inacceptabil, referirea la homosexualitate cu conotație depreciativă. Eu mă luptam cu ei. În sfârșit… Am să propun 5.000 de lei… Îmi pare rău de asta… Sincer, n-o fac cu plăcere! Aș dori ca spațiul discursului de la Nașul TV să fie în limitele legii. Nu este o lege atât de aspră. Este foarte liberală…

(Atacul lui Moraru pare că l-a dezarmat pe Toma.)

Radu Moraru: Tu minți acum când spui că vaccinul nu-i otravă! Are 400 de efecte secundare!

Mircea Toma nu-i răspunde, invocă articolul 64 din Codul Audiovizualului, aliniatul 1.b… Se votează în unanimitate amenda de 5.000 de lei și se trece rapid la următorul punct de pe ordinea de zi. CNA a mai dat o amendă, mahalaua TV trăiește din plin în România.

– Cortina –

