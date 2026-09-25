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Ce standarde europene influențează alegerea tablei ondulate în construcțiile agricole moderne

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Într-o fermă modernă, tabla ondulată nu mai este aleasă doar după grosime, culoare sau preț. Pentru hale agricole, adăposturi pentru animale, magazii, depozite de cereale sau spații pentru utilaje, învelitoarea trebuie să facă parte dintr-un sistem calculat pentru condițiile reale în care va fi exploatată clădirea.

Cuprins:

Zăpada, vântul, umiditatea, variațiile de temperatură și mediul uneori agresiv din interiorul unei construcții agricole pot influența în timp comportamentul tablei. De aceea, atunci când se vorbește despre alegerea de tablă ondulată pentru o construcție agricolă, este util să privim dincolo de produsul în sine și să înțelegem standardele care stau în spatele specificațiilor tehnice.

În Europa există standarde pentru materialul din care este produsă tabla, pentru acoperirile de protecție, pentru comportarea foilor profilate și pentru calculul încărcărilor de zăpadă și vânt. Iar toate acestea se întâlnesc, într-un fel sau altul, în proiectarea unei construcții agricole.

De ce contează standardele atunci când alegi tabla pentru o fermă?

Un standard european nu spune, în general, „alege tablă de X mm pentru orice hală agricolă”. Rolul standardelor este mai degrabă să stabilească cerințe, metode de testare și reguli de calcul care permit compararea și proiectarea corectă a produselor și structurilor.

Regulamentul european privind produsele pentru construcții prevede utilizarea specificațiilor tehnice armonizate pentru evaluarea performanțelor produselor pentru construcții.

În cazul unei hale agricole, acest lucru este important deoarece două produse care arată aproape identic pot avea diferențe semnificative în ceea ce privește:

  • grosimea oțelului;
  • rezistența mecanică;
  • tipul și masa stratului metalic de protecție;
  • finisajul organic;
  • capacitatea de a rezista în mediul exterior;
  • comportarea la încărcările pentru care este proiectată învelitoarea.

Prin urmare, standardele sunt utile nu doar pentru producător, ci și pentru proiectant, constructor și beneficiar.

EN 14782: standardul dedicat tablelor metalice autoportante

Unul dintre standardele relevante pentru foile metalice profilate este EN 14782, dedicat produselor metalice autoportante pentru acoperișuri, placări exterioare și căptușeli interioare.

Standardul stabilește cerințe și metode de încercare pentru foi și țigle metalice fabricate în uzină și utilizate în aplicații de acoperișuri și placări, pentru produse care nu au rol structural în stabilitatea generală a clădirii.

Această ultimă precizare este importantă.

Tabla nu trebuie confundată cu structura de rezistență a halei. Ea poate prelua anumite încărcări și poate avea o anumită capacitate portantă între reazeme, dar proiectarea structurii principale a unei hale se face separat.

Pentru beneficiar, EN 14782 este relevant deoarece oferă un reper atunci când sunt analizate caracteristicile și performanțele unei foi profilate destinate acoperișului sau placării.

EN 10346 și protecția împotriva coroziunii

O altă referință importantă este EN 10346, care stabilește condițiile tehnice de livrare pentru produse plate din oțel acoperite continuu prin imersare la cald.

Standardul se referă, printre altele, la produse din oțel acoperite cu zinc, zinc-fier, zinc-aluminiu sau zinc-magneziu și include cerințe privind caracteristicile materialului și ale stratului de acoperire.

Miza reală apare în exploatarea zilnică

Pentru că mediul unei ferme poate fi mai dificil decât pare. Umiditatea, condensul, praful, substanțele provenite din activitatea zootehnică și variațiile de temperatură pot accelera degradarea unor materiale.

Asta înseamnă că protecția anticorozivă nu ar trebui tratată ca un detaliu secundar.

În cazul unei hale în care sunt adăpostite animale, de exemplu, alegerea materialului trebuie făcută ținând cont și de mediul interior, nu doar de condițiile atmosferice de afară.

EN 10169: nu contează doar zincul

Atunci când tabla este prevopsită, intervine și EN 10169:2022, standard care stabilește cerințe pentru produsele plate din oțel acoperite continuu cu materiale organice.

Standardul include cerințe de performanță pentru acoperiri și tratează aspecte precum aderența, flexibilitatea, durabilitatea și comportarea în diferite condiții de expunere.

Practic, atunci când alegi o tablă pentru o hală agricolă, nu este suficient să întrebi:

„Cât zinc are?”

Merită să verifici și ce tip de finisaj are tabla și pentru ce condiții de expunere este recomandat.

Acest lucru devine cu atât mai important atunci când clădirea se află într-un mediu cu umiditate ridicată sau cu substanțe care pot contribui la coroziune.

Eurocod 1: câtă zăpadă și cât vânt trebuie să suporte acoperișul?

Aici intrăm în zona de proiectare propriu-zisă.

Eurocodul 1 tratează acțiunile care pot apărea asupra construcțiilor. Pentru o hală agricolă, două dintre cele mai importante sunt încărcarea din zăpadă și acțiunea vântului.

EN 1991-1-3 este partea Eurocodului 1 referitoare la încărcările din zăpadă. Standardul stabilește principiile pentru determinarea acestor încărcări în proiectarea clădirilor și a altor lucrări de construcții.

În România, aceste reguli sunt completate de prevederi naționale. De aceea, calculul nu se face pur și simplu după o valoare universală de „kg de zăpadă pe metru pătrat”. Contează amplasarea construcției, geometria acoperișului și alte condiții prevăzute în metodologia de calcul.

La o fermă dintr-o zonă cu ninsori importante, diferența poate fi semnificativă față de o construcție amplasată într-o zonă cu încărcări mai mici.

Vântul poate fi la fel de important ca zăpada

În cazul unei hale agricole, suprafețele mari ale acoperișului și pereților pot fi puternic solicitate de vânt.

EN 1991-1-4 tratează determinarea acțiunilor vântului asupra construcțiilor și include inclusiv elemente precum placările și sistemele de fixare.

În România există și o anexă națională pentru acest standard, care stabilește alegerile naționale relevante pentru aplicarea lui.

Pentru o învelitoare din tablă ondulată, acest lucru este important mai ales în zonele de margine ale acoperișului, unde efectele vântului pot fi diferite față de zona centrală.

Așadar, nu este suficient să alegi o tablă „mai groasă” și să presupui că problema este rezolvată.

Profilul, distanța dintre reazeme și sistemul de fixare trebuie corelate cu încărcările rezultate din proiect.

Eurocod 3 și tabla formată la rece

Un alt standard relevant este EN 1993-1-3, parte din Eurocodul 3, care tratează proiectarea elementelor din oțel formate la rece și a tablelor.

Ediția EN 1993-1-3:2024 oferă reguli pentru proiectarea structurală a elementelor și tablelor din oțel formate la rece, inclusiv produse realizate prin profilare la rece. Acest lucru explică de ce forma profilului nu este doar o chestiune estetică.

Când o foaie plată de oțel este profilată, geometria ei îi modifică semnificativ comportarea mecanică. Înălțimea și forma cutelor, grosimea materialului și distanța dintre reazeme influențează capacitatea foii de a prelua încărcări.

De aceea, pentru o hală agricolă, întrebarea corectă nu este doar:

„Ce grosime are tabla?”

ci și:

„Cum se comportă acest profil la distanța de reazem prevăzută în proiect?”

Grosimea tablei nu spune singură cât de rezistent este acoperișul

Este o greșeală destul de frecventă să compari două produse doar după grosime.

O tablă mai groasă nu este automat soluția potrivită în orice situație. Contează profilul, oțelul utilizat, geometria secțiunii, distanța dintre reazeme și modul de fixare.

Într-un proiect agricol, alegerea ar trebui făcută pornind de la încărcările calculate și de la configurația structurii.

De exemplu, aceeași tablă poate avea un comportament diferit dacă este montată pe reazeme apropiate sau pe o structură cu deschideri mai mari.

Produsul și structura trebuie privite împreună.

Ce ar trebui să verifice beneficiarul?

Standardele sunt utile, dar beneficiarul nu trebuie să devină specialist în normative pentru a lua o decizie bună.

În schimb, atunci când primește o ofertă pentru învelitoarea unei hale agricole, poate cere câteva informații clare.

1. Ce standarde sunt relevante pentru produs?

Producătorul sau furnizorul ar trebui să poată indica standardele aplicabile produsului și documentele tehnice relevante.

2. Ce grosime are efectiv oțelul?

Este important să fie clar ce reprezintă valoarea comunicată și cum este definită grosimea produsului.

3. Ce tip de protecție anticorozivă are?

Trebuie analizate atât stratul metalic de protecție, cât și finisajul organic, dacă există.

4. Pentru ce condiții de mediu este potrivit produsul?

O hală pentru depozitarea utilajelor nu are neapărat aceleași cerințe ca un adăpost pentru animale.

5. Ce încărcări au fost luate în calcul?

Proiectantul trebuie să țină cont de zăpadă, vânt și celelalte acțiuni relevante pentru amplasamentul și geometria clădirii.

6. Cum se face fixarea?

Șuruburile, distanțele dintre punctele de fixare și modul de dispunere a acestora fac parte din comportarea sistemului, nu sunt doar detalii de montaj.

Există o „tablă ondulată conformă cu toate standardele” pentru orice fermă?

Nu.

Și este un aspect important.

Standardele nu transformă un anumit tip de tablă într-o soluție universală. Ele stabilesc cerințe și metode care ajută la evaluarea produselor și la proiectarea construcțiilor.

O tablă potrivită pentru un depozit agricol de dimensiuni reduse poate să nu fie alegerea potrivită pentru o hală mare, cu deschideri importante și încărcări mari de zăpadă.

La fel, un produs potrivit pentru un spațiu ventilat și relativ uscat poate necesita o analiză diferită într-un adăpost zootehnic.

Tablă ondulată, standarde și proiectare: cum se leagă toate?

Privite separat, standardele pot părea complicate. În realitate, legătura dintre ele este destul de logică.

Materialul trebuie să aibă caracteristicile declarate și să respecte cerințele aplicabile.

Profilul trebuie să aibă o comportare corespunzătoare pentru utilizarea prevăzută.

Structura trebuie calculată pentru încărcările care apar în zona respectivă.

Sistemul de fixare trebuie dimensionat și executat corespunzător.

Iar toate acestea trebuie să funcționeze împreună.

Acesta este motivul pentru care alegerea tablei ondulate pentru o construcție agricolă nu ar trebui făcută doar pe baza unui preț pe metru pătrat.

Construcțiile agricole moderne au devenit mai mari, mai specializate și mai atent optimizate. În acest context, învelitoarea trebuie să fie privită ca parte a unui sistem tehnic, nu ca un simplu strat care protejează interiorul de ploaie.

Standardele europene precum EN 14782, EN 10346 și EN 10169 oferă repere pentru caracteristicile și performanțele produselor metalice, în timp ce Eurocodurile pentru zăpadă, vânt și elemente din oțel formate la rece contribuie la proiectarea corectă a construcției.

Pentru beneficiar, concluzia este simplă: nu alege tabla ondulată separat de restul construcției. Grosimea, profilul, protecția anticorozivă și finisajul trebuie corelate cu structura halei, amplasamentul și condițiile de exploatare.

Iar dacă vrei să compari produse, primul pas este să ceri fișa tehnică și documentele de conformitate, apoi să verifici dacă specificațiile respective corespund proiectului. Standardele sunt acolo tocmai pentru ca această comparație să se poată face pe criterii tehnice, nu doar după aspect sau preț.

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