Paleta cromatică: naturalețe și confort

Culorile care domină amenajarea în 2025 aduc natura mai aproape de locuință. Designerii folosesc cu predilecție nuanțe de verde salvie, maro mocha mousse (un ton blând și cald), teracotă, bej și crem. Acestea creează un ambient relaxant, pun în valoare lumina naturală și potențează senzația de confort.

Pentru a adăuga caracter sau pentru a evidenția o zonă din cameră, accentele de albastru pudră, roz pastel sau violet subtil pot schimba complet atmosfera. Un exemplu: decorează un perete cu vopsea albastru pal sau amplasează perne decorative roz pudrat într-un colț de lectură. Dacă preferi culorile neutre, griul călduros sau nuanța taupe constituie alegeri excelente pentru piesele de bază, adică pereți, canapele sau biblioteci.

Cum integrezi aceste culori în decor?

  • Folosește bej sau crem pe pereții principali și covoarele mari.
  • Montează draperii sau perne în nuanțe de verde sau albastru ca să evidențiezi o zonă de accent („accent wall”).
  • Dacă dorești tonuri pastelate, încearcă obiecte mici – vaze, tablouri sau paturi texturate.

Materiale moderne și eco-friendly

Alegerea materialelor contează pentru design, dar și pentru sustenabilitate și sănătate. Pentru 2025, lemnul netratat, piatra naturală, bambusul, ratanul și betonul reciclat câștigă popularitate. Aceste materiale rezistă mai bine, transmit autenticitate, și ajută la reducerea impactului asupra mediului.

Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”
Recomandări
Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”

Pentru textile, designerii recomandă bumbac organic, lână, catifea sau mătase. Acestea pot defini rapid senzația de confort în dormitor sau living. Găsești exemple concrete de astfel de produse pe Mezoni.ro – de la pilote matlasate cu umplutură naturală la perne cu memorie și pături prietenoase cu mediul, potrivite tuturor stilurilor și sezoanelor.

Avantaje și dezavantaje materiale sustenabile

  • Avantaje: produse durabile, ușor de întreținut, aspect natural; aduc un plus de confort.
  • Limitări: prețul de achiziție poate fi mai ridicat, iar unele materiale (ca ratanul sau lână) impun o îngrijire atentă.

Recomandare practică: Curăță și aerisește regulat textilele naturale. Evită să le expui direct la soare sau umiditate excesivă pentru păstrarea culorii și structurii.

Spații flexibile și mobilier multifuncțional

Tot mai mulți aleg „open space”-ul, adică spațiul deschis ce unește bucătăria, livingul și zona de dining. Acest concept ajută la valorificarea luminii naturale și la crearea unui ambient aerisit, chiar și în apartamente mici.

Mobilierul modular sau extensibil răspunde nevoilor variate ale unei familii moderne. O canapea extensibilă, de exemplu, se transformă rapid într-un pat suplimentar, fiind foarte utilă pentru oaspeți. Rafturile reglabile sau mesele pliante oferă flexibilitate și ajută la organizarea eficientă a spațiului.

Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”
Recomandări
Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Avantaje mobilier multifuncțional

  • Optimizează spațiul.
  • Se adaptează ușor activităților tale zilnice.
  • Sprijină un stil de viață corelat cu muncă de acasă, relaxare și socializare.

De reținut: Alege piesele cu grijă pentru a evita supraîncărcarea camerei. Planifică amenajarea ca să păstrezi zone bine delimitate pentru zi și noapte.

Forme și texturi de impact în 2025

Designerii preferă în 2025 forme organice, fluide și linii blânde în mobilier și accesorii. Mesele ovale, scaunele curbate și oglinzile rotunde oferă un aer contemporan, iar lămpile cu ramă din metal auriu sau cupru completează perfect noul decor.

Texturile capătă un rol important. Alege perne din catifea și covoare moi, în combinație cu vase ceramice simple. Pentru accente, folosește rame metalice argintii sau mânere aurii la corpurile de mobilier.

Iluminatul interior

O lampă suspendată sau o veioză sculpturală schimbă rapid atmosfera camerei. Folosește becuri cu lumină caldă pentru a crea un ambient relaxantă, iar iluminatul inteligent (controlabil din aplicație) sporește eficiența energetică.

Personalizare și proiecte DIY

Personalizează camera cu proiecte ușor de realizat acasă. Poți transforma rafturi vechi din lemn reciclabil într-o mică bibliotecă pentru copii sau poți crea decorațiuni cu plante suculente în borcane de sticlă. Îndrăznește să pictezi un perete pentru a-l transforma într-un accent wall original sau recondiționează o tavă pliabilă pe care să o folosești ca suport pentru plante.

Dronele Shahed care au lovit Kievul aveau motoare cehe și chinezești, precum și piese germane. „Fără China, dronele Moscovei ar colapsa”
Recomandări
Dronele Shahed care au lovit Kievul aveau motoare cehe și chinezești, precum și piese germane. „Fără China, dronele Moscovei ar colapsa”

Argumente pentru soluțiile DIY

  • Pro: unicitate, costuri mai mici, posibilitatea de a-ți pune amprenta personală;
  • Contra: necesită răbdare și puțină experiență în bricolaj.

Pont util: Începe cu proiecte simple și folosește materiale sau obiecte care se pot recicla sau refolosi.

Tehnologia integrată în amenajare

Tehnologia inteligentă devine din ce în ce mai accesibilă pentru acasă. Termostatele smart, prizele controlate prin aplicații sau sistemele de iluminat care se activează vocal duc confortul la un nivel superior. Dispozitivele compacte și cablurile ascunse păstrează designul curat și ordonat.

Exemplu: montează un bec smart reglabil în zona de lucru sau folosește o boxă cu asistent vocal pentru controlul temperaturii.

Elemente naturale: plante și grădini de interior

Integrează plante în decor pentru a stimula prospețimea și a purifica aerul. Plantele suspendate, mini-grădinile verticale sau ghivecele cu plante rezistente, cum ar fi sansevieria sau ficusul, devin elemente centrale. Acest tip de design, numit biofilic, urmărește să conecteze spațiul interior cu natura și să reducă nivelul de stres.

Sfat de întreținere: Udă-le regulat, șterge frunzele de praf și amplasează ghivecele în zone cu lumină naturală.

Dacă vrei o locuință modernă, confortabilă și ușor de întreținut în 2025, mizează pe echilibru între estetic și funcțional, pe materiale naturale și soluții tehnologice discrete. Experimentează cu palete de culori calde, alege materiale eco-friendly și adaptează mobilierul la nevoile zilnice. Creează spații cu personalitate prin proiecte DIY, introdu plante și valorifică beneficiile tehnologiei smart.

Foto: Shutterstock

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Incendiu în București, în zona Militari. Mesaj RO-Alert trimis de ISU: „Incendiul se extinde cu rapiditate"
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a putut posta Ilinca Simion a atras sute de mii de like-uri și mii de comentarii. Oamenii au comentat din prima secundă când au văzut asta
Viva.ro
Ce a putut posta Ilinca Simion a atras sute de mii de like-uri și mii de comentarii. Oamenii au comentat din prima secundă când au văzut asta
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Elle.ro
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
gsp
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
GSP.RO
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
GSP.RO
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
Parteneri
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Cristian Radu, suspendat din funcția de primar din Mangalia după arestarea preventivă. Când poate reveni în funcție
Știri România 15:17
Cristian Radu, suspendat din funcția de primar din Mangalia după arestarea preventivă. Când poate reveni în funcție
Când se reia circulația mașinilor pe Splaiul Independenței, în zona Piața Unirii. Anunțul Primăriei Sector 4, în pline lucrări la Planșeul Unirii
Știri România 15:09
Când se reia circulația mașinilor pe Splaiul Independenței, în zona Piața Unirii. Anunțul Primăriei Sector 4, în pline lucrări la Planșeul Unirii
Parteneri
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Adevarul.ro
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
Fanatik.ro
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani
Stiri Mondene 15:58
Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani
Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său. Artistul va urca pe scena de la Romexpo pe 16 decembrie
Stiri Mondene 15:56
Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său. Artistul va urca pe scena de la Romexpo pe 16 decembrie
Parteneri
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
Elle.ro
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
„Să se angajeze?! Nu, n-aș vrea să se angajeze!” Andreea Tonciu, criticată după declarațiile pe care le-a făcut despre fetița ei, în vârstă de 8 ani
Unica.ro
„Să se angajeze?! Nu, n-aș vrea să se angajeze!” Andreea Tonciu, criticată după declarațiile pe care le-a făcut despre fetița ei, în vârstă de 8 ani
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Viva.ro
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Parteneri
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
TVMania.ro
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
ObservatorNews.ro
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
Mediafax.ro
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Angela Rusu a fost diagnosticată greșit cu cancer: „Mi-au sugerat să îmi scoată uterul și ovarele”
KanalD.ro
Angela Rusu a fost diagnosticată greșit cu cancer: „Mi-au sugerat să îmi scoată uterul și ovarele”

Politic

Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Politică 16:03
Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară”
Politică 13:07
Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile