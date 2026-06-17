IRIMÉ Gallery a făcut exact opusul.

Weekendul trecut, în cadrul Bucharest Design Festival, pe strada Brezoianu a avut loc unul dintre acele gesturi care spun mai mult despre un loc decât orice manifest sau declarație de intenție.

Brezoianu, București - o operă de artă 

IRIMÉ, noul concept-gallery din București dedicat întâlnirii dintre fashion, design, artă și creativitate contemporană, a achiziționat lucrarea „The Centipede”, semnată de artistul Ovidiu Toader, și a ales să o instaleze pe exteriorul clădirii. Nu ca element de branding și nici ca exercițiu de vizibilitate, ci pornind de la o idee simplă: unele lucrări merită să fie văzute de un oraș întreg.

Astăzi, sculptura privește spre stradă și devine parte din peisajul urban, accesibilă tuturor celor care trec prin zonă, indiferent dacă intră sau nu în galerie.

Alegerea artistului nu este întâmplătoare. Ovidiu Toader face parte din noua generație de artiști români care explorează, prin sculptură, relația dintre natură, tehnologie și viitor. Lucrările sale au fost expuse atât în România, cât și internațional, de la București și Berlin până la expoziții din Italia și Polonia, iar universul său artistic este populat de forme organice și organisme imaginare, aflate la granița dintre realitate și ficțiune. „The Centipede” continuă această explorare, aducând în spațiul urban o prezență surprinzătoare, aproape vie, care invită trecătorii să privească orașul cu mai multă curiozitate și atenție.

În loc să fie văzută doar de cei care îi trec pragul, lucrarea a devenit parte din viața de zi cu zi a Bucureștiului. O întâlnesc cei care vin special să o descopere, dar și cei care o observă întâmplător, în drum spre birou, spre o cafea sau către una dintre numeroasele destinații culturale care definesc astăzi zona Brezoianu.

„Am ales să instalăm lucrarea în exterior pentru că ne dorim ca întâlnirea cu arta să nu depindă de programul unei galerii sau de decizia de a intra într-un spațiu cultural. Credem că unele lucrări au puterea de a deveni parte din viața orașului și de a crea dialog cu oamenii în mod firesc, zi de zi”, spune San Anton, creatorul brandului NRP – Not Rain Proof și inițiatorul acestui demers.

Momentul a fost parte din „Blending In”, eveniment organizat sub umbrela Bucharest Design Festival, care a adus împreună artiști, designeri, arhitecți, profesioniști din fashion, reprezentanți ai media și membri ai comunităților creative locale.

Brezoianu, București - o operă de artă 

Experiența nu s-a oprit însă la galerie.

Pentru prima dată, publicul a avut acces și în atelierul aflat în spatele spațiului expozițional, locul în care prind viață brandurile STYLAND și NRP – Not Rain Proof. Vizitatorii au putut descoperi nu doar produsele finale, ci și procesul din spatele lor: materialele, schițele, tehnicile, oamenii și poveștile care transformă o idee într-un obiect.

Pentru câteva zile, granițele dintre galerie, atelier și oraș au dispărut. Iar acest lucru spune multe despre ceea ce încearcă să construiască IRIMÉ.

Deschisă în primăvara acestui an, într-o clădire istorică de pe Brezoianu, restaurată cu răbdare timp de aproape opt ani, IRIMÉ Gallery este inițiativa Teodorei Burz, antreprenor și creator cu peste două decenii de experiență în industria creativă și fondatoarea STYLAND, alături de San Anton, creatorul brandului NRP – Not Rain Proof.

Brezoianu, București - o operă de artă 

Mai mult decât o galerie, IRIMÉ a fost gândită ca un spațiu de întâlnire între discipline care, deși vorbesc aceeași limbă a creativității, se intersectează prea rar în același loc: artă, design, fashion, meșteșug contemporan și comunitate.

Poate că tocmai de aceea „The Centipede” a ajuns pe fațada clădirii și nu între cei patru pereți ai unei galerii. Gestul rezumă perfect filosofia proiectului: nu să aducă oamenii către artă, ci să lase arta să iasă în întâmpinarea oamenilor.

Să transforme cultura dintr-o destinație într-o întâlnire pe care o poți avea, pur și simplu, în drum spre casă.

IRIMÉ Gallery
Str. Ion Brezoianu 23–25, București

Program de vizitare:
Marți – Vineri: 12:00 – 19:00
Sâmbătă: 11:00 – 18:00
Duminică și Luni: închis

E-mail: hello@irimegallery.com
Instagram: @irimegallery

Foto credit: Florina Blegu

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