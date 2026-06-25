Ce planuri are Ilona Brezoianu la 7 luni de când a devenit mamă: „Negociez cu Andrei să plecăm”

Ilona Brezoianu a fost prezentă la Unica Urban Party 2026, eveniment care a reunit cele mai fresh vibe-uri ale verii, vedete de top, influenceri. Cu această ocazie, s-a lansat pe piață BABY UNICA, iunie – august 2026, prima copertă a revistei fiind dedicată actriței Ilona Brezoianu și fiului său, Matei. La eveniment, actrița a oferit detalii despre viața ei de când a devenit mamă.

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Libertatea: L-am văzut pe Matei în pictorialul exclusiv pentru Baby Unica. Ce zice soțul despre faptul că este copia ta în miniatură?

Ilona Brezoianu: Andrei crede că nu e chiar copia mea fidelă. Vede acolo trăsături și de la el. Da, recunoaște că ochii sunt de la mine, dar în rest spune că seamănă cu el. Dar eu sunt de părere că băieții seamănă cu mamele, așa că nu știu ce să zic. Însă văd și eu că are trăsături și de la Andrei. De exemplu, Andrei are ochii un pic mai alungiți, iar Matei a luat forma ochilor lui.

Ilona Brezoianu: „Negociez cu Andrei acum să plecăm și două zile singuri”

Cred că o să facă multe victime când va fi mare.

Cred că da, e foarte simpatic. Suntem tare împliniți și mândri de el, pentru că este un copil vesel și ne aduce bucurie în fiecare zi.

În vara asta unde plecați cu Matei? Faceți vacanțele în funcție de copil?

Da, facem vacanțele în funcție de Matei. Negociez cu Andrei acum să plecăm și două zile singuri. Încă nu mi-a ieșit, dar poate îmi iese, pentru că avem un pic nevoie și de timp pentru noi. Pe de altă parte, ne este foarte greu să ne despărțim de el. Împreună cu el o să mergem în țară, aici, în România, la mare, pentru că am considerat că e cea mai bună variantă. Vrem să fim mai aproape de casă și să nu-l supunem unui zbor, momentan, în afara țării.

Plecarea despre care vorbeai ar fi prima voastră escapadă?

Da, ar fi prima noastră escapadă de când am născut. Am încercat până acum doar o seară să dormim fără el. Nu ne-a fost foarte simplu, pentru că ne era dor de el și nu prea ne-am odihnit. Dar facem progrese, încercăm să ne despărțim de el măcar o seară sau două, ca să ne putem și noi odihni.

Ilona Brezoianu apreciază ajutorul bunicilor la creșterea lui Matei

Cine vă ajută la creșterea copilului? Tu ai emisiune la Antena 1, joci și în spectacole la teatru.

Sunt la Neatza. La teatru, bineînțeles, urmează să scot și o premieră nouă în toamnă, deci muncesc destul de mult. Sunt însă fericită că părinții mei sunt aici și ne ajută. Ei s-au mutat în București și sunt disponibili full-time. Ne bazăm și pe părinții lui Andrei, care locuiesc tot în București. Toată lumea și-ar dori să ne ajute cât mai mult. Slavă Domnului, toți sunt implicați și ne sprijină foarte mult.