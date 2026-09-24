„Mi-aș pune unghii lungi roșii și ruj roșu, să stau ca o prințesă!”. Se machiază sau nu o viitoare mămică, când se duce să nască? Ce spun Lili Sandu, Larisa Iordache și medicii dermatologi

Multe viitoare mame se întreabă dacă este sigur sau potrivit să meargă machiate și cu manichiura făcută în sala de nașteri. În timp ce unele gravide vor să arate impecabil în primele fotografii cu bebelușul, altele renunță complet la cosmetice. La prima ediție a evenimentului Baby Unica Talks powered by Pampers au fost prezente Lili Sandu și Larisa Iordache, printre invitații speciali, alături de medicii dermatologi conf.dr. Alin Nicolescu, președintele Societății Române de Dermatologie și dr. Mihaela Balaban, medic dermatolog, care au vorbit deschis despre rutina de frumusețe din maternitate și riscurile ascunse din produsele îngrijire.

Lili Sandu: „Dacă ar fi să mai nasc o dată, mi-aș pune unghii lungi roșii și aș sta ca o prințesă”

Sarcina este o perioadă a transformărilor profunde, iar aspectul fizic devine adesea un subiect sensibil pentru viitoarele mame. În timp ce schimbările hormonale pot face minuni pentru tenul și părul unor femei, momentul nașterii ridică o dilemă tot mai des întâlnită în mediul online: trebuie sau nu să fim aranjate când ne întâlnim pentru prima dată cu puiul nostru?

Prezentatoarea TV Lili Sandu și-a amintit cu umor, dar și cu nostalgie, despre momentul în care l-a adus pe lume pe fiul ei, TJ. Nașterea având loc în timpul pandemiei, condițiile au fost extrem de rigide, iar starea ei emoțională a fost copleșitoare.

„Când am născut, ce să mă machiez, ce să mă aranjez, că n-aveam cum? Eram în pandemie, voiam să fie tatăl copilului cu mine, eram numai în plânsete! Dar dacă ar fi să se întâmple a doua oară, știți ce mi-aș face? Mi-aș pune și unghii din alea lungi roșii, mi-aș da și cu ruj roșu și aș sta ca o prințesă ca să iasă copilul!”, a mărturisit pentru Libertatea, Lili Sandu râzând.

Prima editie a evenimentului Baby Unica Talks

Vedeta le-a transmis mamelor din sală că grijile legate de aspectul fizic sau curățenia impecabilă din casă nu ar trebui să le copleșească:„Dacă suntem mame, asta nu înseamnă că trebuie să uităm de noi! Ce dacă ai unghiile nefăcute sau nu ești spălată pe păr de o săptămână? Dacă vă este greu, cereți ajutorul! Renunțați puțin la treburile de acasă pentru o oră și mergeți să vă faceți manichiura sau să vă vedeți cu o prietenă. Psihologic, ajută enorm”, a adăugat Lili Sandu.

Mămicile din sală, împărțite: între pozele perfecte și atenția exclusivă pe bebeluș

Pentru Bianca, o gravidă în vârstă de 24 de ani, prezentă la eveniment, decizia de a fi aranjată în ziua nașterii este fermă. Deși primul trimestru i-a adus stări grele de greață, ulterior tenul i s-a curățat spectaculos după ce a renunțat la produsele cosmetice agresive.„Chiar azi am fost să-mi fac unghiile! Am încercat să stau fără ele, naturale, dar nu m-am putut obișnui. Când o să nasc, eu o să fiu machiată! Mi se pare că prima interacțiune e foarte importantă. Bebelușul nu-și va aduce aminte, dar vor fi poze care îi vor demonstra că mami a fost aranjată”, a povestit Bianca zâmbind.

Participante la prima editie Baby Unica Talks

În schimb, alte mamici au ales calea simplității. Irina a mărturisit că în perioada sarcinii a folosit doar puțin ruj și rimel când ieșea din casă:„La naștere nu am considerat că e o laudă să mă machiez, din contră, am simțit că e prioritar să-mi pun toată grija și atenția spre bebeluș și spre relația noastră”, a spus ea. La fel a procedat și Georgiana, acum în vârstă de 32 de ani, mamă a doi băieți: „Când am născut nu m-am machiat deloc, am folosit doar o cremă hidratantă”.

Opiniile medicilor dermatologi: conf.dr. Alin Nicolescu și dr. Mihaela Balaban

Deși dorința mamelor de a arăta bine este de înțeles, medicii dermatologi trag un semnal de alarmă privind riscurile clinice și dermatologice ale machiajului strident pe masa de naștere.

Dr. Mihaela Balaban, medic primar dermatolog, explică din punct de vedere medical: ,,Teoretic, machiajul poate fi permis în timpul nașterii, dar cu următoarele mențiuni: culoarea pielii, a buzelor și a unghiilor poate oferi informații importante despre starea de sănătate a mamei. Astfel, purtarea unui machiaj intens sau a unor unghii prea colorate poate împiedica observarea unor eventuale semne de gravitate, relevante clinic pentru medic. În plus, imediat după naștere are loc contactul piele-pe-piele dintre mamă și bebeluș. Având în vedere că pielea unui nou-născut este imatură și sensibilă, ar fi ideal ca acesta să nu intre în contact cu substanțe cosmetice, parfumate și cu potențial iritant. Ca reguli generale: rutina de skincare cât mai simplă, fără machiaj sau un machiaj foarte discret, unghii cât mai naturale.”

Președintele Societății Române de Dermatologie, conf.dr. Alin Nicolescu, medic primar dermatolog, întărește avertismentul privind igiena riguroasă a manichiurii:„Atât timp cât igiena este completă și controlată, nu este o problemă. Problema apare însă la contactul ulterior cu bebelușul. Dacă ai niște unghii lungi și sub ele există o micoză pe care nu o vezi sau dacă nu ai o igienă foarte strictă, când iei copilul în brațe există un risc, pentru că el nu are încă imunitatea dezvoltată”, a explicat medicul.

Conf. dr Alin Nicolescu, speaker la prima editie a Baby Unica Talks

Despre capcana produselor „Bio” și alegerea ingredientelor, dr. Nicolescu adaugă:„Suntem bombardați de produse pe care scrie 'natural, bio, organic'. Pielea copilului este mai subțire, mai lipsită de apărare. Nu există o cremă panaceu care să meargă la toată lumea. Este o mare diferență între un produs cosmetic și unul dermatocosmetic — cel din urmă are studii clinice și dovezi în spate”.

Ce spun studiile științifice: confirmări din dermatologia clinică

Avertismentele și explicațiile oferite de medicii dermatologi sunt susținute pe deplin de literatura medicală internațională și ghidurile clinice de profil: Ghidurile clinice ale American Society of Anesthesiologists (ASA) arată că oja închisă la culoare sau unghiile acrilice pot distorsiona citirile pulsoximetrului în situații de urgență.

Avertismentul conf. dr. Nicolescu privind unghiile lungi sau artificiale este sprijinit direct de cercetările de control al infecțiilor publicate de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ghidurile sanitare privind igiena mâinilor arată că spațiul subunghial de la nivelul unghiilor lungi sau false acumulează o densitate crescută de agenți patogeni (bacterii precum Staphylococcus aureus sau micoze precum Candida), greu de eliminat prin spălare obișnuită, reprezentând un risc de transmitere la nou-născut.

Studiile clinice din Pediatric Dermatology confirmă că pielea nou-născutului este cu 30% mai subțire decât cea a adultului, având o barieră cutanată permeabilă. Contactul direct ("skin-to-skin") cu produse cosmetice parfumate sau fond de ten încărcat cu chimicale poate declanșa dermatite de contact sau reacții alergice timpurii.

Larisa Iordache: „Emoțiile din maternitate nu se compară cu nicio Olimpiadă”

Pe scena evenimentului Baby Unica Talk a urcat și fosta mare gimnastă Larisa Iordache, devenită recent mamă.