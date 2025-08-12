Ai un ceas de lux pe care nu îl mai porți? Află cât valorează și vinde-l inteligent

Dacă ai în colecție un astfel de ceas pe care nu îl mai porți, poate fi momentul să îi descoperi valoarea reală și să îl transformi în capital lichid.

Foto: EraVault

Cum vinzi un ceas de lux rapid și în siguranță?

Succesul unei tranzacții depinde în mare măsură de partenerul de business pe care îl alegi. Colaborând cu un dealer de încredere, așa cum este EraVault, beneficiezi de:

Evaluare transparentă – pe baza pieței actuale și a caracteristicilor ceasului.

Proces rapid – fără licitații lungi sau negocieri obositoare.

Plată sigură – în condiții clare, agreate din start.

Dacă ai păstrat certificatele de autenticitate și documentele originale, procesul este foarte simplu și oferta poate fi semnificativ mai bună decât în alte locuri în care poți vinde un ceas de colecție. Oferi detalii despre ceas și fotografii relevante, iar apoi primești o evaluare gratuită și transparentă. Dacă accepți oferta, tranzacția se finalizează în cel mai scurt timp.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Foto: EraVault

În plus, echipa EraVault are experiență atât în evaluarea pieselor rare, cât și în intermedierea de vânzări pe piața internațională, ceea ce înseamnă că poți obține o ofertă pe măsura valorii reale a ceasului tău.

Cu siguranță atunci când decizi să te desparți de un ceas de lux din colecția ta nu îți dorești să ai de-a face cu amatori în această industrie sau să stai de vorbă cu oameni care nu înțeleg cu adevărat valoarea din spatele prețului. Tocmai din acest motiv, alege un partener care să îți poată garanta prin toate cele de mai sus că își asumă un nivel maxim de integritate și corectitudine în modul în care te tratează ca și client, astfel încât tu să ai siguranța încheierii unui parteneriat de încredere.

Dacă ai un ceas de lux pe care nu îl mai porți, nu îl lăsa să stea uitat într-o cutie. Tratează-l ca pe o investiție valoroasă, află cât valorează în prezent și colaborează cu un partener de încredere pentru a obține cea mai bună ofertă.

Recomandări Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

Pentru ceasul tău de colecție Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet, Richard Mille sau Omega, alege întotdeauna un partener care îți poate oferi servicii premium de achiziție a ceasurilor, în condiții de maximă siguranță, prin intermediul consultanței personalizate.

Foto: EraVault

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE