Bel Sorriso aduce în discuție cât de important este ca fiecare copil să își descopere propriul ritm de învățare

Copiii nu învață toți în același fel și nici nu ajung în același moment la aceleași rezultate. Unii sunt atrași repede de matematică, alții se exprimă cu ușurință prin muzică, desen sau teatru, iar pentru alții mișcarea și activitățile practice sunt cele care le trezesc curiozitatea. Tocmai de aceea, anii de școală primară nu ar trebui priviți exclusiv prin prisma cantității de informații acumulate. Este perioada în care copilul începe să descopere ce îi place, unde are nevoie de mai mult timp și în ce activități se implică natural. Cu o experiență de peste 18 ani, Bel Sorriso pune accent pe pregătirea academică, dar și pe dezvoltarea încrederii în propriile forțe, într-un mediu în care confortul fizic și emoțional face parte din experiența educațională. Programa școlară este completată de activități și cursuri prin care copiii pot explora domenii diferite și își pot descoperi treptat propriile aptitudini.

Ritmul de învățare nu poate fi măsurat doar prin rapiditatea cu care apare un rezultat

În primii ani de școală, diferențele dintre copii pot deveni foarte vizibile. Un elev poate înțelege imediat un exercițiu de matematică, dar poate avea nevoie de mai mult timp pentru a vorbi în fața clasei. Altul poate citi cu ușurință, însă se simte mult mai confortabil atunci când are ocazia să învețe prin activități practice.

Astfel de diferențe nu ar trebui transformate automat într-o competiție permanentă. Viteza cu care copilul rezolvă o sarcină nu spune totul despre potențialul său. Uneori este nevoie de explicații diferite, de exercițiu sau pur și simplu de timp pentru ca informația să fie înțeleasă și folosită cu încredere.

În abordarea prezentată de Bel Sorriso, relația dintre cadrul didactic și copil are un rol important. Școala pune accent pe cadre didactice competente, cu vocație, dar și pe căldura umană necesară în lucrul cu cei mici. Ideea urmărită este ca informațiile corespunzătoare vârstei să poată fi asimilate cu plăcere, fără solicitări care depășesc posibilitățile copilului.

Acest echilibru nu presupune renunțarea la performanță. Activitățile instructiv-educative urmează programa aprobată de Ministerul Educației și sunt completate prin extinderi orientate către performanță. Diferența o poate face felul în care copilul este încurajat să avanseze, păstrând în același timp plăcerea de a descoperi lucruri noi.

Școala poate crea mai multe ocazii pentru descoperirea aptitudinilor

Unele abilități sunt greu de observat dacă elevului i se oferă acces doar la un număr restrâns de activități. Un copil poate descoperi că are simț muzical atunci când încearcă pentru prima dată un instrument, iar altul își poate da seama că îi place să construiască și să înțeleagă mecanisme prin intermediul roboticii. De multe ori, talentul are nevoie mai întâi de o ocazie pentru a se manifesta.

Programul educațional Bel Sorriso pornește de la disciplinele școlare obligatorii, precum comunicarea în limba română, matematica și explorarea mediului, educația pentru societate, artele vizuale, muzica și mișcarea, lucrul cu calculatorul, educația fizică și dezvoltarea personală. Acestea sunt completate de cluburi și activități care lărgesc experiențele la care copiii au acces.

Oferta opțională include înot, dans modern, aikido, pian, robotică, teatru bilingv română-engleză, educație muzicală și cursuri de inteligență emoțională. Copiii interesați de muzică pot explora și instrumente precum chitara acustică, chitara electrică, chitara bass sau tobele. Limbile străine ocupă, la rândul lor, un loc important, prin engleză intensivă, pregătire pentru examene Cambridge și limba franceză.

Diversitatea nu înseamnă că fiecare copil trebuie să facă totul. Valoarea unei asemenea oferte apare tocmai prin posibilitatea de a descoperi domeniile către care elevul manifestă interes și în care își dorește să continue.

Încrederea se construiește și atunci când copilul are ocazia să se exprime

Învățarea nu se desfășoară doar în caiet. Capacitatea unui copil de a spune ce gândește, de a formula o idee și de a vorbi în fața altor persoane poate deveni importantă atât în școală, cât și mai târziu. Pentru unii copii, acest lucru vine natural. Pentru alții, simpla ridicare a mâinii pentru a răspunde poate necesita curaj.

Școala Bel Sorriso acordă atenție exercițiului vorbirii, exprimării și comunicării în public, tocmai pentru că aceste experiențe contribuie la formarea personalității. Spectacolele, recitalurile și serbările creează contexte în care elevii își pot prezenta abilitățile și pot învăța treptat să gestioneze emoțiile asociate apariției în fața unui public.

Teatrul poate avea un rol interesant în acest proces. Copilul intră într-un personaj, învață replici și interacționează cu ceilalți într-un context diferit de ora obișnuită. Muzica oferă o altă formă de exprimare, iar sportul poate crea situații în care perseverența și colaborarea devin la fel de importante ca rezultatul.

Astfel de experiențe îi permit copilului să observe și propriul progres. Reușita nu trebuie să însemne neapărat câștigarea unui concurs. Pentru un elev timid, faptul că reușește să vorbească în fața colegilor poate reprezenta o evoluție importantă. Pentru altul, progresul poate însemna interpretarea unei melodii sau rezolvarea unui proiect care cu câteva luni înainte părea prea dificil.

Competiția poate avea sens atunci când copilul își vede propriul progres

Concursurile școlare fac parte din programul educațional prezentat de Bel Sorriso, iar elevii pot participa la competiții precum COMPER, Micii Olimpici, Gazeta Matematică, Olimpiadele Cunoașterii sau alte proiecte adaptate nivelului lor. Pentru limba engleză sunt incluse și oportunități de pregătire pentru examene Cambridge, de la nivelurile destinate copiilor până la etape mai avansate.

Competiția poate deveni o experiență utilă atunci când nu este redusă la comparația permanentă cu ceilalți. Pregătirea pentru un concurs îi poate arăta copilului cât a progresat, ce stăpânește deja și unde mai are de lucrat. În același timp, îl familiarizează cu emoțiile unei evaluări și cu ideea că un rezultat nu definește întreaga sa valoare.

Bel Sorriso vorbește despre competiții colegiale ca despre o modalitate de stimulare a ambiției și a respectului de sine. Este o perspectivă care poate funcționa atunci când provocarea este adaptată nivelului copilului și când progresul este observat alături de performanța propriu-zisă.

Școala include și ore de consiliere pentru elevi și părinți, ceea ce aduce familia în această ecuație. Comunicarea dintre adulții implicați în educația copilului poate ajuta la păstrarea unor așteptări potrivite și la identificarea domeniilor în care acesta are nevoie de sprijin sau, dimpotrivă, de provocări suplimentare.

Descoperirea propriului drum are nevoie și de experiențe dincolo de sala de clasă

O parte dintre lucrurile care rămân în memoria copiilor din anii de școală nu provin din manual. O excursie, o vizită la muzeu, un spectacol de teatru sau participarea la un proiect poate transforma informația într-o experiență concretă și poate trezi interese pe care o lecție obișnuită nu le-ar fi scos la suprafață.

Activitățile extracurriculare propuse de Bel Sorriso completează astfel programul academic. Ele oferă alte contexte de interacțiune, în care copiii pot observa, pune întrebări și descoperi lumea dincolo de limitele clasei. Pentru un elev, tocmai una dintre aceste experiențe poate deveni punctul de plecare pentru o pasiune care se dezvoltă în anii următori.

După peste 18 ani de activitate, direcția declarată de Bel Sorriso rămâne legată de pregătirea unor copii care să devină oameni puternici și încrezători în propriile forțe. Rezultatele academice fac parte din acest drum, însă nu sunt singurele care contează. Capacitatea de a comunica, curiozitatea, descoperirea unui talent și curajul de a încerca ceva nou pot avea o influență la fel de importantă asupra dezvoltării.