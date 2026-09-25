Ai dat peste 5.000 de lei pe un iPhone 17, dar îl protejezi cu o husă de 20 de lei?

Ai băgat o grămadă de bani într-un telefon care face poze de zici că ai fotograf personal, dar când vine vorba de protecție, te uiți după cea mai ieftină husă din magazin? E cam ca și cum ți-ai cumpăra adidași de 1.000 de lei și i-ai ține într-o pungă de la supermarket ca să nu se murdărească. Dacă vrei să eviți cheltuielile cu reparațiile, citește mai departe și vezi de ce merită să alegi o husă pe măsura telefonului tău!

Husa de 20 de lei și iPhone-ul de 5.000 de lei, o combinație care te poate costa mult

Prețul mic poate fi tentant, mai ales după ce ai plătit un salariu întreg pentru telefonul tău. Problema apare când husa pe care ai cumpărat-o doar pentru că avea o culoare simpatică se dovedește prea subțire, alunecoasă sau insuficient de rigidă pentru a proteja colțurile telefonului. Dacă ai nevoie de o husa pentru iPhone 17 de înaltă calitate, poți cumpăra de la Mag Genius, unde găsești accesorii pentru protecția telefonului tău.

Merită să verifici materialele, construcția și compatibilitatea înainte să alegi modelul preferat, deoarece diferențele dintre două huse pot fi considerabile, chiar dacă la prima vedere arată aproape identic.

Nu uita, pentru un iPhone de peste 5.000 de lei, o husă de 100-150 de lei reprezintă aproximativ 2-3% din valoarea dispozitivului. Dacă protecția suplimentară te scapă de o reparație costisitoare, investiția începe să aibă destul de mult sens. Totuși, prețul ridicat nu garantează o protecție superioară, așa că merită să verifici ce primești pentru banii respectivi.

Protecția ecranului și a colțurilor

Ecranul unui iPhone 17 poate rezista la zgârieturi și la anumite șocuri, dar o căzătură pe asfalt sau pe gresie poate avea consecințe destul de costisitoare. Colțurile telefonului sunt deosebit de vulnerabile, deoarece impactul concentrat într-un punct poate provoca fisuri în sticlă și deteriorarea componentelor interne. Husele cu margini ranforsate și materiale care absorb șocurile pot reduce riscul de avarii, iar modelele care au trecut prin teste de rezistență la cădere merită luate în calcul. Comandă online o husă potrivită!

Marginile ridicate în jurul ecranului și al camerelor reprezintă alt detaliu important, mai ales dacă obișnuiești să așezi telefonul cu fața în jos. Diferența de 1-2 mm poate împiedica contactul direct cu suprafețele plane, însă protecția depinde și de construcția husei.

Pentru siguranță suplimentară, poți combina husa cu o folie de protecție din sticlă securizată, deoarece nici măcar cele mai scumpe accesorii nu pot garanta că telefonul va supraviețui intact oricărei căzături.

Husa care arată impecabil în poze, dar alunecă mai ceva ca săpunul ud

Designul contează întotdeauna, mai ales când ai ales cu grijă culoarea telefonului și vrei să păstrezi aspectul elegant al dispozitivului. Totuși, finisajele foarte lucioase și anumite materiale plastice pot reduce aderența, iar riscul de a scăpa telefonul din mână crește considerabil. Husele cu textură discretă, margini aderente și finisaje mate pot asigura o priză mai bună, fără să adauge prea mult volum. În plus, materialele de calitate rezistă mai bine la uzura zilnică și își păstrează aspectul pentru o perioadă mai lungă.

Contează și precizia cu care husa se fixează pe telefon, deoarece marginile prea flexibile sau decupajele prost executate pot crea probleme la utilizare. Butoanele trebuie să răspundă ușor la apăsare, portul de încărcare să rămână accesibil, iar zona camerelor să beneficieze de protecție suplimentară. Dacă trebuie să depui mai mult efort ca să apeși butonul de volum decât la sala de fitness, probabil merită să cauți alt model.