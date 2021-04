„Specialiștii” de la Electrica. Lunga listă a directorilor cu epoleți

Domnul Claudiu Daniel Rădulescu a fost „ofițer în cadrul mai multor unități militare din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională”, după cum notează singur într-un CV.



Electrica a creat o poziție specială pentru cel despre care presa a scris că, timp de 17 ani, s-a ocupat la SRI de PETROM, ROMGAZ și CONPET. Acum este director general adjunct la Electrica Furnizare.

Domnul Rădulescu a absolvit Facultatea de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice – Universitatea București, în anul 1994. Mai precis, este inginer sudor.

Și-a început activitatea în coordonarea șantierelor de construcții civile, pe parcursul anilor ’90.

Mai clar, a avut 2 ani și 5 luni experiență la două firme înregistrate într-un apartament de bloc din Buzău, care sunt radiate de foarte mulți ani.



A administrat ulterior activitatea de contractare și vânzare către clienți finali din domeniul petrolier, pentru firme din domeniu.



Extras din CV-ul lui Claudiu Daniel Rădulescu

De la SRI, consilier al ministrului PNL Virgil Popescu

În perioada 2002 – 2019 a activat ca „funcționar cu statut special” în cadrul mai multor unități militare, ocupând atât funcții de execuție, cât și de management în cadrul acestora. În 2019, la 53 de ani, se pensionează.

Între noiembrie 2019 – februarie 2020, a deținut funcția de consilier al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, liberalul Virgil Popescu. De ce a avut nevoie ministrul PNL de un consilier SRI-ist?

Virgil Daniel Popescu | Foto: Hepta

În luna februarie 2020 și-a început activitatea în cadrul Electrica Furnizare SA, unde se ocupa de extinderea rețelei externe a societății, coordonând ariile de operațiuni și marketing.

Declarație de avere a soției domnului Claudiu Daniel Rădulescu în care este indicată unitatea militară în care a activat acesta – UM 0467

Interesant este că soția domnului Rădulescu lucrează la Agenția Națională care supervizează Electrica – ANRE.



Domnul Rădulescu are un pachet senzațional de generos de la Electrica. Câștigă, cel mai probabil, 9.231 de euro pe lună comparativ cu cei 1.534 de la SRI. În plus, mai primește un bonus de 44.308 euro anual dacă își atinge țintele, iar la sfârșitul mandatului de 4 ani încă 177.235 de euro. Asta duce la un brut pe lună de 17.631 de euro.

Ștefan Ivan, alt director cu carieră în SRI



Domnul Ștefan Ivan a terminat liceul în 1986. Imediat ce termină liceul este angajat, conform CV-ului, la Microelectronica S.A. În 1993 ajunge la SRI, an în care începe și facultatea.



A trecut și el din SRI direct într-o sinecură în Parlament, în 2006. În timp ce lucra cu slujbă întreagă în Parlament, domnul Ștefan face un master în sociologie, un postuniversitar în psihopedagogie și un doctorat în economie. Plus mai multe cursuri de specializare.

Extras din CV-ul domnului Ștefan Ivan

Devine lector la Facultatea de Administrație și Afaceri, cu doi ani înainte de a termina doctoratul. Zero publicații științifice. În fapt, nu am găsit nici măcar un singur articol publicat de domnia sa.

Extras din CV-ul domnului Ștefan Ivan

În 2015 deja face bani din 8 locuri diferite de la stat, în timp ce soția lucrează la SRI și predă la Academia SRI-ului.



Declarația de avere a lui Ștefan Ivan completată în 2016

Domnul Ștefan Ivan consiliază o serie de miniștri, iar numele său apare în mai multe scandaluri în presă.



Acum este deja director de strategie generală la Electrica. Soția tot la SRI și într-un CA al unei firme controlate tot de SRI – RASIROM. Familia Ivan câștigă cu mult peste 100.000 de euro pe an.



Cornel Gabriel Ciocoiu, un general de poliție pensionat la 45 de ani



Domnul Cornel Gabriel Ciocoiu a terminat Academia de Poliție și a predat cursuri la școala de subofițeri din Câmpina. Apoi a fost ofițer operativ la Secția 9 din București și apoi șef de birou la aceeași secție. Soția lucrează la ASE.



Cornel Gabriel Ciocoiu

În 2003, după 7 și, respectiv, 5 ani de muncă la stat pe salarii de sub 500 de euro pe lună fiecare, cei doi soți reușesc să-și cumpere două apartamente în București, unul de aproape 80 de metri pătrați, o casă de 185 de metri pătrați și un teren de peste 4.000 de metri la Băicoi.



Domnul Ciocoiu devine expert în furtul de mașini și avansează rapid în sistem. La 32 de ani, ajunge director la ministerul de Interne, unde deja face minimum 15 salarii minime pe lună.

În 2010 este director general adjunct la MAI. Dă cu împrumut 55.000 de euro unei persoane fizice, deși el are credite în bancă de peste 180.000 de euro și niciun ban în conturi.

Extras din declarația de avere depusă de Cornel Gabriel Ciocoiu în 2011

2014 este primul an când familia are în conturi peste 5.000 de euro.

Domnul Ciocoiu a ieșit la pensie, general, în 2017, la 45 de ani, după exact 20 de ani de muncă. Pe vremea guvernului PSD/ALDE a fost reangajat imediat secretar de stat de premierul Mihai Tudose.



A trecut ulterior la Primăria Sectorului 3 și la SNSPA. În 2019, familia Ciocoiu a avut venituri de peste 100.000 de euro.

Pensie de 3.800 de euro și salariu de director

Acum, domnul Ciocoiu, la 47 de ani, are o pensie minimă de 214.447 de lei pe an, undeva la 3.800 de euro pe lună. A fost angajat și ca director de departament la Electrica, domeniu în care are zero experiență.



Salariul directorilor este foarte greu de găsit, dar am reușit să dau peste câteva. Din datele disponibile, salarizarea maximă a unui director ca domnia sa este de 698.889 de lei pe an, iar cea minimă de 293.871 de lei. Cel mai probabil, domnul Ciocoiu încasează 508.318 de lei pe an sau peste 42.000 de lei pe lună.

Legăturile Mariei Cristina Manda cu oameni din fosta Securitate



Maria Cristina Manda este director la divizia juridic și managementul participațiilor la societatea Energetica Electrica S.A.



Potrivit unui fost partener de afaceri, citat de o publicație locală, Maria Cristina Manda este fiica generalului DIE (actual SIE) Gheorghe Manda.



La începutul anilor ’90, numele ei apare în două firme împreună cu un fost ofițer de securitate (Silviu Mohora), mâna dreaptă a generalului de securitate Emil Macri. Atât Gheorghe Manda, cât și Silviu Mohora au avut legături cu Dan Voiculescu.



În fapt, doamna Manda a fost consiliera mâinii drepte a domnului Voiculescu, atunci ministrul economiei din partea Partidului Conservator, Codruț Sereș. Domnul Sereș a fost condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru trădare și crimă organizată în legătură cu privatizarea Electrica.



Doamna Manda, absolventă de drept, a fost în conducerea Electrica din partea ministerului în timpul mandatului domnului Sereș. A fost și în alte sinecuri la Moldomin, la Complexul Energetic Rovinari, la Regia Națională a Pădurilor, la Comicex și la AVAS.



În 2007, doamna Manda câștiga de la stat de 24 de ori mai mulți bani decât majoritatea românilor.



În 2009 era și în Fundația Colegiului Național de Apărare (Gabriel Oprea, Cumpănașu, Diaconescu au fost și ei membri).



Consiliera tuturor

A fost consiliera Monei Pivniceru și a lui Gabriel Oprea. Deși fostă membră PSD, a fost consilieră și a miniștrilor Monica Macovei și Cristian David (PNL), precum și consiliera președintelui interimar, Crin Antonescu.



Monica Macovei a încheiat după numai câteva săptămâni colaborarea cu doamna Manda după ce ORNISS a refuzat să-i ofere certificatul pentru accesul la documente secrete.



Și în timpul tehnocraților, domnul Petre Tobă a numit-o subsecretar de stat la MAI. În august 2020, în timpul guvernului liberal, doamna Manda a trecut de la Ministerul Justiției la Electrica pe poziție de director. Și ea primește undeva între 293.871 și 698.889 de lei pe an de la stat.



Ligia Costin, Electrica via MAE

Eduard Aurelian Costin a fost turnător la securitate din liceu, recrutat în 1977, a stabilit CNSAS.



Extras dintr-o comunicare a CNSAS

CV-ul lui nu este de găsit, dar a lucrat la stat, la Ministerul Economiei. Detașat în China. Soția lucra la Ministerul de Externe, probabil tot în China.



Extras din declarația de avere depusă în 2008 de Eduard Aurelian Costin

Poziții foarte bine plătite în 2007 și care, desigur, nu erau controlate de SIE. În 2010, soțul este consilier la IAR Ghimbav, iar soția ingineră la Electrica.



Pleacă apoi la post în Teheran, iar soția îl însoțește, fiind plătită și ea tot de Ministerul Economiei.



În 2015, soția revine la Electrica direct pe poziția de șefă de serviciu. Soțul este acum director la Relații Externe la Camera de Comerț și Industrie a României. El încasează și o pensie de peste 100.000 de lei pe an.



Ligia Costin este directoare de departament la Electrica, de unde încasează undeva între 293.871 și 698.889 de lei pe an.

Din CV-ul domniei sale lipsesc 11 ani de la terminarea facultății dintre care trei în timpul comunismului și anii când era plătită de MAE.

