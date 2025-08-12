Laptopul și încărcătorul – esențiale pentru biroul mobil

În era work-from-anywhere, laptopul este centrul tău de comandă, deci este necesar să nu uiți să-l pui în bagajul de călătorie – mai ales că vei zbura în interes de afaceri. Alege un model ușor, dar performant. Nu uita încărcătorul (sau un power bank compatibil cu laptopul, dacă zborul e lung) și, dacă ai spațiu, un mouse wireless pentru un plus de confort.

Căști cu noise cancelling

În avion, în lounge sau chiar în aeroport, căștile cu anulare a zgomotului îți asigură nivelul optim de concentrare pentru a te ocupa de task-uri. Poți răspunde la apeluri, participa la ședințe online sau pur și simplu te poți relaxa ascultând muzică – totul fără să fii distras.

Tabletă sau Kindle pentru lectură și notițe rapide

Dacă obișnuiești să citești rapoarte, să-ți revizuiești prezentările sau să îți iei notițe digitale, o tabletă cu stylus sau un e-reader compact e ideal. Ocupă puțin loc și îți salvează bateria telefonului sau a laptopului.

Organizator pentru documente și pașaport

Nu pleca niciodată fără un port-documente compact, în care să ai: pașaportul, bilete de avion către București sau către destinația aleasă, cărțile de vizită, eventual și o rezervă de valută sau un card suplimentar. Te ajută să nu cauți prin buzunare exact când ai cel mai puțin timp.

Baterie externă multifuncțională

Un antreprenor modern nu poate rămâne fără baterie în avion sau în timpul unei escale. Alege un power bank de minimum 10.000 mAh, care poate încărca simultan mai multe dispozitive — telefon, căști, tabletă sau smartwatch.

Mini kit de îngrijire personală

După câteva ore de zbor, o reîmprospătare rapidă poate face minuni. Include în bagajul de mână:

  • pastă și periuță de dinți de voiaj;
  • șervețele umede și dezinfectant;
  • deodorant travel size. 

Toate aceste produse trebuie transportate în recipiente mici, de maximum 100 ml fiecare și puse în zipper bags, în conformitate cu reglementările de securitate.

O ținută de rezervă (smart casual)

Indiferent cât de scurt e zborul, o întârziere sau o situație neprevăzută poate apărea. O cămașă proaspătă, o pereche de pantaloni ușori sau o bluză smart pot salva ziua dacă trebuie să mergi direct la o întâlnire după aterizare.

Un carnețel fizic și un stilou bun

Chiar dacă tehnologia e parte din ADN-ul tău, nimic nu bate un carnet de notițe elegant pentru ideile care vin pe neașteptate sau pentru schițe rapide în avion. Pe lângă funcționalitate, transmite și profesionalism.

Gustări sănătoase

Zborurile, întâlnirile și programul haotic te pot ține departe de mese regulate. Păstrează în bagaj batoane proteice, migdale, fructe uscate sau biscuiți integrali. Așa te menții în formă, chiar dacă nu apuci să iei o masă completă.

Un item care te ajută să te relaxezi

Pentru unii poate fi o mini-agendă de meditație, pentru alții o carte preferată sau chiar o mică minge antistres. Ia cu tine orice îți oferă câteva minute de liniște mentală e binevenit în mijlocul unui program aglomerat.

Tips extra pentru antreprenorii care zboară frecvent

  • Alege zboruri cu orare prietenoase – să ajungi la destinație relaxat, nu epuizat.
  • Folosește aplicația mobilă a companiei de zbor pentru check-in rapid, actualizări în timp real și boarding digital.
  • Profită de bagajul de mână inclus – zboară cu o companie aeriană smart cost, care oferă bagajul de mână inclus în prețul de bază ai biletuluu – fără costuri extra. Alege un troller ușor (max. 8 kg) care încape ușor în compartimentul de sus și te scutește de așteptarea la banda de bagaje. 
  • Optează pentru zboruri care oferă mese calde și servicii la bord, mai ales dacă ai zile pline și puțin timp pentru pauze.

Un antreprenor modern știe că fiecare detaliu contează – de la modul în care își organizează agenda până la ce pune în bagajul de mână atunci când pleacă în deplasare. Pregătindu-te corect, îți poți transforma timpul petrecut în aer sau în tranzit într-un moment de respiro, nu într-o provocare. De asemenea, alege să zbori cu companii care respectă timpul tău, îți oferă confort real și flexibilitate. 

Foto: Shutterstock

Cele 4 orașe din România unde au fost peste 40 de grade luni, 11 august. Într-un vârf de munte, maxima a fost de 11 grade
Știri România 15:13
Știri România 15:13
Cele 4 orașe din România unde au fost peste 40 de grade luni, 11 august. Într-un vârf de munte, maxima a fost de 11 grade
Un șofer de TIR le-a oferit 200 de lei șpagă polițiștilor care l-au prins pe Valea Oltului cu viteză, fără RCA și cu tonajul depășit
Știri România 14:30
Știri România 14:30
Un șofer de TIR le-a oferit 200 de lei șpagă polițiștilor care l-au prins pe Valea Oltului cu viteză, fără RCA și cu tonajul depășit
Reacția lui Jennifer Lopez când a simțit că un greiere s-a pus pe ea. S-a întâmplat în timpul concertului ei din Kazahstan
Stiri Mondene 16:24
Stiri Mondene 16:24
Reacția lui Jennifer Lopez când a simțit că un greiere s-a pus pe ea. S-a întâmplat în timpul concertului ei din Kazahstan
Cum se prepară porumbul copt cu două sosuri, după rețeta lui chef Horia Manea. Ai nevoie de doar câteva ingrediente
Stiri Mondene 16:16
Stiri Mondene 16:16
Cum se prepară porumbul copt cu două sosuri, după rețeta lui chef Horia Manea. Ai nevoie de doar câteva ingrediente
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Trump înaintea negocierilor cu Putin din Alaska, la care Zelenski nu a fost chemat
Politică 14:59
Politică 14:59
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Trump înaintea negocierilor cu Putin din Alaska, la care Zelenski nu a fost chemat
Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă"
Politică 08:03
Politică 08:03
Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
