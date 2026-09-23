După ce un pod metalic de pe DN 12A s-a prăbuşit, miercuri dimineaţă, în albia râului Trotuş, sub greutatea unui camion de mare tonaj care transporta o macara, autoritățile din Bacău au luat mai multe măsuri de urgență.

Se va amenaja un pod provizoriu peste râul Trotuş

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Bacău s-a reunit miercuri, 22 septembrie, după ce podul s-a prăbuşit la kilometrul 71+592 al DN 12A, pe raza localităţii Ciobănuş, din comuna Asău. Autoritățile județene au aprobat un plan de măsuri şi acţiuni pentru gestionarea situaţiei de urgenţă.

S-a decis, astfel, evacuarea autovehiculelor rămase pe pod şi îndepărtarea suprastructurii podului din albia râului Trotuş. De asemenea, se va amenaja, în regim de urgenţă, un pod provizoriu peste râu, potrivit ISU Bacău.

Rutele ocolitoare stabilite de autorități

Prăbușirea podului a dus la închiderea DN 12A, în zona Ciobănuș, pe o perioadă nedeterminată. Autoritățile au stabilit o rută ocolitoare prin interiorul comunei Asău pentru vehiculele de până la 3,5 tone. În schimb, mașinile de mare tonaj și celelalte categorii care nu pot tranzita localitatea au fost deviate pe drumul național DN11, pe ruta Onești – Târgu Secuiesc.

CJSU a stabilit amenajarea drumurilor săteşti Pârâul Podului şi Fundul Străjii, pe o distanţă de aproximativ 2 km, pentru a putea fi utilizate ca variantă ocolitoare pentru traficul uşor, de până la 3,5 tone.

Atât circulaţia autovehiculelor, cât și cea a pietonilor este restricţionată în zona podului. Pentru asigurarea circulaţiei în zonă s-a decis și refacerea unui podeţ situat pe drumul sătesc Fundu Străjii.

Echipaj SMURD relocat pentru asigurarea primului ajutor calificat

Autorităţile au dispus, de asemenea, montarea de indicatoare rutiere care anunţă interzicerea traficului greu pe ruta Comăneşti - Ghimeş.

Un echipaj SMURD B2 va fi relocat în zonă pentru asigurarea primului ajutor calificat în localităţile Ghimeş Făget, Palanca, Brusturoasa, Agăş şi Asău, până la podul afectat.

Cu toate că la ambele capete ale podului erau montate indicatoare clare de restricție - maximum 7,5 tone și o înălțime limitată la 4,50 metri -, șoferul ansamblului rutier încărcat cu o macara de mare tonaj le-a ignorat complet.