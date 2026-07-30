Creșterile de la mijlocul zilei vin pe fondul unei săptămâni marcate de scumpiri succesive, deschisă încă de luni de lanțul Lukoil, care a fost primul operator din piață ce a depășit pragul istoric de 10 lei pe litru la motorină.

Dacă în dimineața zilei de joi benzina standard varia între 9,21 lei și 9,32 lei pe litru, iar motorina între 10,17 lei și 10,33 lei pe litru, valul de majorări de la prânz a împins benzina până la 9,42 lei pe litru, în timp ce motorina a atins un nou record de 10,48 lei pe litru.

Cât costă benzina și motorina la fiecare rețea

În urma ultimelor ajustări operate joi la prânz, prețurile afișate la stațiile de alimentare din țară au crescut uniform la toți marii distribuitori.

La benzina standard, OMV și Rompetrol afișează cele mai ridicate tarife din piață, ambele rețele ajungând la 9,42 lei pe litru, după majorări de 10, respectiv 15 bani față de dimineață.

La Lukoil, benzina s-a scumpit cu 10 bani, ajungând la 9,39 lei pe litru, în timp ce la Petrom prețul a urcat la 9,36 lei pe litru (+10 bani).

Cele mai accesibile opțiuni rămân la stațiile MOL, unde benzina costă 9,32 lei pe litru (+5 bani), și Socar, cu un tarif cuprins între 9,29 lei pe litru (+5 până la 8 bani).

La motorina standard, creșterile de la prânz au fost și mai accentuate. OMV și Rompetrol conduc topul scumpirilor, cu un tarif de 10,48 lei pe litru, înregistrând majorări de 15, respectiv 20 de bani pe litru într-o singură amiază.

La Lukoil, motorina se vinde cu 10,43 lei pe litru (+15 bani), iar la Petrom a ajuns la 10,42 lei pe litru (+15 bani). Prețuri ceva mai reduse se înregistrează la MOL, unde litrul de motorină este cotat la 10,32 lei (+10 bani), și la Socar, unde prețul variază la 10,29 lei pe litru (+10 până la 12 bani).

În doar patru zile, motorina standard a înregistrat un salt spectaculos de 50 de bani pe litru, urcând de la un nivel mediu de sub 10 lei la începutul săptămânii până la aproape 10,5 lei pe litru joi la prânz.

Creșteri de 50 de bani la motorină și peste 30 de bani la benzină, în ultimele 4 zile

Tăvălugul scumpirilor a început luni, 27 iulie, când Lukoil a spart gheața și a crescut prețul motorinei cu 20-21 de bani, până la 10,18 lei pe litru, și pe cel al benzinei cu 15 bani (la 9,24 lei pe litru).

La acel moment, în restul rețelelor, benzina se vindea între 9,06 și 9,12 lei pe litru, iar motorina se menținea sub pragul psihologic, între 9,92 și 9,98 lei pe litru.

Marți, 28 iulie, valul de majorări a cuprins rapid și ceilalți mari jucători (Petrom, OMV, Rompetrol), impingând motorina peste 10 lei în majoritatea benzinăriilor.

Privind evoluția din ultimele 4 zile, bilanțul este unul extrem de apăsător pentru buzunarele șoferilor. Benzina standard s-a scumpit în medie cu 30 până la 36 de bani pe litru comparativ cu dimineața zilei de luni.

La stațiile Petrom, OMV și Rompetrol, cotația benzinei a urcat de la nivelul de 9,06 – 9,12 lei/litru la 9,36 – 9,42 lei/litru.

Evoluția motorinei este însă de-a dreptul spectaculoasă. În numai 96 de ore, litrul de motorină a crescut cu 50 de bani.

La Petrom, spre exemplu, tariful a sărit de la 9,92 lei pe litru (luni dimineață) la 10,42 lei pe litru (joi la prânz), iar la stațiile OMV și Rompetrol a urcat de la 9,98 lei la nivelul maxim de 10,48 lei pe litru.

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