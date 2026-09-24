Orașul antic scufundat din Turcia unde poți naviga deasupra ruinelor și unde cresc singurii trandafiri negri din lume

Există puține locuri pe planetă unde călătorii pot naviga cu barca sau pot face scufundări deasupra unui oraș antic aflat complet sub ape, iar localitatea Halfeti din sudul Turciei este unul dintre cele mai spectaculoase exemple.

Vechiul oraș a fost inundat intenționat în urmă cu mai bine de două decenii, în urma construirii unui baraj de mare amploare pe fluviul Eufrat. Înainte de a fi acoperită de ape, așezarea găzduia clădiri ridicate la începutul anilor 1800, dar și o moștenire arhitecturală impresionantă, influențată de-a lungul secolelor de imperiile Roman, Bizantin, Selgiuc și Otoman, relatează publicația Travel+Leisure.

Astăzi, o parte din vechiul oraș rămâne scufundată sub cursul Eufratului, însă zonele aflate la o altitudine mai ridicată continuă să își primească vizitatorii. Anumite clădiri emblematice sunt vizibile și în prezent, oferind un peisaj fascinant. Cea mai cunoscută dintre ele este Marea Moschee, construită între anii 1804 și 1807, din care se mai observă la suprafață doar minaretul din piatră ce se ridică dramatic din apele fluviului.

În jurul liniei țărmului, restaurantele locale funcționează direct la marginea apei, servind ceai și cafea turcească, alături de preparate tradiționale, precum kebapul de Halfeti cu vânătă sau peștele Șabut la grătar.

Dincolo de farmecul ruinelor acoperite de apă, zona terestră din Halfeti este faimoasă la nivel mondial pentru „karagül” sau trandafirii negri. Această specie rară de flori este nativă exclusiv în această regiune, înflorind primăvara și toamna. Culoarea neagră unică a petalelor este dată de nivelul specific al pH-ului din solul local. Frumusețea lor este însă trecătoare, deoarece odată tăiați și mutați din mediul lor natural, trandafirii își pierd nuanța închisă.

Florile de trandafir negru sunt completate de zambila mesopotamiană, o altă plantă endemică ce crește exclusiv de-a lungul Eufratului în zona Halfeti, fiind renumită pentru proprietățile sale terapeutice. Comunitatea locală sărbătorește aceste specii rare prin intermediul unui festival anual al parfumurilor, organizat de filiala locală Slow Food. În cadrul evenimentului, vizitatorii participă la tururi ghidate prin grădinile de trandafiri negri și la ateliere interactive de creare a parfumurilor.

Datorită eforturilor de conservare și a stilului de viață liniștit, Halfeti a primit statutul oficial de oraș „Cittaslow” (oraș lent), un certificat internațional acordat localităților care protejează calitatea vieții și încetinesc ritmul alert al vieții urbane moderne.

În imediata apropiere, în amonte pe fluviu, se află Rumkale, o fortăreață medievală aflată în ruină ce păstrează urmele unor civilizații străvechi. Turiștii pot face plimbări cu feribotul între Halfeti și Rumkale pentru a admira peisajele stâncoase.