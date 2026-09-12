Locuitorii din Sankt Petersburg se confruntă cu o criză fără precedent pe piața carburanților, unde prețul unui litru de benzină a depășit pragul psihologic de 7 euro.

Prețurile au crescut brusc

Situația a generat cozi uriașe la stațiile de alimentare operate de marile companii petroliere Lukoil și Rosneft din al doilea oraș ca mărime din Rusia, unde șoferii sunt nevoiți să aștepte ore în șir, chiar și la ore târzii din noapte, pentru a reuși să alimenteze.

Unele benzinării din oraș au ajuns să vândă benzina cu 600-700 de ruble pe litru (peste 7 euro). Informațiile sunt bazate pe relatări publicate de șoferi pe rețelele sociale, relatează publicațiile Dialog și Caliber.az.

Șoferii din Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime din Rusia, se plâng acum nu doar de cozile kilometrice de la benzinării, de pompele goale și de limitele stricte privind vânzările de combustibil, ci și de creșterea bruscă a prețurilor la benzină.

O rusoaică a filmat coada uriașă formată la o benzinărie din oraș și a postat clipul online. Femeia a surprins zecile de autovehicule aliniate pe carosabil în așteptarea combustibilului, descriind calvarul prin care trec șoferii.

„Stau la coadă pentru benzină. Este ora unu noaptea. În față mai sunt 60 de mașini. Stau deja de o oră. Gazprom... Am sunat la serviciul de livrare. Un litru de benzină costă aici 600-700 de ruble. Și nu o livrează într-o oră, ci în 24 de ore. Nu știu ce să fac”, a povestit femeia.

Carburanții premium, indisponibili

La începutul lunii septembrie, o nouă rundă a crizei combustibililor a început în Rusia, declanșată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești. Locuitorii din regiunea Leningrad au raportat că deficitul de combustibil a început să se agraveze în urmă cu câteva zile.

Situația s-a deteriorat brusc în primele 10 zile ale lunii septembrie. Între 6 și 10 septembrie, proporția stațiilor de alimentare cu carburanți care funcționau normal a scăzut la 30-40%, comparativ cu 95% în august.

Cea mai semnificativă lipsă se referă la cele două tipuri de benzină cele mai utilizate, AI-92 și AI-95. Disponibilitatea acestora a scăzut de la 50-60% la sfârșitul lunii august la sub 20% la începutul lunii septembrie.

Creșterea bruscă a cererii a cauzat cozi de 100 de vehicule sau mai mult la aproximativ o treime din stațiile de alimentare care rămân operaționale.

Benzina de calitate superioară a devenit și mai greu de găsit, combustibilul premium AI-98 și AI-100 fiind practic indisponibil.