Ajunsă într-o etapă în care spune că a ales să înceapă din nou, Marina Dina privește vârsta de 40 de ani ca pe un moment al reașezării. După retragerea din televiziune, maternitate, separare și mai multe schimbări profesionale, fosta asistentă TV și-a construit viața în jurul copiilor, al sportului și al preocupării pentru echilibrul fizic și emoțional.

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Marina Dina este instructor de yoga și Pilates, merge constant la sală și a urmat cursuri în domeniul nutriției. În aparițiile sale publice, a vorbit despre rolul esențial pe care mișcarea îl are în starea sa psihică, despre grija pentru alimentație și despre nevoia de a-și păstra standardele în relațiile personale.

Recomandările făcute de Marina Dina

Experiențele prin care a trecut au făcut-o să înțeleagă că, după 40 de ani, schimbarea nu trebuie să pornească de la frica de îmbătrânire, ci de la întrebarea: „Cum vreau să mă simt în următorii ani?”.

1. Mișcarea trebuie să devină parte din program, nu o soluție de urgență



Pentru Marina Dina, sportul nu este o perioadă de câteva săptămâni înainte de vacanță și nici o metodă rapidă de slăbit. Este o rutină care o ajută să își păstreze energia, tonusul și echilibrul psihic.

De-a lungul timpului, ea a practicat fitness, yoga și Pilates și a declarat că antrenamentul reprezintă una dintre cele mai importante părți ale zilei sale. A început să facă sport în jurul vârstei de 20 de ani, iar diversificarea exercițiilor a ajutat-o să rămână consecventă.

„După 40 de ani, nu cred că mai trebuie să facem sport doar pentru cântar. Avem nevoie de mișcare pentru mobilitate, postură, energie și, mai ales, pentru starea noastră psihică. Nu este nevoie ca fiecare femeie să meargă de cinci ori pe săptămână la sală, dar este important să găsească o formă de mișcare pe care să o poată păstra în viața ei”, spune Marina Dina.



2. Alimentația trebuie privită cu mai multă responsabilitate



Marina Dina a vorbit în mai multe interviuri despre alimentația bogată în proteine și despre faptul că rezultatele fizice nu pot fi obținute numai prin sport. În opinia sa, după 40 de ani devine mai importantă calitatea alimentelor, nu doar numărul de calorii.

„Nu mai cred în înfometare și în diete care promit rezultate spectaculoase într-un timp foarte scurt. Corpul are nevoie să fie hrănit corect. Pentru mine contează proteinele, mesele cât mai simple și un echilibru pe care să îl pot menține, nu o dietă pe care să o abandonez după două săptămâni.”

3. Antrenamentele trebuie adaptate corpului de acum



Una dintre schimbările importante, consideră Marina, este renunțarea la comparația cu propriul corp de la 20 sau 30 de ani. Obiectivele se pot schimba, iar antrenamentele trebuie să țină cont de mobilitate, recuperare și de felul în care corpul răspunde în prezent.

Experiența sa în yoga și Pilates a determinat-o să acorde mai multă atenție posturii, flexibilității și controlului mișcărilor, nu doar aspectului exterior. Pe conturile sale publice promovează exercițiile pentru mobilitate și pentru îmbunătățirea felului în care corpul se simte în activitățile zilnice.

„La 40 de ani, nu mai vreau să-mi pedepsesc corpul, vreau să am grijă de el. Uneori avem nevoie de forță, alteori de Pilates, stretching, mers sau odihnă. Important este să ne ascultăm corpul și să nu transformăm fiecare antrenament într-o luptă.”

4. Odihna și recuperarea nu mai pot fi ignorate



Un stil de viață activ nu înseamnă numai efort. Marina Dina consideră că femeile trebuie să învețe să introducă în program și pauze reale, somn suficient și activități care le reduc nivelul de stres.

„Am fost și eu în perioade în care am vrut să fac totul perfect și să rezolv totul singură. După o anumită vârstă, începi să înțelegi că odihna nu este lene. Este o parte din felul în care ai grijă de tine. Nu putem cere corpului să funcționeze bine dacă îl ținem permanent în stare de oboseală.”

5. Sănătatea emoțională trebuie tratată la fel de serios ca cea fizică



Marina Dina a vorbit public despre experiențele dificile din copilărie și despre anii de terapie care au ajutat-o să înțeleagă influența trecutului asupra vieții sale de adult. Ea a descris un mediu familial complicat și o relație toxică între părinți, explicând că vindecarea emoțională a fost un proces de durată.

„Poți să ai un corp foarte bine lucrat și, în interior, să porți răni pe care nu le-ai privit niciodată. Terapia m-a ajutat să înțeleg multe lucruri despre mine. După 40 de ani, cred că este important să nu mai fugim de ceea ce ne doare și să cerem ajutor atunci când avem nevoie.”

6. Relațiile și limitele personale trebuie reevaluate



După divorț, Marina Dina a vorbit despre faptul că nu se grăbește să intre într-o nouă relație și că preferă să își păstreze standardele. În prezent, copiii, munca și activitățile sale zilnice ocupă cea mai mare parte a timpului său, iar găsirea unui partener nu reprezintă o preocupare urmărită cu orice preț.

„La 40 de ani, nu mai cred că trebuie să păstrezi oameni în viața ta doar pentru a nu fi singură. Înveți să spui «nu», să pui limite și să alegi relații în care există respect și liniște. Standardele nu înseamnă că ai prea multe pretenții, ci că ai înțeles ce nu mai ești dispusă să accepți.”

7. Femeia trebuie să își facă din nou loc în propria viață



Pentru multe femei, anii maturității sunt împărțiți între copii, familie, muncă și responsabilități. Marina Dina, mamă de gemeni, recunoaște că rolul de mamă rămâne prioritar, dar consideră că o femeie nu trebuie să renunțe complet la propriile nevoi și proiecte.

„Să fii mamă nu înseamnă să dispari ca femeie. Copiii au nevoie de o mamă prezentă, dar și de una care este bine cu ea însăși. Cred că după 40 de ani trebuie să ne întrebăm din nou ce ne place, ce vrem să învățăm și ce vis am lăsat deoparte. Nu este târziu să începi din nou.”

Pentru Marina Dina, schimbările necesare după 40 de ani nu țin de o formulă perfectă și nici de încercarea de a opri timpul. Înseamnă să îți cunoști mai bine corpul, să îți protejezi sănătatea emoțională și să alegi conștient oamenii, obiceiurile și activitățile cărora le oferi timpul tău.

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