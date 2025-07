Mai jos sunt cele mai frecvente întrebări adresate distribuitorilor de carne de shaorma și criteriile după care merită să te ghidezi.

Ce carne are shaorma?

În România, shaorma se prepară, în mod obișnuit, cu piept sau pulpă de pui. În unele cazuri, se folosesc vită, curcan, oaie sau un amestec între ele. Puiul rămâne alegerea dominantă pentru că are un gust plăcut, este ușor de gătit și are un preț competitiv. Carnea este livrată în calupuri porționate pentru a fi montate direct pe grillul vertical. Un calup de carne de shaorma bun nu lasă apă, nu se destramă în timpul preparării și are o culoare uniformă, fără pete.

Cu ce se condimentează carnea de shaorma?

Condimentele definesc gustul final al cărnii și influențează direct calitatea produsului finit. De aceea, restaurantele se interesează dacă produsul vine deja marinat sau dacă personalul din bucătărie trebuie să se ocupe de condimentare. În general, carnea pre-marinată este preferată pentru că economisește timp și reduce variațiile de gust între loturi. Cele mai utilizate condimente sunt:

sare

piper negru

boia dulce sau iute

usturoi granulat

coriandru

chimion

ceapă deshidratată

scorțișoară (în unele rețete cu influență orientală)

Rețeta trebuie să pună în valoare carnea, nu să o acopere. E important să știi exact cu ce se condimentează produsul și dacă se potrivește cu așteptările clienților tăi.

Ce conțin condimentele pentru shaorma?

Condimentele profesionale conțin, pe lângă cele aromatice, ingrediente care stabilizează gustul și textura în timpul gătirii: extracte naturale, antioxidanți sau corectori de aciditate. Un furnizor profesionist îți oferă detalii complete despre compoziția fiecărui amestec de condimente.

Ce ingrediente trebuie la shaorma?

Carnea este ingredientul principal al shaormei. Restul – lipia, cartofii prăjiți, murăturile, varza, roșiile, ceapa și sosurile – sunt ingrediente care completează preparatul. Unele restaurante adaugă brânză topită sau salată, în funcție de rețetă sau de cum vrea să își personalizeze clientul mâncarea. Însă, dacă gustul cărnii este slab, toate celelalte ingrediente devin irelevante.

Câte calorii are o shaorma?

Valoarea calorică variază în funcție de gramaj și ingrediente. O porție medie cu carne de pui, cartofi și două sosuri poate avea între 800 și 1.000 kcal. Versiunile mari, cu toppinguri suplimentare, pot depăși 1.300 kcal. Pentru variante mai ușoare, mai slab calorice, se pot elimina cartofii sau se poate reduce cantitatea de sos.

Ce întreabă restaurantele când aleg carne pentru shaorma?

Întrebările adresate distribuitorilor sunt, în general, directe:

Produsul este refrigerat sau congelat?

Ce greutate are un calup de carne de shaorma?

Care este termenul de valabilitate?

În ce condiții trebuie păstrată?

Ce frecvență are livrarea și care este aria de distribuție?

Un producător de carne de shaorma profesionist răspunde prompt la fiecare întrebare, furnizează toate informațiile necesare despre produs și, la cerere, trimite mostre pentru verificarea calității.

Cinar Food Distribution – furnizor de încredere pentru carne de shaorma

Cinar Food Distribution este un producător cu experiență în livrarea de carne de shaorma pentru restaurante. Carnea este deja marinată, porționată și ambalată, astfel încât poate fi montată direct pe suport și preparată fără nicio etapă suplimentară în bucătărie.

Mai multe detalii sunt disponibile pe cinardistribution.ro, unde găsești informații detaliate, fotografii reale ale produsului și condițiile de livrare.

Restaurantele care vor să rămână competitive aleg furnizorii după criterii clare: calitatea cărnii, gustul constant, fiabilitatea livrărilor și condițiile de păstrare. E important să pui întrebările corecte și să testezi produsul înainte să semnezi un contract!

