Aspecte de care să ții cont la reîncărcarea cartelei

O cartelă PrePay îți oferă libertatea de a decide cât cheltuiești pentru telefon și ce beneficii sunt importante pentru tine. Tocmai de aceea, atunci când alegi o opțiune, sunt câteva aspecte de care să ții cont, de la cost până la beneficiile incluse.

Cum poți reîncarca online, rapid și fără drumuri la magazin

Reîncărcarea online este o variantă comodă atunci când ai nevoie rapid de credit și nu vrei să depinzi de programul unui magazin sau de un punct de plată. Poți face totul de pe telefon sau calculator, iar înainte de plată poți alege valoarea potrivită pentru cartela ta.

Pe Cartelo.ro poți reîncărca online cartele PrePay Orange, Vodafone și Digi. Dacă ai o cartelă Orange, de exemplu, poți face o REINCARCARE ORANGE PREPAY direct online, alegând valoarea dorită dintre opțiunile disponibile.

Procesul este simplu și presupune trei pași:

Introduci numărul de telefon și alegi creditul dorit, apoi apeși butonul pentru încărcarea creditului. Completezi numele și adresa de e-mail în pagina următoare și continui către plată. Introduci datele de plată și confirmi tranzacția.

După confirmarea plății, creditul este încărcat în cel mai scurt timp posibil, între 1 și 30 de minute, în funcție de gradul de încărcare al platformei. După efectuarea reîncărcării, primești pe telefon un mesaj de confirmare.

Îți poți stabili propriul plafon lunar

Unul dintre avantajele unei cartele PrePay este controlul pe care îl ai asupra cheltuielilor. În loc să ai un cost lunar stabilit printr-un abonament, poți decide cât vrei să aloci telefonului și poți adapta suma de la o lună la alta.

Pe Cartelo ai mai multe opțiuni: valorile pornesc de la 4 euro pentru Digi și de la 5 euro pentru Orange și Vodafone și ajung până la 20 de euro. Astfel, poți alege o optiune potrivită bugetului tău și beneficiilor de care ai nevoie.

Nu te opri, așadar, doar la valoarea reîncărcării. Uită-te și la minutele, SMS-urile și traficul de internet incluse, precum și la condițiile privind roamingul. În acest fel, poți alege o ofertă care se potrivește atât bugetului, cât și modului în care folosești telefonul.

Internet pe mobil așa cum îți dorești

Cartela PrePay îți oferă flexibilitate și atunci când vine vorba despre internetul mobil. Dacă urmărești frecvent conținut video, folosești rețelele sociale sau navighezi mult de pe telefon, poți căuta o ofertă cu mai mult trafic de date. Dacă te conectezi în cea mai mare parte a timpului la Wi-Fi, este posibil să nu ai nevoie de același volum de internet mobil.

Înainte de reîncărcare, Cartelo.ro îți permite să verifici beneficiile incluse în ofertele disponibile. Acestea diferă în funcție de operator și de opțiunea aleasă, de la variante cu un volum mai redus de date până la pachete cu 150 GB de internet mobil național sau chiar 250 GB de trafic de internet la viteze 5G.

De exemplu, oferta Orange de 5 euro prezentată pe platformă include 150 GB de trafic plus 100 GB bonus, ajungând la 250 GB la viteze 5G.

Înainte să alegi, gândește-te la modul în care vei folosi telefonul în perioada următoare. Avantajul PrePay este tocmai faptul că îți poți adapta reîncărcarea în funcție de nevoile tale.