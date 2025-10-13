E de notorietate faptul că actualul Întâistătător al BOR, PF Patriarh Daniel (care și-a sărbătorit recent „majoratul” în respectiva demnitate) a făcut din finalizarea catedralei naționale principalul său obiectiv. Putem fi siguri că lucrările ar mai fi trenat ani (dacă nu decenii) fără tenacitatea Patriarhului Daniel, pentru că suntem în țara meșterului Manole, nu? O țară marcată, cum spunea cândva Mircea Martin, de „complexul începutului continuu”. Un teritoriu unde „zidul neisprăvit ” e mai curând norma, decât excepția. 

Nu trebuie să căutăm neapărat vinovați, într-o țară în care bunii noștri regi și-au dorit fervent catedrala națională, numai că finanțele precare, criza economică, războiul mondial și apoi dictatura comunistă au zădărnicit o asemenea (legitimă) aspirație. 

Desigur că, dacă s-ar fi putut încheia prin anii 1930, fructificând talentul arhitecților de elită care au formalizat stilul neo-românesc, biserica paradigmatică a României Mari ar fi fost de mult un reper al Europei Centrale și de Est (și e aproape cert că nici măcar Dej sau Ceaușescu n-ar fi avut curajul să o demoleze, spre deosebire de Stalin, care a dinamitat în aceiași ani 1930 catedrala Mântuitorului din Moscova, reconstruită de Putin). Nici comuniștii bulgari nu au îndrăznit să demoleze catedrala neobizantină Alexandr Nevski din Sofia, ridicată între 1904 și 1912, după planurile arhitectului rus Pomeranțev. Iată că vecinii noștri din sudul Dunării ne-au luat-o înainte cu un veac… 

Dezmăț pe banii publici în SICAP. Zeci de primării de comune aruncă mii de euro pe spectacole pirotehnice: „Știți cum e! Dacă nu ai un foc de artificii, parcă nu e Revelion”
Recomandări
Dezmăț pe banii publici în SICAP. Zeci de primării de comune aruncă mii de euro pe spectacole pirotehnice: „Știți cum e! Dacă nu ai un foc de artificii, parcă nu e Revelion”

Trecută printr-o gestație postcomunistă dificilă, expusă mai multor schimbări de amplasament și după anularea primului concurs de proiecte, câștigat de profesorul Augustin Ioan, catedrala națională a luat în final forma dorită de un colectiv de proiectare condus de băcăuanul Constantin Amâiei (care practică, înțeleg, și avocatura). 

Ea se va profila, într-un stil sui generis, greu de încadrat morfologic, alături de cel mai costisitor și tragic „reprezentativ” edificiu din perioada dictaturii marxist-leniniste, uriaș-zdrobitoarea Casă (ceaușistă) a Poporului, convertită, așa cum știm, în sediu al Parlamentului național. 

Încheind grandios cronologia milenară a construcției de catedrale europene, catedrala națională de la București revine așadar și la vechea îngemănare spațială și simbolică dintre sediul central al puterii seculare și acela al puterii spirituale, deși teologia politică a „simfoniei” bizantine dintre Imperiu & Sacerdoțiu (emblematic reprezentată prin vulturul bicefal) a fost de mult abolită de principiul modern și democratic al statului laic, aconfesional. 

Se spune că noua catedrală va fi cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Va avea și cel mai mare clopot din lume (față de care „le gros Bourdon” de la Notre Dame din Paris va părea un clopoțel de judecător). Datele încărcate pe site-ul oficial al Patriarhiei sunt impresionante: 120 m înălțime, suprafața utilă: 36.897 de metri pătrați, 17.800 mp de pictură în mozaic, capacitate interioară de 5.000 persoane. Edificiul principal va fi flancat de complexul unor clădiri anexe, precum Casa „Sfântul Apostol Ioan” (destinată Sfântului Sinod al BOR), dar și cele patru porticuri, menite să ancoreze colonada care delimitează esplanada catedralei, inspirată de colonada lui Bernini din fața bazilicii Sfântul Petru din Roma. 

Totul a costat 270 de milioane de euro, din care 90% au fost asigurate de guvernele ultimilor 15 ani, care au validat astfel cultul eroilor (prin jerfta cărora s-a realizat România Mare, la 1918) deodată cu dreptul BOR (larg majoritară) de a-și desfășura vocația într-un edificiu „central” deopotrivă tradițional și demn de cel mai ambițios viitor. 

Cât este de acordată noua catedrală cu moștenirea sofianică a arhitecturii sacre bizantine (și apoi brâncovenești sau neo-românești) rămâne o chestiune deschisă, însă amploarea epifanică a „câmpiilor” de mozaic aurit unde se desfășoară (tricolor!) programul iconografic executat de echipa lui Daniel Codrescu trezește o unanimă admirație. 

Nici mozaicurile semiariene de la Ravenna, cele ale bazilicii normande din Montreale, lângă Palermo, sau chiar acelea (arhetipale) din Aghia Sophia, iarăși prefăcută în moschee pe malul neo-otomanist al Bosforului, nu par să rivalizeze (cel puțin cantitativ) cu această împlinire artistică voit copleșitoare. 

Din păcate, momentul istoric al sfințirii noii catedrale patriarhale „pică” într-un context regional, geopolitic, economico-financiar și social deosebit de tensionat: la granița noastră răsăriteană se consumă, de aproape patru ani, un război inter-ortodox pe cât de absurd și nelegiuit, pe atât de distrugător și sângeros. 

Nikolai, fiul lui Dmitri Peskov, era la plajă, în vacanțe, când mințea că este pe front: „A făcut culcat pe nisip și s-a luptat cu valurile mării”
Recomandări
Nikolai, fiul lui Dmitri Peskov, era la plajă, în vacanțe, când mințea că este pe front: „A făcut culcat pe nisip și s-a luptat cu valurile mării”

Stabilitatea democrațiiilor euro-americane este subminată dinăuntru de războiul cultural dintre progresiști și conservatori și, din afară, de revizionismul agresiv al unor regimuri dictatoriale dornice să reîmpartă planeta în sfere de influență etanșe. Societatea românească este divizată între un electorat „suveranist” (care face din erezia filetistă un argument antioccidental, cu rezonanțe putiniste) și o clasă de mijloc liberală, supusă unor noi biruri, în absența (cel puțin deocamdată) a reformelor pe care statul ar trebui să și le aplice lui însuși, pentru a evita falimentul. 

Se vor putea reculege și împăca aceste două ipostaze ale României contemporane sub bolțile materne ale noii catedrale patriarhale? Să sperăm că da, spre mai marea slavă a lui Dumnezeu… 

Foto: Hepta

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Primii 7 ostatici israelieni au fost eliberați de Hamas în cadrul acordului de pace din Gaza / 2.000 de prizonieri palestinieni în schimbul a 20 de ostatici: printre ei, criminali condamnați pentru atacuri sângeroase
 1 comentariu
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

D.I. 13.10.2025, 08:09

270 milioane de euro? Si copiii de la tara au W.C.-urile in curtea scolii? Iar in spitale mor pacienti de infectii spitalicesti?

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
GSP.RO
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Jobul care a revenit în topul preferințelor pentru tineri. Salarii de până la 12.000 de lei
Știri România 07:55
Jobul care a revenit în topul preferințelor pentru tineri. Salarii de până la 12.000 de lei
Preţul cafelei i-a trimis pe români acasă: tot mai mulţi îşi prepară singuri cafeaua, în timp ce micile cafenele dispar
Știri România 07:53
Preţul cafelei i-a trimis pe români acasă: tot mai mulţi îşi prepară singuri cafeaua, în timp ce micile cafenele dispar
Parteneri
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Adevarul.ro
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Afacerea cu care Gigi Nețoiu face zeci de milioane de euro: „E cel mai tare din țară”
Fanatik.ro
Afacerea cu care Gigi Nețoiu face zeci de milioane de euro: „E cel mai tare din țară”
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Stiri Mondene 09:12
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Cum își împart Valentina Pelinel și Cristi Borcea sarcinile privind creșterea copiilor: „La unele aspecte intervine Cristi”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:00
Cum își împart Valentina Pelinel și Cristi Borcea sarcinile privind creșterea copiilor: „La unele aspecte intervine Cristi”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
ObservatorNews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
GSP.ro
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.ro
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Parteneri
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Mediafax.ro
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Redactia.ro
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul
KanalD.ro
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul

Politic

Sorin Grindeanu spune de ce a scăzut PSD la sub 20% în sondaje
Politică 09:22
Sorin Grindeanu spune de ce a scăzut PSD la sub 20% în sondaje
Sorin Grindeanu l-a taxat pe Ilie Bolojan: „Concedierile nu sunt reformă și deficitul nu se reface cu CASS pentru mame”
Politică 12 oct.
Sorin Grindeanu l-a taxat pe Ilie Bolojan: „Concedierile nu sunt reformă și deficitul nu se reface cu CASS pentru mame”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Topul salariilor din primăriile Capitalei. Ei sunt funcționarii cu lefuri mai mari decât președintele României
Fanatik.ro
Topul salariilor din primăriile Capitalei. Ei sunt funcționarii cu lefuri mai mari decât președintele României
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită