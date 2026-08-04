Dacă simți că bugetul de marketing nu mai produce același impact, poate este momentul să privești și către alte canale de promovare.

Nu te baza pe un singur canal de promovare

Cele mai puternice campanii sunt cele care combină mai multe canale și creează puncte de contact diferite cu potențialii clienți. Oamenii merg la cumpărături, folosesc mijloace de transport, participă la evenimente și petrec timp în centre comerciale. În toate aceste momente pot vedea un mesaj publicitar fără să fie nevoiți să dea click pe el sau fără să îl poată bloca.

Prezența brandului în astfel de spații contribuie la creșterea notorietății și la consolidarea încrederii în produsele sau serviciile oferite.

Alege locațiile în care clienții sunt deja prezenți

Pe lângă o reclamă atractivă, este important și locul în care aceasta este afișată. De exemplu, opțiunea de publicitate la malluri îți oferă posibilitatea de a ajunge zilnic la un număr mare de persoane aflate deja într-un context favorabil cumpărăturilor. Centrele comerciale atrag un public divers, iar mesajele afișate aici beneficiază de o vizibilitate ridicată.

Gândește campania ca pe un proiect complet

O greșeală frecventă este colaborarea cu mai mulți furnizori pentru fiecare etapă a unei campanii. Acest lucru înseamnă mai mult timp pierdut, comunicare mai dificilă și riscul ca proiectul final să nu fie unitar. Colaborarea cu un singur partener simplifică întregul proces. De la alegerea locațiilor și planificarea campaniei până la implementare și monitorizare, toate etapele sunt coordonate într-un mod eficient.

Invent Media oferă proiecte complete și pune la dispoziția companiilor o rețea variată de spații media în București și în alte orașe din țară. Astfel, campaniile pot fi adaptate obiectivelor și bugetului fiecărui client.

Alege soluții care completează promovarea online

Publicitatea offline nu înlocuiește marketingul digital. Cele două funcționează cel mai bine împreună. Un client poate vedea reclama într-un mall sau pe un ecran digital, iar ulterior poate căuta brandul online pentru a afla mai multe informații sau pentru a face o achiziție. Repetarea mesajului în mai multe contexte crește șansele ca acesta să fie reținut și să influențeze decizia de cumpărare.

Prin servicii de publicitate outdoor, brandul tău poate fi prezent în locuri cu trafic intens și poate ajunge la un public pe care reclamele digitale nu îl ating întotdeauna.

Vizibilitatea contează mai mult decât ai crede

Într-o perioadă în care consumatorii sunt expuși zilnic la mii de reclame online, diferența este făcută de capacitatea unui brand de a fi prezent și în lumea reală. O strategie bine construită înseamnă să fii acolo unde sunt clienții tăi, indiferent dacă navighează pe internet sau se află într-un centru comercial.

Invent Media pune la dispoziția companiilor soluții complete de promovare și o rețea extinsă de locații media, astfel încât fiecare campanie să beneficieze de vizibilitatea de care are nevoie.

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