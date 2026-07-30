Dacă ai în cercul tău de prieteni oameni care apreciază glumele bune și nu se supără din orice, atunci ai libertatea să alegi ceva cu adevărat memorabil. Cadourile trăsnite au un avantaj pe care puține alte daruri îl au: creează instant o poveste. În locul clasicului „Mulțumesc!”, vei auzi mai degrabă „Nu, efectiv nu pot să cred că mi-ai luat așa ceva!”. De fapt, de cele mai multe ori, exact aceasta este reacția pe care o cauți!

De ce sunt cadourile trăsnite la modă?

În ultimii ani, oamenii au început să pună mai mult preț pe experiențe și emoții decât pe obiecte cumpărate uneori și din obligație. Un cadou amuzant sparge gheața, destinde atmosfera și rămâne în memoria tuturor celor prezenți.

Fie că este vorba despre Secret Santa, o petrecere între prieteni sau masa de Crăciun în familie, aceste cadouri de Crăciun cu personalitate aduc energie și voie bună. Iar dacă reușește să devină gluma preferată a grupului pentru următoarele luni, înseamnă că ai făcut alegerea potrivită.

Pentru colegul care are o listă lungă de „discuții” cu șeful

Există șefi extraordinari. Și există… ceilalți. Dacă prietenul tău vine zilnic la cafea cu o nouă poveste despre ședințe interminabile și e-mailuri trimise la ora 17:01, o păpușă Voodoo inspirată de figura șefului poate deveni cadoul ideal. Evident, totul în cheie umoristică.

Este genul de obiect care ajunge pe birou și provoacă râsete de fiecare dată când cineva îl observă. În plus, reprezintă o metodă inofensivă de a transforma frustrările de la serviciu într-o glumă bună.

Pentru prietenul care transformă orice în artă

Unii oameni desenează. Alții pictează. Există însă și cei care pot petrece zece minute încercând să lase amprenta perfectă a palmei într-un tablou cu pini metalici. Pin Art XXL este una dintre acele idei care îi fascinează atât pe copii, cât și pe adulți. 

Poți crea forme tridimensionale, schimba designul ori de câte ori ai chef și transforma orice obiect într-o mică sculptură. Rezultatul? Biroul sau sufrageria capătă mereu un element nou de decor, iar invitații nu rezistă tentației de a încerca și ei.

Pentru prietenul care spune că îi este frig și în august

Cu toții avem persoana aceea care apare la petrecere în pulover când ceilalți poartă tricou. Pentru ea, un încălzitor pufos pentru picioare este aproape un gest de salvare. 

Se conectează ușor și transformă serile petrecute pe canapea sau la birou într-o experiență mult mai confortabilă.Și, să fim sinceri, dacă picioarele sunt fericite, cresc considerabil șansele ca și proprietarul lor să fie într-o dispoziție excelentă.

Pentru campionul absolut la dormit

Există oameni care adorm oriunde. În avion, în tren, pe canapea sau chiar în timpul unui film despre care spuneau că „pare interesant”. O mască de dormit în formă de broscuță adaugă o doză sănătoasă de umor rutinei de seară. 

Este pufoasă, simpatică și suficient de caraghioasă încât să provoace râsete înainte ca beneficiarul să adoarmă. Iar dacă persoana respectivă trimite dimineața un selfie purtând-o, misiunea cadoului este îndeplinită.

Pentru gașca care nu ratează nicio petrecere

Uneori, ingredientul care lipsește unei seri reușite este un joc care îi implică pe toți. O variantă modernă a celebrului „Învârte sticla”, cu provocări și momente imprevizibile, transformă rapid o întâlnire obișnuită într-o seară plină de râsete. 

Regulile sunt simple, iar surprizele apar la fiecare rotire. Este cadoul potrivit pentru prietenii care iubesc jocurile de societate și caută mereu un motiv în plus să organizeze următoarea petrecere.

Pentru cuplurile care iubesc surprizele

Unele cadouri se consumă într-o singură zi. Altele creează momente speciale mult timp după Crăciun. Un set de vouchere pentru cuplu, cu provocări și experiențe amuzante, romantice și personalizabile, încurajează partenerii să iasă din rutină și să petreacă timp de calitate împreună. 

În locul unui obiect care va aduna praf pe un raft, alegi o serie de surprize care se transformă în amintiri. Este genul de cadou care spune: „Hai să ne distrăm împreună”, iar asta îl face cu atât mai special.

Pentru prietenul care spune mereu că valorează o avere

Există oameni care glumesc constant că sunt „de milioane”. Pentru ei există și un accesoriu pe măsură. O rolă de hârtie igienică imprimată cu bancnote de 500 de euro este una dintre cele mai absurde și amuzante idei de cadou. Nimeni nu are nevoie de ea, dar toată lumea râde când o vede.

Este perfectă pentru Secret Santa, pentru prietenii cu autoironie sau pentru cei care apreciază glumele fără pretenții. Uneori, cele mai simple idei sunt și cele care stârnesc cele mai multe hohote de râs.

Crăciunul se măsoară, de multe ori, și în râsete

Cadourile trăsnite au un farmec aparte fiindcă transformă despachetarea într-un spectacol. În câteva secunde, camera se umple de zâmbete, glume și telefoane scoase pentru fotografii care vor circula mult timp prin grupurile de prieteni.

Până la urmă, acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poate face un cadou: să creeze momente memorabile. Așa că, dacă ai prieteni care apreciază umorul și iubesc surprizele neconvenționale, anul acesta lasă seriozitatea sub brad și împachetează ceva care va deveni instant vedeta serii.

Foto: Freepik

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