Pietrele semiprețioase nu sunt doar o alegere estetică, ci și una simbolică. Fiecare piatră are o semnificație unică: jadul aduce armonie și prosperitate, onixul oferă protecție și încredere, iar turmalina atrage echilibru și energie pozitivă. Alegerea pietrelor potrivite devine astfel un exercițiu de stil, dar și o formă de expresie personală.

Descoperă rafinamentul cristalelor naturale și bucură-te de energia lor unică în această perioadă de Black Friday!

Reduceri între 10% și 70% la pietre semiprețioase și accesorii

Anul acesta, Black Friday pe magazinuldepietre.ro aduce discounturi la toate produsele din site, cu reduceri generoase între 10% și 70%, valabile în perioada 5-9 noiembrie 2025. Campania acoperă întreaga gamă de articole disponibile – de la pietre semiprețioase precum hematit, agat, onix, jad și turmalină, până la perle, scoică și alte materiale naturale.

Pe lângă acestea, Magazinul de Pietre include în promoție și accesoriile din argint și aur, ideale pentru bijuterii elegante sau proiecte handmade. Este, așadar, momentul perfect pentru pasionații de frumos să investească în materiale de calitate, să experimenteze combinații noi și să creeze bijuterii pline de personalitate.

Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”
Recomandări
Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Accesorii din argint și aur – rafinament la prețuri de Black Friday

Detaliile fac diferența atunci când vine vorba de bijuterii, iar finisajele bine alese pot transforma o creație simplă într-una spectaculoasă. Magazinul de Pietre completează colecția cu o gamă extinsă de accesorii din aur 14K și argint 925, ideale pentru proiecte creative și bijuterii personalizate.

În categoria de accesorii din aur 14K, pot fi găsite charmuri și pandantive delicate, distanțiere și link-uri fine, dar și tortițe pentru cercei sau lanțuri subțiri, perfecte pentru piese elegante și moderne. Pentru cei care preferă argintul, gama de accesorii din argint 925 include capace pentru mărgele, închizători rezistente, elemente tehnice, lanțuri, link-uri și tortițe – toate create pentru a oferi un aspect aparte și o durabilitate excelentă.

Cum alegi pietrele semiprețioase potrivite și cum le combini creativ

Alegerea pietrelor semiprețioase este o artă în sine, iar rezultatul final depinde de echilibrul dintre culoare, formă și simbolistică. Magazinul de Pietre oferă o varietate impresionantă de cristale naturale, disponibile în nuanțe, tăieturi și texturi care pot inspira orice pasionat – de la designeri de bijuterii, până la artizani handmade sau colecționari.

  • Jadul aduce calm și echilibru, fiind perfect pentru bijuterii minimaliste și rafinate.
  • Onixul exprimă forță și protecție, potrivit pentru piese moderne, cu accente metalice.
  • Agatul impresionează prin varietatea sa cromatică, oferind libertate creativă și versatilitate în design.
  • Turmalina, asociată cu energia pozitivă și protecția, este ideală pentru accesorii purtate zilnic.

În perioada Black Friday, când colecțiile sunt variate și reducerile consistente, merită să experimentezi combinații noi și să îți creezi propriul stil prin bijuterii pline de personalitate și semnificație.

Profită de reducerile de Black Friday și creează bijuterii cu personalitate

Black Friday pe site-ul magazinuldepietre.ro este mai mult decât o campanie de reduceri – este o invitație la creativitate și expresie personală. În perioada 5-9 noiembrie 2025, toate produsele beneficiază de discounturi între 10% și 70%, de la pietre semiprețioase, până la accesorii din argint și aur, oferind pasionaților de bijuterii ocazia perfectă de a-și extinde colecția, de a-și reface stocurile sau de a începe proiecte noi, inspirate și pline de rafinament.

Indiferent că ești designer, artizan handmade sau pur și simplu un iubitor al pietrelor naturale, ofertele de pe Magazinul de Pietre te vor inspira să creezi bijuterii cu personalitate, încărcate de energie și rafinament.

Vinerea Neagră este, în cele din urmă, celebrarea eleganței naturale și a pasiunii pentru detaliu – iar pietrele semiprețioase sunt dovada perfectă că frumusețea autentică nu se demodează niciodată.

Sursă foto:

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un român a vrut să își facă o friptură și a mobilizat pompierii, ambulanța și tot cartierul: „Mă uitam ca tâmpitul în jur și mă gândeam ce a luat foc!”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Adevărul despre starea lui Doru Octavian Dumitru! Anunțul de ultim moment făcut de medici. Ce se întâmplă chiar acum: „Intervenţia...". Nu s-a știut absolut nimic despre asta până în urmă cu câteva clipe
Viva.ro
Adevărul despre starea lui Doru Octavian Dumitru! Anunțul de ultim moment făcut de medici. Ce se întâmplă chiar acum: „Intervenţia...". Nu s-a știut absolut nimic despre asta până în urmă cu câteva clipe
Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. În ultimii ani, ea și-a schimbat total viața, a slăbit enorm și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică / Foto
Unica.ro
Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. În ultimii ani, ea și-a schimbat total viața, a slăbit enorm și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică / Foto
Alina Pușcău spune adevărul despre momentele petrecute alături de Dan Alexa la Asia Express: „M-am schimbat în furou negru și...”
Elle.ro
Alina Pușcău spune adevărul despre momentele petrecute alături de Dan Alexa la Asia Express: „M-am schimbat în furou negru și...”
gsp
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
GSP.RO
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Libertateapentrufemei.ro
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Centura Verde București–Ilfov devine realitate. Nicușor Dan susține proiectul care vrea să schimbe aerul Capitalei
Știri România 14:14
Centura Verde București–Ilfov devine realitate. Nicușor Dan susține proiectul care vrea să schimbe aerul Capitalei
Spitalele de stat și private, obligate să aibă butoane de panică în saloane, dar și camere video. Nicușor Dan a promulgat legea
Știri România 14:14
Spitalele de stat și private, obligate să aibă butoane de panică în saloane, dar și camere video. Nicușor Dan a promulgat legea
Parteneri
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Adevarul.ro
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Cum se face pace între Mircea Lucescu și Răzvan Marin? MM Stoica, soluția propusă în direct: „Asta va conta decisiv!”
Fanatik.ro
Cum se face pace între Mircea Lucescu și Răzvan Marin? MM Stoica, soluția propusă în direct: „Asta va conta decisiv!”
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
De la scorpion la gol. Când dorința schimbă rolurile în teren
De la scorpion la gol. Când dorința schimbă rolurile în teren
Mario Camora: „Mi-ar plăcea să fiu antrenor la CFR!”
Mario Camora: „Mi-ar plăcea să fiu antrenor la CFR!”
Parteneri
Anda Adam, despre situațiile cu care s-a confruntat la Asia Express și ce a nemulțumit-o: „Nu arată nici jumătate din suferința…”
Elle.ro
Anda Adam, despre situațiile cu care s-a confruntat la Asia Express și ce a nemulțumit-o: „Nu arată nici jumătate din suferința…”
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Unica.ro
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Ultimul mesaj al lui Doru Octavian Dumitru înainte să fie internat de urgență în spital: „Liniștea își impune ritmul ei în tine”
Stiri Mondene 13:34
Ultimul mesaj al lui Doru Octavian Dumitru înainte să fie internat de urgență în spital: „Liniștea își impune ritmul ei în tine”
CRBL trece prin momente neașteptate în emisiunea „La bine și la Roast”: „A fost cu usturime, dar și cu dragoste. Pentru mine asta înseamnă familie”
Stiri Mondene 13:29
CRBL trece prin momente neașteptate în emisiunea „La bine și la Roast”: „A fost cu usturime, dar și cu dragoste. Pentru mine asta înseamnă familie”
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
ObservatorNews.ro
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC grav și l-au dus de urgență la spital! Ce a confirmat chiar familia!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC grav și l-au dus de urgență la spital! Ce a confirmat chiar familia!
Parteneri
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
GSP.ro
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
GSP.ro
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
Parteneri
Un bărbat care s-a dat căpitan SRI a racolat mai multe persoane, pe care le-a trimis în diverse „misiuni”
Mediafax.ro
Un bărbat care s-a dat căpitan SRI a racolat mai multe persoane, pe care le-a trimis în diverse „misiuni”
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
StirileKanalD.ro
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Redactia.ro
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp
KanalD.ro
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp

Politic

Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Politică 10:28
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Politică 21 oct.
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Dezvăluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo: „Ne-a luat un an să îl aducem!”. De ce se luptă pentru cetăţenia bulgară. Exclusiv
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo: „Ne-a luat un an să îl aducem!”. De ce se luptă pentru cetăţenia bulgară. Exclusiv
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței