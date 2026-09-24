Siegfried Mureşan susține că nu a călcat niciodată în birourile SRI sau SIE: „Prietenii noştri din PSD au făcut ceva pe la SRI”

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat, joi, că e foarte bine când un om politic nu a călcat în birourile niciunui serviciu secret şi a susținut că nu a făcut niciodată așa ceva.

Siegfried Mureșan: „Eu nici măcar nu ştiu unde este sediul SRI în Bucureşti”

„Aceşti politicieni care au avut studii, doctorate de tot felul, prietenii noştri din PSD, aproape toţi din conducere au făcut ceva pe la SRI şi cum se mai numesc serviciile astea de informaţii? Eu nici măcar nu ştiu unde este sediul SRI în Bucureşti, în România, dacă au şi alte sedii prin ţară sau aşa. Deci, lor le e greu să înţeleagă că sunt şi oameni politici independenţi pe propriile lor picioare, care îşi iau propriile decizii şi care fac ceea ce e corect pentru ţară”, a spus premierul desemnat pentru Adevărul, preluat de news.ro.

Siegfried Mureşan a respins ideea că ar fi un premier pro-german, spunând că se consideră un politician român care îşi doreşte o Românie puternică într-o Europă puternică.

„Eu sunt un premier român care vrea o Românie puternică, într-o Europă puternică. Noi ne-am ocupat mult, în general, de teoria conspiraţiilor în România. Am stat luni de zile să ne întrebăm unde e Elodia, dacă e Elodia, dacă nu e Elodia. Deci multe lucruri în viaţă sunt mult mai simple. Dar ştiţi cum e, de 30 de ani la noi, de fapt, de la Revoluţie, de 36 de ani: s-a încercat mereu păstrarea unei conspiraţii în spaţiul public, menită şi să reducă încrederea oamenilor în instituţii, în lege, în justiţie, în dreptate. Şi mereu tot felul de semne de întrebare. Sigur că atunci când ai mulţi oameni politici de pe la tot felul de partide care au făcut studii la academiile de informaţii, care au doctorate plagiate sau neplagiate, tot felul de legături, inclusiv cu serviciile de informaţii şi aşa mai departe, ca și cetăţean, normal că eşti derutat, normal că eşti debusolat", a adăugat Mureșan.

El a mai spus că „avem nevoie de un control serios al serviciilor în Parlament, de membri extrem de responsabili, activi, buni cunoscători în comisiile de specialitate ale Parlamentului”.

„Parlamentul şi serviciile nu trebuie să lucreze strâns împreună. E foarte bine când un om politic nu a călcat în birourile niciunui serviciu secret şi eu nu am călcat niciodată în sediul nici al SRI, nici al SIE, nici al niciunui alt serviciu de informaţii, al niciunui alt stat. Mi-ar fi mult mai suspecţi politicienii care stau toată ziua, de dimineaţă până seara sau de seara până dimineaţa, în vile de protocol ale serviciilor de informaţii. Deci, cred că trebuie să existe o distincţie clară între politicienii care trebuie să fie puternici, independenţi, să facă legi şi alte instituţii care să le respecte”, a mai spus Mureșan.

Din 21 septembrie, Siegfried Mureșan are 10 zile să facă un guvern cu care să vină în Parlament

Pentru că decretul de numire semnat de președintele Nicușor Dan a fost publicat în Monitorul Oficial pe 21 septembrie, Mureșan are din acel moment 10 zile la dispoziție să formeze un guvern cu care să vină în fața Parlamentului pentru votul de învestitură.

Siegfried Mureșan a prezentat direcțiile Programului de Guvernare PNL-USR-UDMR