Valurile repetate de căldură extremă care au lovit Franța au determinat autoritățile și viticultorii din regiunea Champagne să adopte o decizie istorică: majorarea limitei maxime permise pentru concentrația de alcool din celebra băutură spumantă.

De la 13 la 15%

Decizia vine ca un răspuns direct la încălzirea globală, care accelerează procesul de coacere a strugurilor.

Temperaturile ridicate din timpul verii fac ca strugurii să acumuleze cantități mult mai mari de zahăr înainte de recoltare, zaharuri care, în timpul procesului de fermentație, se transformă automat într-o cantitate sporită de alcool.

Până acum, normele stricte ale denumirii de origine controlată impuneau limite clare pentru a păstra profilul aromatic clasic, însă realitatea din teren a făcut ca vechile standarde să devină imposibil de menținut fără a arunca recolte întregi.

Producătorii francezi de șampanie au primit aprobare pentru a crește conținutul de alcool din șampanie, pentru prima dată, în urma valului de căldură record din această vară.

Producătorii de vin pot produce, temporar, șampanie cu o concentrație alcoolică de până la 15%, peste limita maximă de 13%, au declarat reprezentanții industriei, relatează BBC.

Căldura cumplită și seceta prelungită au produs struguri cu niveluri de zahăr excepțional de ridicate în podgoriile franceze. În timpul procesului tehnologic de fermentație, drojdia transformă natural acest zahăr în alcool, generând băuturi cu o tărie mult peste media anilor precedenți.

Această evoluție meteorologică i-a determinat pe producătorii din regiunea Champagne să solicite și să obțină ajustarea normelor de producție.

Cantitate neobișnuit de mare de zahăr în struguri

Căldura excesivă grăbește coacerea și determină acumularea unei cantități neobișnuit de mari de zahăr în boabele de struguri înainte de recoltare. Pentru a nu compromite profilul aromatic, ajustarea limitelor legale privind tăria alcoolică a devenit singura soluție viabilă.

Specialiștii din domeniu explică faptul că încercarea de a opri artificial procesul de fermentație sau de a recolta strugurii necopți ar fi distrus aciditatea naturală și prospețimea care fac șampania celebră la nivel mondial.

Astfel, prin intervenția drojdiei asupra concentrației masive de zahăr, băutura obținută are un conținut mai ridicat de alcool, dar își păstrează echilibrul și calitatea premium.

„Regiunea Champagne din Franța a înregistrat, de asemenea, cea mai timpurie recoltă din istorie din cauza condițiilor meteorologice, un fenomen care ar putea deveni o normă în 10-15 ani din cauza schimbărilor climatice”, potrivit asociației profesionale Comite Champagne.

„Creșterea temporară a conținutului de alcool al șampaniei se așteaptă să afecteze doar un număr mic de vinuri”, a declarat pentru BBC o purtătoare de cuvânt a asociației.

În timpul celui de-al doilea proces de fermentare, care onferă șampaniei bulele sale, „un număr foarte mic de vinuri din această recoltă ar fi putut depăși ușor limita reglementară de 13%, ajungând la aproximativ 13,1% sau 13,2%”.

„Prin urmare, s-a luat decizia de a crește în mod excepțional și temporar limita de reglementare la 15%, doar pentru acest an”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Potrivit acesteia, sezonul din 2026 va rămâne ca unul dintre cele mai neobișnuite din istoria regiunii Champagne: înghețuri severe de primăvară de o intensitate fără precedent, o perioadă de înflorire excepțional de timpurie și cinci valuri de căldură pe parcursul verii.

Recolta din 2026 trebuie să se „învechească”

Într-un interviu acordat ziarului Times, Stéphane Vignon, un producător din Verzenay, a declarat: „Clima mediteraneeană se deplasează spre nord. Acesta este primul an al unui nou ciclu. Este puțin probabil să se întâmple în fiecare an, dar se va întâmpla din nou”.

„Este puțin probabil ca șampania cu o concentrație mai mare să constituie un argument de vânzare evident”, a avertizat Jane Anson, jurnalistă specializată în vinuri și autoare stabilită la Bordeaux.

Ea a declarat pentru Times că, „astăzi, oamenii preferă din ce în ce mai mult băuturile cu conținut scăzut de alcool”.

„Bătălia dintre ceea ce își doresc consumatorii și ceea ce oferă natura trebuie să fie foarte stresantă pentru producători”, a spus ea.

Este puțin probabil ca recolta din 2026 să ajungă pe rafturi înainte de 2028, întrucât șampania trebuie să se „învechească” timp de cel puțin 15 luni.