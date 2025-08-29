Noul an aduce cu sine un mediu economic dinamic și este esențial să înțelegi cum te poziționezi pentru a maximiza profiturile și a reduce riscurile. Modificările fiscale pot părea copleșitoare, dar cu o abordare strategică, ele se pot transforma în oportunități. Acest articol își propune să ofere o imagine de ansamblu asupra celor mai importante aspecte de care trebuie să ții cont pentru a-ți gestiona eficient finanțele.

Impozite și contribuții, pe scurt

Sistemul de impozitare al PFA-urilor continuă să se bazeze pe trei piloni principali: impozitul pe venit, contribuțiile la pensie (CAS) și contribuțiile la sănătate (CASS). Deși nu au existat modificări majore în structura de bază, este vital să înțelegi plafoanele și procentele actualizate, mai ales în contextul creșterii salariului minim pe economie.

Impozitul pe venit rămâne la cota de 10% din venitul net. Contribuțiile la pensie (CAS) și cele la sănătate (CASS) se calculează în funcție de anumite plafoane stabilite în raport cu salariul minim. Astfel, pentru CAS, se iau în considerare plafoanele de 12 și 24 de salarii minime brute, în timp ce pentru CASS se aplică plafoane de 6, 12 și 24 de salarii minime brute. Este important să verifici constant aceste plafoane, deoarece ele se pot modifica, iar o eroare de calcul poate duce la penalități. Un instrument util pentru a evita greșelile este un calculator impozit pe venit care te ajută să estimezi rapid taxele pe care le datorezi.

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Ce trebuie să știi despre Declarația Unică

Declarația Unică rămâne cel mai important document pe care PFA-urile trebuie să-l depună anual la ANAF. Aceasta include atât impozitul pe venit, cât și contribuțiile sociale (CAS și CASS) datorate pentru anul precedent. Termenele de depunere și de plată sunt fixe, iar nerespectarea lor atrage dobânzi și penalități.

Este crucial să ții o evidență clară a veniturilor și a cheltuielilor pe tot parcursul anului. Astfel, vei putea completa corect Declarația Unică și vei evita surprizele neplăcute. Mulți antreprenori preferă să-și externalizeze contabilitatea, dar chiar și așa, este responsabilitatea ta să te asiguri că datele sunt corecte.

Diferența dintre PFA în sistem real și PFA la normă de venit

Dacă ești la început de drum, e posibil să te întrebi ce sistem de impozitare ți se potrivește mai bine. PFA-ul în sistem real îți permite să deduci cheltuielile, ceea ce poate reduce baza impozabilă și, implicit, taxele. Este o opțiune bună pentru cei care au cheltuieli mari (chirie, utilități, echipamente etc.) și pot justifica aceste costuri cu documente.

Pe de altă parte, PFA-ul la normă de venit are taxe calculate pe o sumă fixă, stabilită anual de către ANAF, indiferent de veniturile sau cheltuielile tale reale. Acest sistem este mai simplu și poate fi mai avantajos pentru cei cu venituri relativ mici și cheltuieli aproape de zero.

Recomandări Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Planificarea financiară pe termen lung

O gestionare eficientă a finanțelor nu înseamnă doar să plătești taxele la timp, ci și să ai o strategie pe termen lung. Acum e momentul ideal să-ți analizezi veniturile din anul precedent și să-ți stabilești obiectivele financiare pentru anul 2025. Pune deoparte un fond de urgență, planifică-ți investițiile și asigură-te că ai un plan clar pentru a atinge succesul financiar.

A fi antreprenor în România poate fi o provocare, dar cu o atitudine proactivă și o bună informare, poți transforma fiecare obstacol într-o oportunitate. Fii la curent cu legislația, consultă-te cu specialiștii și folosește toate instrumentele disponibile pentru a-ți optimiza situația financiară. Astfel, vei putea să te concentrezi pe ceea ce contezi cu adevărat: dezvoltarea afacerii tale.

Foto: Shutterstock