100 de zile până la UNTOLD, 100 de motive pentru a trăi emoția live!

Acest festival se numește UNTOLD, iar în 2023 ocupă locul 9 în clasamentul realizat anual de DJ Mag, Top 100 Festivals. Mai sunt 100 de zile până începe o nouă călătorie UNTOLD:

Până pe 3 august, când începe cea de-a 8-a ediție, iată câteva lucruri faine despre UNTOLD:

În 2015 orașul Cluj-Napoca a fost desemnat Capitala Europeană a Tineretului. A fost primul oraș din România care a obținut acest titlu. Un context incredibil pentru ceea ce avea să fie prima ediție a festivalului UNTOLD. Din 30 iulie 2015 am mai adăugat ceva care a adus România pe harta dance a lumii: un festival autentic, primul festival de muzică electronică din România.

După prima editie, UNTOLD a fost recompensat cu premiul ,,Best Major European Festival” la European Festival Awards 2015. A fost pentru prima dată în istoria evenimentului când un festival aflat la prima ediție a obținut acest trofeu.

În 2015 Avicii şi David Guetta au urcat pentru prima oară pe aceeaşi scenă în România, la festivalul UNTOLD.

La prima ediție UNTOLD au participat 240.000 de fani. Dacă această cifră sună minunat, clar peste 300.000 e mult mai bine. Acesta este numărul de party people care au venit în Cluj-Napoca în anul 2016.

Cinci headlineri din zona EDM la începutul UNTOLD: Hardwell, Armin van Buuren, Tiesto, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike.

Pentru DJ-ul numărul 1 al lumii Martin Garrix, acesta a fost primul eveniment în România, nu și ultimul.

În acel an a fost lansat concepul de party: ,,Ziua Armin van Buuren„. Peste 80.000 de oameni l-au ascultat aproape cinci ore pe regele muzicii trance. Olandezul și-a încheiat DJ set-ul la ora 7 dimineața, moment în care a îngenunchiat în fața festivalierilor.

În 2017, festivalul a reușit un adevărat boom la nivel worldwide: 340.000 de oameni au transpirat la propriu și au dansat până la epuizare în cel mai cald sezon de vară. Credeți că s-a plâns cineva de asta?? Ei bine, NU!

UNTOLD a intrat, în mod official, în categoria celor mai mari festivaluri din lume, un festival care a adus peste 180 de artiști care au completat lineup-ul ediției din 2017.

În acel an, festivalul UNTOLD a oferit lumii unul dintre cele mai emoționante momente: un tribut în memoria frontman-ului Linkin Park, Chester Bennington. În cele patru zile de festival în set-urile DJ-ilor s-au auzit piese precum ,,Numb” sau ,,In The End„; a fost un moment de emoție puternică, colectivă.

Armin van Buuren a venit cu cel mai puternic mesaj în mainstage: ,,You see me, you hear me, but Romania, I feel you!„

2018 a fost o altă etapă în dezvoltarea conceptului UNTOLD: peste 355.000 de bilete vândute și câteva apariții în premieră in România: duo-ul american The Chainsmokers, norvegianul Kygo, The Black Eyed Peas, The Prodigy, Pendulum, Paul Kalkbrenner, Borgore.

Armin van Buuren a stabilit un record la UNTOLD 2018, a mixat peste șapte ore pe scena principală a festivalului.

2019 – CODEX OF MAGIC a marcat cea de-a cincea editie a festivalului UNTOLD. A fost o ediție aniversară, așteptată cu emoție și curiozitate de cei care au ajuns pentru prima dată în acest tărâm fantastic, dar și pentru cei care au venit in Cluj-Napoca pentru al cincilea an la rând: zâmbete și culoare, energia pozitivă, revederea cu vechii prieteni, momentul în care s-au legat noi prietenii.

Armin van Buuren a pregătit pentru ediția aniversară a festivalului un show unic, o premieră world-exclusive. Moment realizat cu ajutorul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

Vara anului 2021 a venit cu o ușoară relaxare doar în Statele Unite și Asia. Luna septembrie a fost o lună norocoasă pentru fanii festivalului UNTOLD, unul dintre puținele evenimente mari care au avut loc în lume în acel an.

În 2021, David Guetta, DJ-ul numărul 1 al lumii în acel an, a ajuns doar la trei festivaluri europene: EXIT, Creamfields si UNTOLD.

,Când am primit vestea că festivalul UNTOLD are loc a fost incredibil. Am avut evenimente în State, în Miami și Las Vegas, când am revenit în Europa am găsit un dezastru. Asta m-a doborât! Dar a venit confirmarea de la organizatorii UNTOLD, am strigat: Gata, ne întoarcem!!! Cred că în perioade de crize majore oamenii au nevoie să danseze, să uite, să se simtă bine și să se bucure de prezent. Am avut acest privilegiul sa trăiesc din nou, aici, la UNTOLD.

Din punctul de vedere al producției, data de 6 august 2022 a fost cea mai spectaculoasă zi din toate cele șapte ediții UNTOLD! Headlinerii serii de 6 august 2022: Major Lazer, Kygo, David Guetta, ALOK și Oliver Heldens au avut producții speciale la festivalul UNTOLD. Un pupitru customizat în care au fost integrate componente din propriile scene.

De-a lungul anilor, UNTOLD a pus România pe harta lumii, a experimentat principiul respectului pentru persoanele cu dizabilități, a recompensat absolvenții de 10, în campania ,,Bac de 10”.

UNTOLD este singurul festival din lume care a inițiat o campanie de CSR cu implicații umanitare. ,,Blood Network” a salvat peste 60.000 de vieți, datorită celor peste 14.000 de donatori.

UNTOLD este primul festival din lume care a transmis live show-urile artiştilor într-o producţie multicameră 4K Ultra HD HDR (High Dinamyc Range), cu tehnică de filmare de 50 de cadre pe secundă. O producţie similară a fost folosită în anul 2020, pentru transmiterea live a Jocurilor Olimpice de Vară de la Tokyo şi a campionatului de Formula 1.

Festivalul UNTOLD se rezumă la emoție. De la emoția de a fi prezent la fiecare capitol din această poveste, până la emoția vizuală creată de sistemele de lumini și de vestimentația numeroaselor personaje care dau culoare acestei experiențe.

UNTOLD e și o experiență personală, de-a lungul celor 7 ediții au fost făcute mai multe cereri în căsătorie. Toată lumea a spus: ,,DA!”

UNTOLD este singurul festival din Europa care se desfășoară în centrul unui oraș.

Radisson Blu din Cluj-Napoca a fost în 2022 primul hotel tematic din România. Timp de șase zile, hotelul a avut tematica UNTOLD.

Cea mai spectaculoasă cameră a hotelului Radisson Blu a fost închiriată de un turist japonez. Acesta a plătit peste 10.000 de euro pentru 4 nopți de cazare și pentru un pachet special de servicii. Acesta a avut în cameră un pupitru de DJ.

Mainstage-ul UNTOLD are peste 700 de metri pătrați de ecran LED, 24 de metri înălțime, 95 de metri lățime și 30 de metri adâncime. Zona de pupitru DJ are 396 mp.

Greutatea scenei depășește 400 de tone, iar acoperișul are o deschidere de 24 de metri. Peste 900 de sisteme de lumini colorează Cluj-Arena pe toată durata festivalului. Energia utilizată la scena principală provine din surse regenerabile.

Partea de producție este completată de componenta artistică, plină de momente speciale: ceremonia de deschidere și ceremonia de închidere.

Scenele secundare oferă în fiecare an o nouă tematică, Galaxy, casa techno a festivalului UNTOLD, este o scenă la care decorul este dinamic datorită proiecțiilor de video-mapping. Decorul include galaxii, particule de energie, portaluri și tuneluri spațiu-timp.

UNTOLD a creat o adevărată comunitate, inclusiv online. Oamenii își scriu să își dea întâlnire, să împartă cheltuielile de drum, schimbă păreri despre festival, cazare și organizare, își caută prietenii.

Peste 45 milioane de Euro rămân în bugetul orașului Cluj–Napoca, după fiecare ediție UNTOLD.

Ai un serviciu de food delivery direct în festival, pentru a nu rata niciunul dintre artiștii favoriți. Cei care preferă meniul ,,a la carte” au locul asigurat în perimetrul UNTOLD, iar fanii care doresc o amintire unică, plină de adrenalină pot încerca simulatorul de sărit cu parașuta.

Toată experiența UNTOLD poate fi trăită și de sus, din roata fantastică înaltă de 30 de metri, care oferă o panoramă impresionantă asupra universului UNTOLD, precum și asupra orașului Cluj-Napoca.

Creatorii celei mai frumoase experiențe de festival din Europa, UNTOLD au anunțat primul live act pentru cel-de-al optulea capitol UNTOLD, care va avea loc în Cluj-Napoca în perioada 3-6 august 2023.

Anul acesta pe scena principală a festivalului vor urca cele mai mari nume din industria muzicală, prima trupă live confirmată de organizatori este Imagine Dragons, o premieră pentru România.

Trupa din Statele Unite, recompensată cu un Premiu Grammy, zece Billboard Music Awards, cinci trofee Teen Choice Awards, a inclus festivalul UNTOLD în turneul mondial de anul acesta.

PRIMII DJ-I AI LUMII REVIN ÎN MAINSTAGE-UL UNTOLD

David Guetta, Martin Garrix și Armin van Buuren, primii DJ ai lumii în Top 100 DJ Mag, vin în această vară la UNTOLD.

KSHMR, Alesso și Salvatore Ganacci completează primul val de artiști care urcă pe mainstage-ul Cluj-Arena între 3 și 6 august.

Pentru cel de-al optulea capitol al legendei UNTOLD, cele patru zile și patru nopți de festival vor oferi o experiență memorabilă. În 2023 UNTOLD este singurul festival din Europa care aduce aceste nume în acelasi line-up. Ne vedem la festival!

