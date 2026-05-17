Președintele Donald Trump, care a lansat proiectul sălii de bal, a susținut că aceasta va fi finanțată din donații private de 400 de milioane de dolari.

În stilul său caracteristic, el a scris pe platforma sa de comunicare Truth Social că sala de bal va fi „cea mai frumoasă Construcție în genul său din întreaga Lume”.

Republicanii, majoritari în Senat, încearcă însă să obțină un miliard de dolari din fonduri publice pentru Serviciul Secret, în vederea ameliorării securității sălii de bal și pentru construcția altor structuri la subsolul acesteia.

Elizabeth MacDonough a decis că la finanțarea pentru securitate se aplică regulamente ale Senatului care cer 60 de voturi din cele 100 pentru aprobare, în timp ce republicanii au o majoritate de 53 de senatori, față de 47 ai democraților.

Consilierul pentru proceduri este un funcționar care interpretează regulamentele, stabilind inclusiv ce prevederi legale sunt aplicabile.

Senatorii republicani ar putea încerca să revizuiască proiectul legislativ în cauză pentru a obține aprobarea, notează Reuters.

Democraţii critică iniţiativa, considerând-o un proiect extravagant şi inutil într-un moment în care americanii se confruntă cu inflaţie ridicată şi costuri mai mari la energie şi combustibili.

Senatorul democrat Jeff Merkley a declarat că partidul său va contesta orice încercare a republicanilor de a modifica proiectul legislativ pentru a reinsera finanţarea.

Proiectul este deja contestat în instanţă, după ce Donald Trump a ordonat demolarea aripii de est a Casei Albe, construită iniţial în 1902 în timpul preşedinţiei lui Theodore Roosevelt şi extinsă ulterior în mandatul lui Franklin D. Roosevelt.

Organizaţia National Trust for Historic Preservation a intentat proces, susţinând că nici preşedintele SUA şi nici Serviciul Parcurilor Naţionale nu au autoritatea de a demola clădirea istorică fără aprobarea explicită a Congresului.

