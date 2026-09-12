Un român în vârstă de 36 de ani, stabilit de aproximativ nouă ani în Marea Britanie, a dispărut în România după ce revenise în țară pentru vacanță. George Daniel Calcea, originar din Întorsura Buzăului, județul Covasna, trebuia să se întoarcă în Regatul Unit pe 1 septembrie, însă nu a mai ajuns la destinație.

Familia și prietenii au pierdut legătura cu el pe 1 septembrie 2026, iar polițiștii încearcă acum să afle unde se află bărbatul.

Potrivit informațiilor publicate de Poliția Română, bărbatul a plecat la data de 1 septembrie de pe raza municipiului Brașov, cu intenția de a se deplasa în Marea Britanie.

Însă nu a mai ajuns la destinație și, ulterior, nu a mai putut fi contactat de membrii familiei.

În baza de date a Poliției Române, George Daniel Calcea figurează ca persoană dispărută.

„La data de 01.09.2026 a plecat de pe raza mun. Brașov, cu scopul de a se deplasa în Marea Britanie, însă nu a mai ajuns la destinație și nu a mai putut fi contactat ulterior de membrii familiei”, se menționează pe site-ul Poliției Române.

Bărbatul este originar din Întorsura Buzăului, județul Covasna, însă dispariția a fost înregistrată în municipiul Brașov. George ar fi plecat către aeroportul Brașov pentru a zbura în Marea Britanie, unde locuia de mai mulți ani, însă nu a mai ajuns la destinație.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea lui CALCEA GEORGE DANIEL, în vârstă de 36 de ani, care ar fi plecat la data de 1 septembrie a.c., dintr-un imobil închiriat în municipiul Brașov. Din verificările efectuate până în prezent a rezultat că acesta urma să se deplaseze în Marea Britanie, unde este stabilit, însă nu ar fi ajuns la destinație”, a precizat Poliția din Brașov.

Cazul a fost distribuit și de fostul polițist Marian Godină, care a cerut sprijinul celor care ar putea avea informații despre bărbat.

„Un bărbat de 36 de ani, stabilit de aproximativ nouă ani în Marea Britanie, este căutat după ce familia și prietenii au pierdut legătura cu el, pe 1 septembrie”, a scris acesta.

Marian Godină a precizat că George Daniel Calcea revenise în România pentru vacanță și urma să se întoarcă în Anglia.

„George Daniel Calcea revenise în România pentru vacanță. El urma să se întoarcă în Anglia, însă nu a mai ajuns la aeroport”, a mai scris fostul polițist.

Poliția Română a făcut publice semnalmentele lui George Daniel Calcea, în speranța că acesta va putea fi identificat și găsit.

Bărbatul are 36 de ani, 1,78 m înălțime, aproximativ 70 kg, constituție atletică și păr șaten. Nu se știe cu ce era îmbrăcat în momentul în care a plecat spre aeroport.

Dispariția este cu atât mai îngrijorătoare pentru apropiați cu cât aceștia susțin că bărbatul nu obișnuia să întrerupă brusc comunicarea cu familia și prietenii.

Bărbatul și-a petrecut toată luna august în România, participând două săptămâni la evenimentul off-road LowGear Carpați Special prin Maramureș și Transilvania.

Ulterior, a stat într-un apartament din Brașov. Pe 1 septembrie trebuia să zboare spre Marea Britanie, dar nu a ajuns la aeroport, iar telefonul său a fost închis.

Prietenul său Andrei Sorin Pene consideră dispariția extrem de îngrijorătoare.

„Nu avea dușmani, nu era bolnav, nu avea gânduri negre, nu s-a mai întâmplat niciodată să dispară fără să ne anunțe, oriunde mergea, dacă mergea într-o vacanță, ne scria mesaj, ne dădea un semn, dar acum nu ne-a dat niciun semn”, a transmis acesta la PRO TV, conform Brașovenii.

Persoanele care dețin informații care ar putea ajuta la găsirea lui sunt rugate să contacteze Poliția.