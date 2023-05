Deschis zece zile, în perioada 19 – 28 mai 2023, evenimentul a avut loc la Romaero Băneasa. Mii de vizitatori au luat în considerare această opțiune de petrecere a timpului liber, mai ales la sfârșit de săptămână. Cei mari și cei mici, deopotrivă, cunoscători sau mai puțin, colecționari și toți cei care au dorit să se familiarizeze cu arta contemporană românească și internațională au vizitat cele 40 de standuri amenajate în interiorul hangarului pentru galerii și spații conduse de artiști independenți. Au fost lucrări în toate mediile de exprimare: pictură, sculptură, instalație, realitate augmentată și virtuală, semnate de peste 200 de artiști contemporani, cărora li s-au amenajat simeze pe o suprafață de peste 5,000 de metri pătrați.

O vizită la MoBU a însemnat o plimbare în aer liber, dar și una în spațiul acoperit destinat expozițiilor, o întâlnire cu o vedetă sau experimentarea realității augmentate, când prin intermediul telefoanelor mobile arta iese din cadru și prinde viață. Sau participarea la o licitație deschisă pentru lucrări semnate de artiști care nu se ocupă de artă plastică, în scopuri caritabile – mai multe detalii mai jos.

Printre vizitatori s-au numărat: Andreea Esca, care a publicat pe rețelele de socializare imagini cu lucrările achiziționate, una dintre ele un poem pictat pe pânză, despre un sertar, Horațiu Mălăele în calitate de autor al expoziției Portrete și șuete, la standul Galeriei Rotenberg-Uzunov, 1Q Sapro ca artist expozant în expoziția de grup Decolare, Codruț Kegheș (Dezbrăcatu de la „Cronica cârcotașilor”), Răzvan Simion („Neatza cu Răzvan și Dani”), Wilmark, Jojo, Elvira Deatcu și mulți alții care au admirat lucrările, s-au întreținut cu artiștii și chiar au cumpărat lucrări.

Evenimentul, la prima sa ediție, a avut în centru expoziția Daniel Spoerri. O clipă pentru eternitate, inventatorul conceptului de Eat Art, cel care a co-semnat manifestul Noului realism. Expoziția sa personală cu 120 de lucrări a fost modul prin care MoBU l-a „recuperat” pentru publicul român pe artistul nonagenar de origine română; Daniel Spoerri are deja o reputație internațională și face parte din istoria artei fiind prezent în colecțiile de la MoMA (New York), Tate Modern (Londra) și Centre Pompidou (Paris), iar acum a expus la MoBU. În deschiderea târgului artistul a transmis un mesaj video înregistrat: „Îi doresc acestei expoziții de la București să fie bine primită. Și sunt foarte încântat că am această expoziție, dar, din păcate, eu nu mai pot călători. Vă doresc toate cele bune!” este mesajul transmis de Daniel Spoerri cu ocazia deschiderii MoBU.

Pentru publicul larg, vizitarea expoziției Daniel Spoerri.O clipă pentru eternitate, cu lucrări din ultimii 30 de ani de carieră a artistului originar din Galați, în valoare de două milioane de euro, a fost cu siguranță o ocazie unică. Artistul trăiește și lucrează la Viena, unde a împlinit anul acesta venerabila vârstă de 93 de ani. Ca fapt divers, el a studiat baletul și chiar a dansat pentru a se întreține în tinerețe în baruri și cluburi, iar azi este un nume de referință pentru arta contemporană internațională. Organizatorii speră că Spoerri se alătură, prin intermediul expunerii sale la MoBU, celorlalte valori binecunoscute ale artei moderne și contemporane originare din România, ca un motiv în plus de mândrie pentru publicul din țară. Organizatorii și artistul sunt în tratative pentru finalizarea unei donații: o lucrare semnată de Spoerri va ajunge în patrimoniul Muzeului Național de Artă Contemporană MNAC.

Tot la MoBU vizitatorii au putut vedea expoziția de grup cu artiști emergenți și consacrați din România și Republica Moldova și o expoziție imersivă, cu realitate augmentată de Artivive, preferata copiilor și a publicului tânăr. Într-un mod inedit au fost prezentate lucrările semnate de Sami Briss și Harry Guttman expuse sub titlul Tender Aerials într-un avion privat, parcat la intrarea în pavilionul expozițional de la Romaero.

Pe tot parcursul MoBU au fost programate evenimente și vizite. De neuitat a fost în ultimul weekend și întâlnirea cu filosoful și omul de cultură francez Pascal Bruckner, care a conferențiat pe tema artei în societate, exprimându-se cu precădere despre corectitudinea politică, în dialogul său cu moderatorul Cătălin Striblea.

La târg au venit în vizită atât grupuri organizate de elevi și studenți, dar și Vespa Club, Retromobil și clubul proprietarilor de Ferrari, care au făcut o surpriză celorlalți vizitatori prin prezența lor inedită.

Arta contemporană de la MoBU a încercat să aducă lumină în sufletul pacienților din spitale care au nevoie de speranță, condiții mai bune și sănătate

Tot sâmbătă 27 mai, echipa Fundației Metropolis, fondată și condusă de Codin Maticiuc, a vizitat MoBU și a susținut o scurtă prezentare pe tema Artă și caritate pentru a atrage atenția asupra proiectului în care fundația a investit 2,5 milioane de euro în ultimii trei ani pentru Spitale publice din bani privați, proiect care astfel ajunge în 18 orașe din țară, la 24 de spitale care aveau nevoie mobilier și aparatură la zi.

Georgiana Vlădescu, directorul de marketing al Fundației Metropolis, a declarat: „Fundația noastră lucrează de peste 20 de ani pentru educarea și formarea copiilor din mediul instituționalizat, oferindu-le sprijin și asistență în formarea emoțională și profesională, iar din 2020 proiectul Spitale publice din bani privați, care a început cu Lăcrămioara, fetița de la 702, în amintirea căreia a fost renovată secția de Hematologie Pediatrică a Institutului Clinic Fundeni, acolo unde astăzi micuții pacienți care se luptă cu boala au băi în saloane și o urmă de speranță, a adus împreună peste 2,8 milioane de oameni și zeci de mii de donatori și a construit o comunitate puternică, cu un impact vizibil asupra bunăstării pacienților din spitalele de stat.” Ea a enumerat instituțiile medicale în care proiectul a produs o schimbare și a făcut apel la susținerea publicului. A menționat că proiectul a continuat la Secția de Nefrologie Pediatrică și în spitale din toată țara, cum ar fi: Spitalul Clinic de Copii Victor Gomoiu, Spitalul Clinic Avram Iancu Oradea, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, Spitalul Județean de Urgență Reșița, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul Județean de Urgență Deva, Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci, Spitalul Clinic de Urgență Sf. Apostol Andrei, Galați, Spitalul Municipal Costache Nicolescu Drăgășani, Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași, Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni București, Spitalul Clinic de Urgență Sf. Pantelimon București și alte spitale în care s-au donat 1.124 paturi și peste 1 milion de măști.

Toți cei care își doresc să contribuie la schimbarea viitorului sănătății alături de echipa Spitale publice din bani privați o pot face printr-un SMS cu textul FACEM la 8845 pentru a dona 2 euro pe lună sau printr-un SMS cu textul FACEM la 8864 pentru a dona 4 euro pe lună.

La standul Spitale publice din bani privați de la MoBU vizitatorii i-au putut întâlni pe ambasadorii proiectului și au putut licita pentru una sau mai multe dintre lucrările semnate de Anca Dinicu, Giulia Anghelescu ( au pictat copilașii Antonia si Mika), Bogdan Vlădău, Speak și Ștefania, Andrei Niculae.

