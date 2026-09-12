Un bărbat de naționalitate română, în vârstă de 50 de ani, a recurs la un gest disperat în orașul spaniol Málaga, unde a încercat să se autoincendieze chiar în fața sediului televiziunii regionale Canal Sur, relatează Malaga hoy.

Stropit cu benzină și având o brichetă în mână, bărbatul a amenințat că își va da foc în semn de protest față de decizia autorităților locale de a-i lua custodia fiului său de 11 ani, un minor care suferă de dizabilități.

Negocieri în limba engleză

Incidentul dramatic a mobilizat rapid forțe impresionante la fața locului, fiind trimise echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe.

Tensiunea a fost aplanată parțial datorită unui angajat al postului de televiziune Canal Sur, care vorbea limba engleză și a preluat rolul de mediator, încercând să îl calmeze pe bărbat și să câștige timp prețios.

Profitând de momentul de atenție distrasă, agenții de poliție au intervenit prompt și l-au imobilizat pe român înainte ca acesta să declanșeze o tragedie.

Bărbatul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, suferind arsuri ușoare la nivelul brațelor în timpul manevrelor de imobilizare.

Incidentul din aprilie și alertele transmise din Marea Britanie

Tatăl se afla deja într-o bătălie juridică cu instanțele spaniole pentru a recupera custodia copilului, retrasă în urmă cu câteva luni de către reprezentanții Guvernului Regional al Andaluziei (Junta de Andalucía).

Măsura drastică a fost luată de autorități după o serie de evenimente grave legate de siguranța minorului.

La data de 28 aprilie, băiatul a căzut de la fereastra unei locuințe din localitatea Rincón de la Victoria, în timp ce se afla în grija surorii sale în vârstă de 17 ani. Copilul a scăpat atunci fără răni fatale doar pentru că o copertină a amortizat căderea.

Evenimentul a declanșat verificări amănunțite, iar serviciile sociale din Spania au fost alertate și de autoritățile din Regatul Unit, unde familia locuise anterior. Oficialii britanici semnalaseră posibile deficiențe grave în supravegherea minorului și absenteism școlar ridicat.

Decizia autorităților din Andaluzia

În urma evaluărilor realizate de asistenții sociali, Guvernul Regional Andaluz a concluzionat că mediul familial nu oferea condițiile necesare pentru îngrijirea adecvată a unui copil cu nevoi speciale.

Prin urmare, a fost emisă o decizie de declarare provizorie a abandonului, iar băiatul a fost plasat într-un centru rezidențial specializat.