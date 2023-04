Este știut că matcha este o pulbere bogată în catechine, antioxidanți naturali care se găsesc în plantele de ceai. Rolul antioxidanților este acela de a ajuta la stabilizarea radicalilor liberi care sunt dăunători pentru sănătate (afecteaza celulele corpului și stau la baza bolilor cronice). Pe lângă acești antioxidanți naturali, matcha conține și un aminoacid, L-teanină, care acționează direct asupra creierului și induce o stare de bine, oferind organismului energie și rezistență.

Un alt beneficiu al ceaiului matcha este acela că are un conținut mic de calorii și în plus are capacitatea de a arde grăsimile. Nu în ultimul rând, clorofila pe care o conține pulberea este un agent puternic de detoxifiere, iar acest lucru ajută la eliminarea substanțelor chimice din organism. Așadar, matcha conține mai mulți nutrienți și antioxidanți decât ceaiul verde. În acest articol îți spunem ce nu știai despre matcha și de ce este această pulbere atât de renumită.

Ce trebuie reținut despre pudra de ceai verde matcha

Matcha a fost consumată în Japonia încă din secolul al 7-lea. Era renumită încă de atunci pentru că oferea consumatorilor o energie calmă, de aceea era preferată în timpul meditațiilor (mai ales călugării consumau matcha pentru că se concentrau mai bine).

Matcha este un tip specific de ceai verde japonez care diferă de celelalte ceaiuri tradiționale prin procesul de preparare și modul în care planta este cultivată. Se știe că plantele de ceai matcha sunt umbrite vreme de câteva săptămâni înainte de recoltare, scopul fiind acela de a crește nivelurile naturale de cofeină și aminoacizi, inclusiv cofeină și L-teanină. Tulpinile sunt îndepărtate, frunzele sunt lăsate să se usuce și apoi sunt măcinate într-o pulbere foarte fină. Această pulbere poate fi dizolvată în apă sau lapte, rezultând ceaiul dulce și aromat (3).

Matcha conține mai multă cofeină (teofilină) decât cafeaua. O linguriță de matcha conține 70 miligrame teofilină (cofeina unică din matcha), în vreme ce o linguriță de espresso conține doar 64 miligrame cofeină, ceea ce înseamnă că o ceașcă de ceai va oferi un impuls de energie mai mare decât o ceașcă de cafea. Despre teofilină se știe că oferă o eliberare mai susținută de energie. De altfel, matcha are niveluri mai ridicate de teofilină decât oricare alt tip de ceai verde, iar energia matcha este dată de faptul că substanțele intră treptat în fluxul sanguin (2).

Ceaiul matcha are de peste 30 de ori potențialul antioxidant al afinelor, conține mai mulți antioxidanți decât alte „superalimente” (precum goji, fructe de pădure, rodii, broccoli, spanac). O porție de ceai matcha are de 137 de ori mai mulți antioxidanți decât 10 cești de ceai verde obișnuit. În plus, antioxidanții sunt puternici, aparțin unei clase numite catechine, care nu se găsesc și în alte alimente (2). Catechinele contracarează efectele radicalilor liberi rezultați în urma poluării, razelor ultraviolete, a radiațiilor și a substanțelor chimice (radicalii liberi sunt cei care duc la deteriorarea celulelor și a ADN-ului) (1).

Consumul de matcha are drept efect secundar creșterea producției de dopamină și serotonină, substanțe renumite pentru că îmbunătățesc starea de spirit, îmbunătățesc memoria și ajută la o mai bună concentrare.

Ceaiul matcha se amestecă cu o perie de bambus special concepută pentru a spuma amestecul (3).

Pulberea matcha poate fi folosită și pentru prepararea altor alimente cum ar fi: piureuri, prăjituri, înghețată, supe și multe altele.

Precauții pentru pulberea de ceai verde matcha

Orice aliment (băutură sau preparat) poate avea contraindicații dacă este consumat în exces și poate avea efecte adverse. Deoarece matcha este o pulbere foarte concentrată, nu se recomandă consumul a mai mult de două cești de ceai pe zi.

Cu toate acestea, dacă o persoană are probleme de sănătate, se recomandă solicitarea sfatului medicului înainte de a consuma ceai de matcha în cantități foarte mari (peste 4 cești pe zi).

Acest articol a fost realizat în baza informațiilor preluate din următoarele surse:

Tastemade.com, „7 Things You Probably Didnt Know About Matcha”: https://www.tastemade.com/articles/7-things-you-probably-didnt-know-about-matcha/ PA eats, „10 Facts You Never Knew About Matcha”: https://www.paeats.org/feature/health-benefits-of-matcha/ Japanese Greentea Co., „25 Matcha Trivia You (Probably) Didnt Know”: https://www.japanesegreenteain.com/blogs/green-tea-and-health/25-matcha-trivia-you-probably-didnt-know

Sursa foto: Shutterstock

