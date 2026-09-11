Cel mai mare eveniment din Constanța începe pe 18 septembrie! Mamaia Rally Show este securizat de ZIP ESCORT!

Între 18 și 20 septembrie, nordul stațiunii Mamaia va arăta complet diferit. Mașini de competiție de milioane de euro, piloți de raliu din România și Europa și un traseu construit pentru spectacol vor transforma zona într-una dintre cele mai spectaculoase arene de motorsport din România. Iar pentru un eveniment la care sunt așteptați peste 25.000 de oameni, securitatea va fi asigurată de ZIP Escort.

Nu vezi în fiecare zi o Škoda de peste 200.000 de euro trecând în viteză la câțiva metri de tine. Între 18 și 20 septembrie 2026, acest lucru va fi posibil la Mamaia Rally Show, evenimentul care revine pentru a doua ediție în nordul stațiunii Mamaia.

Pe o suprafață de aproximativ 55.000 de metri pătrați, organizatorii pregătesc trei zile de competiție și entertainment, cu piloți de top din România și Europa și mașini din clasa Rally2 a căror valoare totală depășește 5 milioane de euro.

Printre ele se află și Škoda Fabia RS Rally2, un automobil construit special pentru competiții, cu o valoare care trece de pragul de 200.000 de euro.

Și nu doar mașinile fac evenimentul diferit.

Mamaia Rally Show combină asfaltul cu macadamul, într-un format rar întâlnit în România, și aduce la malul mării piloți importanți din țară și din străinătate.

„Mamaia Rally Show este unicul Rally Show din România, cu suprafață mixtă, asfalt și macadam, cu cei mai buni piloți din țară și o bună parte din cei mai buni piloți din Europa, la malul mării”, spune Mihai Tănase, organizator Mamaia Rally Show.

Accesul publicului este gratuit, iar organizatorii au anunțat inclusiv facilități de parcare și transport pentru spectatori. De asemenea, parcarea și transportul sunt gratuite.

Dacă în 2025 evenimentul a atras aproximativ 15.000 de persoane, anul acesta estimările sunt mult mai mari: între 25.000 și 30.000 de spectatori, posibil chiar mai mulți dacă vremea va fi favorabilă. Evenimentul este conceput pentru întreaga familie și pentru toate vârstele, cu activități pe tot parcursul zilei: zonă de food court, spațiu dedicat copiilor, tuning pentru pasionații de mașini modificate, Car Audio Expo – cu demonstrații de fine tuning și decibeli – și party-uri în fiecare seară.

Ce se întâmplă când aduci 30.000 de oameni lângă un traseu de raliu?

Aici apare una dintre cele mai importante provocări ale evenimentului.

Motorsportul înseamnă viteză, mașini extrem de puternice și un public care vrea să fie cât mai aproape de acțiune. Tocmai de aceea, delimitarea zonelor pentru spectatori și controlul accesului în zonele nepermise devin esențiale.

Așadar, securitatea Mamaia Rally Show va fi asigurată de ZIP Escort, companie cu peste 30 de ani de experiență în domeniu.

Planul de securitate este pregătit înainte de eveniment și urmărește în special siguranța spectatorilor și menținerea fluxurilor de persoane în spațiile stabilite de organizatori.

ZIP Escort monitorizează în prezent peste 10.000 de obiective și oferă servicii de pază și protecție, monitorizare și intervenție rapidă, sisteme video cu tehnologie AI, transport de valori, gardă de corp, dar și securitate pentru evenimente cu public numeros.