Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni caută răspunsuri la întrebări legate de stres, relații, încredere în sine și sens personal, Essence Foundation propune o abordare diferită: nu prin teorie, ci prin experiență directă.

Seminarul este construit în jurul unor exerciții și interacțiuni atent concepute, care îi ajută pe participanți să observe tiparele inconștiente formate încă din primii ani de viață și să înțeleagă modul în care acestea continuă să influențeze prezentul.

„Mulți dintre noi încercăm să schimbăm efectele fără să înțelegem cauza. Procesul Essence creează un spațiu sigur în care oamenii pot descoperi rădăcina dificultăților lor emoționale și relaționale, dobândind claritate și instrumente practice pentru viața de zi cu zi”, explică organizatorii.

De-a lungul ultimelor două decenii, Procesul Essence a ajuns la milioane de oameni din întreaga lume, fiind susținut în peste 40 de locații naționale și internaționale. Metodologia sa pune accent pe conștientizare, responsabilitate personală și dezvoltarea unor relații sănătoase, atât cu sine, cât și cu ceilalți.

Seminarul se desfășoară în limba engleză, cu traducere simultană în limba română și este deschis tuturor persoanelor interesate de dezvoltare personală, autocunoaștere și îmbunătățirea relațiilor.

Persoanele interesate pot afla mai multe detalii și se pot înscrie accesând link-ul: https://essence-process.ro/essence-foundation-therapeutic-process/

Despre Dr. Menis Yousry și Essence Process

Dr. Menis Yousry este psihoterapeut, autor și fondator al Procesului Essence. De peste 20 de ani, acesta susține seminarii și programe de dezvoltare personală în întreaga lume, fiind apreciat pentru abordarea sa profundă, practică și orientată către transformarea autentică a relațiilor umane.

Essence Process este o abordare profund transformațională creată de Dr. Menis Yousry care oferă participanților un cadru sigur pentru a-și înțelege tiparele emoționale, convingerile limitative și dinamica relațiilor personale. Este potrivit atât celor aflați la început de drum în dezvoltarea personală, cât și celor care au parcurs deja diverse procese de introspecție.

Foto: Essence Foundation

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