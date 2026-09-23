9 specificații pe care merită să le verifici atunci când îți schimbi telefonul

Dacă vrei să îți schimbi telefonul, e ușor să te pierzi printre denumiri și funcții care sună bine în descriere: Megapixeli, gigaherți, RAM, mAh, rată de refresh sau protecție IP. Pot părea detalii greu de comparat, mai ales dacă alegi online.

Lista de mai jos te ajută să separi informațiile utile de cele care au mai mult rol de promovare. Se adresează celor care folosesc telefonul pentru social media, fotografii, mesaje, cumpărături online, videoclipuri, hărți, aplicații de plată sau lucru de zi cu zi. Salvează ghidul și folosește-l ca checklist înainte să compari modelele care îți plac.

1. Începe cu modul în care folosești telefonul și stabilește un buget

Înainte să verifici orice fișă tehnică, gândește-te la rutina ta. Telefonul potrivit pentru cineva care filmează conținut zilnic nu va fi automat potrivit pentru o persoană care îl folosește la curierat și are nevoie de apeluri, hărți, aplicații bancare și baterie bună.

Stabilește o sumă maximă pe care vrei să o cheltui. Apoi compară telefoanele din acel interval. Dacă pornești fără limită de buget, riști să alegi funcții care nu îți schimbă experiența reală de utilizare.

Funcții obligatorii : baterie care rezistă o zi, plăți contactless, cameră bună pentru poze de zi, minimum 128 GB stocare.

: baterie care rezistă o zi, plăți contactless, cameră bună pentru poze de zi, minimum 128 GB stocare. Funcții dorite : încărcare fără fir, ecran mai luminos, mai multe camere, rezistență la apă.

: încărcare fără fir, ecran mai luminos, mai multe camere, rezistență la apă. Funcții pe care le poți evita: filtre foto puțin utile, camere macro cu rezoluție mică sau opțiuni de care nu ai nevoie în mod real.

2. Verifică sistemul de operare și compatibilitatea cu dispozitivele tale

Sistemul de operare influențează modul în care instalezi aplicații, transferi fișiere, conectezi căști sau ceasuri inteligente și primești actualizări. Dacă ai folosit același tip de telefon mai mulți ani, schimbarea poate cere o perioadă de acomodare. În zona de telefoane cu multe opțiuni de preț și configurații, poți consulta selecția de modele Xiaomi, apoi compară atent autonomia, capacitatea de stocare și testele camerelor înainte să alegi.

Un sistem mai integrat pune accent pe o experiență consecventă între telefon, tabletă, laptop, ceas și căști. Poate fi mai comod dacă ai deja alte dispozitive din același ecosistem și vrei să sincronizezi rapid poze, parole, mesaje sau documente. Verifică următoarele aspecte:

dacă aplicațiile de bancă, muncă, școală sau transport pe care le folosești sunt disponibile;

dacă poți transfera ușor conversațiile, pozele și contactele de pe telefonul vechi;

dacă accesoriile pe care le ai deja se conectează fără probleme;

câți ani de actualizări promite producătorul;

dacă telefonul acceptă două cartele SIM sau o cartelă electronică, numită eSIM.

3. Alege un procesor potrivit

Procesorul coordonează aplicațiile, jocurile, camera, editarea foto și funcțiile automate ale telefonului. Verifică mai ales generația procesorului, testele de utilizare reală și felul în care telefonul se comportă după câteva luni de folosire.

Urcă spre o categorie superioară dacă editezi clipuri pentru TikTok, Reels sau alte platforme, rulezi jocuri cu grafică complexă sau lucrezi cu documente, apeluri video și multe aplicații deschise simultan.

4. Verifică memoria RAM și nu confunda-o cu spațiul de stocare

Memoria RAM ajută telefonul să țină mai multe aplicații active în fundal. De exemplu, poți răspunde la un mesaj, verifica o adresă în hărți, reveni în aplicația de cumpărături și continua de unde ai rămas fără reîncărcări frecvente. Aceste repere te pot orienta:

6 GB RAM : potrivit pentru apeluri, social media, streaming și aplicații obișnuite;

: potrivit pentru apeluri, social media, streaming și aplicații obișnuite; 8 GB RAM : o alegere echilibrată pentru cei mai mulți utilizatori;

: o alegere echilibrată pentru cei mai mulți utilizatori; 12 GB RAM : util dacă folosești multe aplicații, jocuri sau editare foto-video;

: util dacă folosești multe aplicații, jocuri sau editare foto-video; 16 GB RAM și peste: recomandat mai ales pentru gaming avansat și sarcini solicitante.

Fii atentă și la termenul „RAM extensibil” sau „RAM virtual”. Această funcție folosește o parte din spațiul de stocare ca memorie temporară. Poate ajuta în anumite situații, dar nu are aceeași viteză ca memoria RAM fizică.

5. Uită-te atent la ecran: dimensiune, luminozitate și fluiditate

Telefoanele cu ecran de aproximativ 6,1-6,3 inchi sunt mai ușor de manevrat cu o singură mână. Se potrivesc bine dacă porți des genți mici, buzunare înguste sau preferi un dispozitiv mai ușor.

Ecranele de peste 6,7 inchi sunt practice pentru filme, jocuri, citit și lucru, dar pot deveni incomode dacă folosești telefonul mult cu o singură mână. Verifică mereu greutatea. Diferența dintre 185 și 225 de grame se simte după ce urmărești un episod sau filmezi câteva minute.

Verifică rata de reîmprospătare

Rata de reîmprospătare arată de câte ori pe secundă actualizează ecranul imaginea. Un ecran de 60 Hz oferă o experiență normală. La 90 Hz sau 120 Hz, derularea paginilor și animațiile par mai fluide.

Pentru social media, navigare și videoclipuri, 90 Hz sau 120 Hz pot fi plăcute, însă autonomia rămâne mai importantă dacă îți încarci telefonul rar.

6. Analizează bateria și viteza de încărcare

O baterie de aproximativ 4.500-5.000 mAh poate susține o zi întreagă. Totuși, un telefon compact poate avea o capacitate mai mică și totuși rezultate bune, dacă are un procesor eficient și un ecran bine optimizat. Verifică timpul necesar pentru a ajunge de la 0 la 50% și de la 0 la 100%. Unele telefoane acceptă încărcare rapidă, dar nu includ încărcătorul potrivit în cutie. Verifică acest detaliu înainte de cumpărare și alege un încărcător compatibil, cu protecții de siguranță.

Înainte să alegi capacitatea, verifică în telefonul actual cât spațiu folosești. Intră în setări și vezi cât ocupă:

galeria foto și video;

aplicațiile;

fișierele descărcate;

conversațiile cu atașamente;

muzica și podcasturile salvate offline.