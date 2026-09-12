Cine se miră la brutărie că o pâine costă 5 euro ar face bine să evite acest magazin: în Manhattan, o singură pâine costă echivalentul a 51 de euro. Și totuși, clienții stau la coadă.

Un austriac în cartierul la modă

New Yorkul este cunoscut pentru visuri mari, nume mari și prețuri mari. Acum, un brutar din Austria face senzație acolo: Martin Auer din Graz vinde pâine la prețuri de lux.

Pentru 60 de dolari (aproximativ 51 de euro), clienții pot cumpăra din magazinul său o pâine de secară bio de 1,5 kilograme, preparată din cereale austriece, relatează Bild. Chiar și în „Big Apple”, unde multe lucruri sunt scumpe, acest preț naște controverse.

Magazinul de pe strada Lafayette nr. 285 este condus de Auer împreună cu fiul său, Tim, și o echipă locală. Situat în inima cartierului la modă SoHo din New York, unde buticurile de lux și mărcile de designer fac chiriile să crească vertiginos, el mizează pe un produs cu mult mai simplu: pâinea.

Prețul, însă, se potrivește cu cartierul elegant: „Nu am vrut pur și simplu să deschidem încă o brutărie în New York”, a declarat Auer revistei „Gault&Millau”.

Unii cred că prețurile sunt exorbitante

În schimb, se concentrează pe ceea ce știu să facă excepțional de bine: pâine cu aluat fermentat din secară 100% ecologică.

Cu acest concept, Auer face acum primul pas pe piața internațională. „Rye bei Martin Auer” este cea de-a 43-a brutărie a omului de afaceri de succes, dar prima din afara Austriei. Planul său este extrem de simplu: în esență, există un singur produs, întreg, tăiat în jumătate sau în sferturi, sau sub formă de felii. Prețul trebuie să reflecte și procesul complex de fabricație.

Pâinea cu aluat fermentat de înaltă calitate are nevoie de o perioadă lungă de maturare pentru a-și dezvolta o aromă intensă. Ingredientele: apă, făină, sare și timp. Aluatul fermentează până la 24 de ore.