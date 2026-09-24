Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Craiova, că partidul este pregătit pentru eventuale alegeri anticipate, despre care a spus că reprezintă un scenariu aflat pe masă, deși a subliniat că România ar trebui să evite această variantă, scrie Agerpres.

„Din punct de vedere economic, nu e o situație pe care România și-ar dori-o. Eu cred că e o situație pe care ar trebui să o evităm. Cred că ar trebui după această glumă de nominalizare, Siegfried Vasile Mureșan, să venim cu o soluție serioasă și să avem rapid un guvern. Asta este soluția potrivită pentru România. De aceea am și făcut apel în urmă, și azi, și ieri. Hai să scurtăm perioada. Să-și depună mandatul. Pentru că nu-și dorește să fie prim-ministru domnul Siegfried Mureșan”, a spus Grindeanu.

„Prin tot ceea ce a făcut de joi seara de când a fost nominalizat și până acum ne-a arătat că nu-și dorește voturile Partidului Social Democrat. De joi seara și până acum a continuat în aceeași linie cum ne-a obișnuit peste vară. Și atunci de ce să prelungim calvarul? Ca să ce? Ca să meargă în Parlament să ce? Partidul Social-Democrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern în mod evident. Și atunci am scurta perioada și am intra într-un alt scenariu rapid”, a adăugat el.

El a criticat și programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Siegfried Mureșan, despre care a afirmat că nu reprezintă, în opinia sa, un veritabil program de guvernare și că nu conține răspunsuri concrete la probleme precum administrația locală, situația financiară a României și politica de investiții.

„Ăla nu-i program de guvernare. E un Bolojan second-hand. Ați reținut ceva din el? N-am ce să rețin, că sunt lucruri generale. Să fie bine, să nu fie rău... Cam așa e acel program. Așa sunt acele linii directoare. Am fost foarte serios și eu, și colegii mei, l-am așteptat ieri la partid împreună cu cinci-șase colegi pe domenii crezând că o să avem o discuție serioasă pe administrație locală, pe ceea ce înseamnă situația financiară a României, pe ceea ce avem de făcut ca și măsuri, să spunem, pe investiții, fie locale, fie centrale. Pare că aroganța și un soi de tupeu care îl caracterizează pe domnul Mureșan sunt mai puternice decât dorința noastră de dialog”, a mai afirmat liderul PSD.

Din 21 septembrie, Siegfried Mureșan are 10 zile să facă un guvern cu care să vină în Parlament

Pentru că decretul de numire semnat de președintele Nicușor Dan a fost publicat în Monitorul Oficial pe 21 septembrie, Mureșan are din acel moment 10 zile la dispoziție să formeze un guvern cu care să vină în fața Parlamentului pentru votul de învestitură.

Siegfried Mureșan a prezentat direcțiile Programului de Guvernare PNL-USR-UDMR