Aparat de aer condiționat de 12.000 BTU: pentru ce locuințe poate fi o alegere potrivită

Atunci când cauți un aer condiționat pentru locuința ta, unul dintre primele lucruri pe care va trebui să le verifici este capacitatea aparatului, exprimată în BTU. Un model de 12.000 BTU este printre cele mai întâlnite variante pentru apartamente și case, însă alegerea lui nu ar trebui făcută doar în funcție de suprafața locuinței. Iată care sunt principalele aspecte de care trebuie să ții cont.

Pentru ce suprafață este potrivit

De regulă, un aparat de 12.000 BTU poate fi potrivit pentru o încăpere cu o suprafață de aproximativ 25-35 de metri pătrați. Totuși, ține cont că intervalul este orientativ, deoarece două camere cu aceeași suprafață pot avea nevoi diferite de răcire. Un apartament este mai călduros în general decât o casă prin faptul că are pereți comuni cu alte unități locative, dacă nu e la parter nu are contact direct cu subsol sau fundația și poate fi mai expus la lumină dacă se află la ultimul etaj ori la un etaj superior.

În ceea ce privește o casă, o cameră bine izolată, aflată pe o latură mai puțin expusă la soare, se poate răci mai ușor decât un living cu ferestre mari orientate spre sud. Dacă încăperea este la ultimul etaj și acoperișul nu este izolat corespunzător, necesarul de răcire poate fi mai mare. De aceea, suprafața este doar unul dintre criteriile pe care merită să le iei în calcul.

Este potrivit pentru un living?

Da, un aparat de aer condiționat de 12.000 BTU poate fi o alegere bună pentru un living de dimensiuni medii. Într-o astfel de încăpere, contează și numărul de persoane care petrec timp acolo, precum și aparatele electronice folosite frecvent.

Dacă ai un living de aproximativ 25-30 de metri pătrați, cu o izolație decentă și o expunere moderată la soare, această capacitate poate oferi un echilibru bun între puterea de răcire și consum. În schimb, pentru un spațiu foarte mare sau pentru un living open-space care comunică direct cu bucătăria și alte zone, poate fi necesar un aparat cu o capacitate mai mare sau chiar mai multe aparate.

Ce rol are izolarea locuinței?

Izolația poate face o diferență importantă. Cel mai folosit material pentru izolație este polistirenul, o soluție eficientă și accesibilă, însă există și variante precum vata minerală sau vata bazaltică, care oferă, pe lângă o bună izolare termică, avantaje suplimentare în ceea ce privește protecția la foc și izolarea fonică. La fel de importante sunt ferestrele eficiente, montajul corect și reducerea punților termice. Dacă pereții și ferestrele limitează pătrunderea căldurii, aparatul nu trebuie să lucreze la fel de mult pentru a menține temperatura dorită.

Într-o locuință bine izolată, un aparat de 12.000 BTU poate face față mai ușor unei încăperi de dimensiuni medii. Dacă locuința este slab izolată, are ferestre vechi sau este expusă puternic la soare, același aparat poate avea mai mult de lucru. De aceea, este bine să nu alegi capacitatea doar după recomandările generale privind suprafața.

Contează dacă locuiești la casă sau la apartament?

Un aparat de 12.000 BTU poate fi utilizat atât într-un apartament, cât și într-o casă. Mai important decât tipul locuinței este spațiul în care îl instalezi și condițiile din acea încăpere.

Într-un apartament, poate fi potrivit pentru un living sau un dormitor mai spațios. La casă, poate răci o cameră de dimensiuni similare, dar trebuie să ții cont de poziționarea acesteia. O încăpere de la mansardă, de exemplu, se poate încălzi mai repede decât una aflată la un nivel intermediar sau la parter.

Ce se întâmplă dacă alegi un aparat prea puternic?

Poate părea tentant să alegi un aparat mai puternic „ca să fii sigur”, însă este important să știi cum se calculează BTU pentru aerul condiționat. O capacitate mai mare nu înseamnă automat o răcire mai bună. Pentru o cameră mică, un aparat supradimensionat poate ajunge să pornească și să se oprească frecvent, iar confortul termic nu va fi neapărat mai bun.

În schimb, nici un aparat prea mic nu este o alegere inspirată. Dacă trebuie să funcționeze mult timp pentru a răci încăperea, acesta poate deveni mai puțin eficient.