Pietrele semiprețioase nu sunt doar o alegere estetică, ci și una simbolică. Fiecare piatră are o semnificație unică: jadul aduce armonie și prosperitate, onixul oferă protecție și încredere, iar turmalina atrage echilibru și energie pozitivă. Alegerea pietrelor potrivite devine astfel un exercițiu de stil, dar și o formă de expresie personală.

Descoperă rafinamentul cristalelor naturale și bucură-te de energia lor unică în această perioadă de Black Friday!

Reduceri între 10% și 70% la pietre semiprețioase și accesorii

Anul acesta, Black Friday pe magazinuldepietre.ro aduce discounturi la toate produsele din site, cu reduceri generoase între 10% și 70%, valabile în perioada 5-9 noiembrie 2025. Campania acoperă întreaga gamă de articole disponibile – de la pietre semiprețioase precum hematit, agat, onix, jad și turmalină, până la perle, scoică și alte materiale naturale.

Pe lângă acestea, Magazinul de Pietre include în promoție și accesoriile din argint și aur, ideale pentru bijuterii elegante sau proiecte handmade. Este, așadar, momentul perfect pentru pasionații de frumos să investească în materiale de calitate, să experimenteze combinații noi și să creeze bijuterii pline de personalitate.

Accesorii din argint și aur – rafinament la prețuri de Black Friday

Detaliile fac diferența atunci când vine vorba de bijuterii, iar finisajele bine alese pot transforma o creație simplă într-una spectaculoasă. Magazinul de Pietre completează colecția cu o gamă extinsă de accesorii din aur 14K și argint 925, ideale pentru proiecte creative și bijuterii personalizate.

În categoria de accesorii din aur 14K, pot fi găsite charmuri și pandantive delicate, distanțiere și link-uri fine, dar și tortițe pentru cercei sau lanțuri subțiri, perfecte pentru piese elegante și moderne. Pentru cei care preferă argintul, gama de accesorii din argint 925 include capace pentru mărgele, închizători rezistente, elemente tehnice, lanțuri, link-uri și tortițe – toate create pentru a oferi un aspect aparte și o durabilitate excelentă.

Cum alegi pietrele semiprețioase potrivite și cum le combini creativ

Alegerea pietrelor semiprețioase este o artă în sine, iar rezultatul final depinde de echilibrul dintre culoare, formă și simbolistică. Magazinul de Pietre oferă o varietate impresionantă de cristale naturale, disponibile în nuanțe, tăieturi și texturi care pot inspira orice pasionat – de la designeri de bijuterii, până la artizani handmade sau colecționari.

Jadul aduce calm și echilibru, fiind perfect pentru bijuterii minimaliste și rafinate.

aduce calm și echilibru, fiind perfect pentru bijuterii minimaliste și rafinate. Onixul exprimă forță și protecție, potrivit pentru piese moderne, cu accente metalice.

exprimă forță și protecție, potrivit pentru piese moderne, cu accente metalice. Agatul impresionează prin varietatea sa cromatică, oferind libertate creativă și versatilitate în design.

impresionează prin varietatea sa cromatică, oferind libertate creativă și versatilitate în design. Turmalina, asociată cu energia pozitivă și protecția, este ideală pentru accesorii purtate zilnic.

În perioada Black Friday, când colecțiile sunt variate și reducerile consistente, merită să experimentezi combinații noi și să îți creezi propriul stil prin bijuterii pline de personalitate și semnificație.

Profită de reducerile de Black Friday și creează bijuterii cu personalitate

Black Friday pe site-ul magazinuldepietre.ro este mai mult decât o campanie de reduceri – este o invitație la creativitate și expresie personală. În perioada 5-9 noiembrie 2025, toate produsele beneficiază de discounturi între 10% și 70%, de la pietre semiprețioase, până la accesorii din argint și aur, oferind pasionaților de bijuterii ocazia perfectă de a-și extinde colecția, de a-și reface stocurile sau de a începe proiecte noi, inspirate și pline de rafinament.

Indiferent că ești designer, artizan handmade sau pur și simplu un iubitor al pietrelor naturale, ofertele de pe Magazinul de Pietre te vor inspira să creezi bijuterii cu personalitate, încărcate de energie și rafinament.

Vinerea Neagră este, în cele din urmă, celebrarea eleganței naturale și a pasiunii pentru detaliu – iar pietrele semiprețioase sunt dovada perfectă că frumusețea autentică nu se demodează niciodată.

