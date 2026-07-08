Problema nu e aparatul. Sau, mai precis, nu e doar aparatul. Există câteva lucruri pe care ghidurile de cumpărare nu le spun niciodată, iar recenziile de pe site-uri le ignoră complet, pentru că nu vând bine. Tocmai acolo se pierde diferența dintre o cafea bună și una mediocră.

Ce găsești mai jos nu e un top de modele. E o privire mai sinceră asupra a ce înseamnă cu adevărat să-ți faci cafea bună acasă cu un espressor.

Aparatul e ultimul lucru care contează

Sună contraintuitiv, dar e adevărat. Poți cumpăra un espressor destul de scump și să obții o cafea dezamăgitoare dacă restul variabilelor sunt greșite. Și poți scoate ceva decent dintr-un aparat mai ieftin dacă știi ce faci.

Variabila care contează cel mai mult, și pe care aproape nimeni nu o menționează la cumpărare, este cafeaua în sine. Nu orice cafea funcționează la espressor. Cafeaua pre-măcinată din supermarket, indiferent de brand, a pierdut deja o bună parte din arome până ajunge în cana ta. Oxidarea începe imediat după măcinare. Câteva ore fac diferența, câteva zile o distrug complet.

Comunitatea de pasionați de pe r/espresso subliniază constant același lucru:

Nu folosi cafea pre-măcinată, macin-o proaspăt înainte de fiecare preparare

Evită râșnițele cu lame, care toacă neuniform și afectează extracția

Cafeaua prăjită de mai mult de 4 săptămâni e deja prea veche pentru espresso

Asta înseamnă că, înainte să te gândești la aparat, ai nevoie de o râșniță decentă cu discuri și de cafea boabe proaspăt prăjită. (u/various, [r/espresso], ian. 2024)

Al doilea lucru ignorat: doza și raportul de extracție. Cei de la CLARO Cafe, unul dintre canalele românești dedicate cafelei de specialitate, lucrează cu 14 grame de cafea per doză și urmăresc un raport de aproximativ 1:3, adică 14g cafea pentru 42-45ml de extract. Fără cântar, aceste valori sunt imposibil de reprodus constant. (CLARO Cafe, YouTube, [Cum prepari o cafea bună repede și ușor, acasă?], 2023)

Ce înseamnă de fapt specificațiile tehnice

Când te uiți la un espressor de cafea, dai peste cifre: 15 bari, 1450W, 1,8 litri. Unele contează, altele sunt mai mult marketing.

Presiunea e primul număr pe care îl vezi. Aparatele ieftine afișează 20 de bari pe cutie, dar presiunea reală de extracție e alta. Un espressor bun lucrează la 9 bari în portafiltru, nu la 20. Numărul mare de pe ambalaj se referă la presiunea maximă a pompei, nu la cea de lucru. Ce contează cu adevărat e că aparatul să poată menține o presiune stabilă de minimum 9 bari pe toată durata extracției, nu să atingă un vârf și să scadă.

Puterea contează pentru timpul de încălzire. Sub 1200W, aparatul se încălzește lent și temperatura poate fluctua între cafele consecutive. Peste 1200W, ești în zona în care aparatul e gata în mai puțin de un minut și menține temperatura stabil. (Ziabo Reviews, YouTube, [Cum sa alegi un espressor de cafea], 2025)

Tipul de boiler e detaliul pe care îl ignoră aproape toată lumea. Cu un singur boiler, faci cafeaua și aburul pe rând, nu simultan. Dacă vrei cappuccino, aștepți ca aparatul să schimbe temperatura între extracție și spumare. Cu dublu boiler, poți face ambele în același timp. Nu e o diferență uriașă dacă bei espresso simplu, dar devine relevantă dacă faci băuturi cu lapte în fiecare dimineață.

Râșnița integrată e un avantaj real la automatele cu boabe, cu o condiție: să fie ceramică, nu metalică. Râșnița ceramică nu supraîncălzește cafeaua în timpul măcinării și păstrează aromele mai bine. Modelele cu râșniță metalică pot altera ușor gustul, mai ales la utilizare intensă.

Câteva repere de preț pentru uz casnic:

– Entry-level (sub 1.200 RON): Philips Series 1200, funcțional, fără prea mult control

– Mid-range (2.500-3.500 RON): De’Longhi Dinamica Plus, 24 de băuturi, dublu recipient lapte

– Premium (peste 4.000 RON): De’Longhi Eletta Explore, 50 de băuturi, cold brew inclus

Automat vs. manual: întrebarea greșită

Dezbaterea asta apare în orice forum de cafea. Automat sau manual? Capsule sau boabe? Și de obicei se termină cu fiecare tabără convinsă că cealaltă greșește.

Realitatea e mai nuanțată. Un espressor automat cu boabe face o cafea bună, consistentă, fără efort. Apeși un buton, primești espresso. Dacă dimineața ta arată ca o cursă contra cronometru, asta e exact ce ai nevoie. Dacă vrei să experimentezi, să ajustezi, să înțelegi ce se întâmplă în portafiltru, un espressor semiautomat sau manual îți oferă mai mult control, dar și mai multă responsabilitate.

Un utilizator de pe r/CasualRO rezumă bine tensiunea asta: „Espressor manual 101%. Automatele fac o zeamă de cafea, nu espresso. Acasă o fac la moka și e mult mai bine.” (u/various, [r/CasualRO], aug. 2024)

Nu e o opinie universală, dar indică ceva real: automatele sacrifică control pentru confort. Dacă nu ești dispus să înveți să reglezi măcinătura, să tamponezi corect, să urmărești extracția, un automat e alegerea mai bună. Dacă procesul în sine te interesează, manualul sau semiautomatic îți va da mai multă satisfacție pe termen lung.

Există și o a treia cale, ignorată de obicei: moka pot-ul. Nu e espressor în sens tehnic, presiunea e mult mai mică, dar produce o cafea concentrată, aromată, la un cost de 80-150 RON. Pentru cineva care vrea să înțeleagă cafeaua înainte să investească 2.000+ RON într-un aparat, e un punct de start excelent.

Greșeala pe care o faci după ce cumperi

Ai aparatul. Funcționează. Cafeaua iese. Și apoi uiți de el câteva luni.

Calcarul e inamicul numărul unu al oricărui espressor. Apa de la robinet, chiar și filtrată, depune calcar în timp pe rezistența și în circuitele interne. Efectul nu e imediat, dar e cumulativ: temperatura de extracție devine instabilă, cafeaua iese mai slabă, aparatul se strică mai devreme.

Decalcifierea la fiecare 1-2 luni e minimul necesar, mai ales dacă folosești apă de la robinet. Dacă aparatul are funcție automată de decalcifiere, urmează indicatorul. Dacă nu, folosește acid citric sau soluție specifică, nu oțet, care poate deteriora garniturile.

Dincolo de decalcifiere, există câteva lucruri pe care le faci săptămânal:

Speli duzele, tăvița și rezervorul de apă

Dacă aparatul are unitate de infuzie detașabilă, o scoți și o clătești sub jet de apă

Verifici că nu există reziduuri de cafea în portafiltru sau în grupul de extracție

Un aparat curat produce cafea mai bună. Nu e o regulă abstractă, e chimie: reziduurile vechi de cafea sunt râncede și alterează gustul fiecărei preparări ulterioare. Ziabo Reviews formulează asta direct: „Espresoarele nu se strică dintr-o dată, ci din neglijență.” (Ziabo Reviews, YouTube, [Cum sa alegi un espressor de cafea], 2025)

Costurile de întreținere merită calculate înainte de cumpărare. Tabletele de curățare, filtrele de apă, soluțiile de decalcifiere se adună. Nu sunt sume mari per produs, dar pe un an de utilizare pot ajunge la 150-250 RON, în funcție de aparat și de frecvența utilizării.

Cafeaua bună acasă nu e despre aparat

Există o concepție greșită care circulă în orice discuție despre espressoare: că un aparat mai scump înseamnă automat cafea mai bună. Nu funcționează așa.

Un espressor de 5.000 RON cu cafea ieftină pre-măcinată va produce o cafea mai slabă decât un aparat de 800 RON cu boabe proaspete, bine prăjite, măcinate la momentul preparării. Aparatul creează condițiile, dar cafeaua e cea care decide gustul.

De exemplu: dacă iei un blend 100% Arabica, prăjit mediu, cumpărat de la o prăjitorie locală cu data prăjirii pe ambalaj, și îl macini proaspăt cu o râșniță cu discuri la 200-300 RON, rezultatul va depăși orice capsulă sau cafea pre-măcinată din supermarket, indiferent de aparatul pe care îl folosești.

Asta nu înseamnă că aparatul nu contează. Înseamnă că e ultimul element din lanț, nu primul. Ordinea corectă e: cafea bună, râșniță decentă, aparat potrivit stilului tău de viață, întreținere regulată.

Când toate astea se aliniază, cafeaua de acasă nu mai e o aproximare a celei de la cafenea. Devine ceva diferit, mai personal, mai controlat. Și, după un timp, mai bun.

Surse și experiențe din comunitate:

YouTube – Ziabo Reviews – [Cum sa alegi un espressor de cafea | Ghid Rapid](https://www.youtube.com/watch?v=lB_snNBvNuY) – 2025

YouTube – CLARO Cafe – [Cum prepari o cafea bună repede și ușor, acasă? Demonstrație cu espressor automat](https://www.youtube.com/watch?v=gtRj7hqmBTc) – 2023

Foto: pexels.com

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